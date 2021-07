Brasil: Lula al frente de encuestas para comicios de 2022

Compartir

Los resultados de una encuesta divulgados por el Instituto Paraná Pesquisas, dicen que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por el Partido de los Trabajadores (PT), aventajaría a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022, con el 43.3% de los votos, frente al 38.2% del actual presidente.

El estudio reveló que en términos de intenciones de voto, el fundador del Partido de los Trabajadores creció en 3.1% respecto al último muestreo de la empresa, mientras que Bolsonaro cayó 1,8%.

El 15% de los encuestados no expresaron preferencia por ninguno de los dos políticos, mientras que el 3.4% declaró no saber a quién votará o no contestó el cuestionario.

El sondeo, contratado por el Partido Social Liberal, puso a prueba el nombre del presentador televisivo y radial José Luiz Datena en una posible disputa electoral. Según los resultados, estaría en tercer lugar.

La investigación, con un margen de error de dos puntos porcentuales, incluyó a más de 2.000 personas entre el 24 y el 28 de julio en 26 estados y el Distrito Federal.

Al mismo tiempo un estudio divulgado por el banco Modalmais y el Instituto Futura Inteligencia mostró que el exdirigente sindical lidera las intenciones de voto en primera y segunda vueltas, en todos los escenarios, si las elecciones se hubieran celebrado en esa jornada.

En la encuesta, en un escenario que reunió al mayor número de candidatos presidenciales, 13 en total, Lula tiene ventaja sobre Bolsonaro: 33.8% frente a 25.2%.

Después aparecen en la secuencia el político Ciro Gomes, con el 6.6%, y el exjuez y exministro de Justicia Sergio Moro (6.3%). Los votos en blancos son el 7,.9% y los indecisos el 4.5%.

En otros escenarios con menos candidatos, cuatro en total, que llevarían a una concentración de votos, la ventaja de Lula creció de 8.6 puntos porcentuales, a entre 12.1 y 12,7.

En el sondeo espontáneo, el ex líder sindical tiene un 30.1% y Bolsonaro, 24%. Los indecisos son el 25.4% y las papeletas en blanco el 9%.

En las intenciones de voto para la segunda vuelta, Lula también vencería a todos los demás candidatos. Frente a Bolsonaro, tendría el 51.3%, con el 32.9% para el mandatario de ultraderecha.

Entre los candidatos, Bolsonaro alcanzó el mayor índice de rechazo. De los entrevistados, un 49,1 %, que solo podía señalar a un candidato, opinó que no elegiría en absoluto al actual gobernante.

La impopularidad del excapitán del Ejército coincidió con el avance de los trabajos de una comisión del Senado que investiga la gestión gubernamental ante la pandemia de la Covid-19.

La intención de voto de Lula se fortaleció desde que recuperó sus derechos políticos en marzo, luego de que un juez del Supremo Tribunal Federal anulara todas sus condenas.

Tomado de Al Mayadeen / Foto de portada: Al Mayadeen.

