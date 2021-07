Chile: El candidato de la «izquierda» Gabriel Boric, se ha caracterizado por sus constantes críticas a Venezuela y Cuba, además de tener encontronazos con los jóvenes de la Revuelta

Compartir

Por Carlos Aznárez/ Resumen Latinoamericano

Ahora que todos los medios hegemónicos de la derecha, y no pocos del progresismo, nos cuentan quién es Gabriel Boric, ganador por la «izquierda» de las primarias en Chile, derrotando a Daniel Jadue, vale tener en cuenta algunos datos que complementan el perfil de quien será candidato presidencial en los comicios de noviembre de este año. Todas las biografías de Boric nos muestran a un «político de la izquierda moderada» «respetuoso de los derechos humanos», factotum del «acuerdo de paz» con Piñera, etc, etc. De allí, que vale la pena recordar que Boric es el mismo que durante toda la revuelta popular que vivió Chile desde octubre de 2019 no pudo acercarse a ninguna de las grandes manifestaciones y menos a la Plaza de la Dignidad porque los jóvenes lo rechazaban no solo por haberse sumado a la casta política burguesa que le brindó «una salida» a Piñera cuando éste estaba más asediado por la lucha popular, sino que también fue uno de los votantes de la fascista «ley anti-barricadas» que impulsó el Gobierno contra quienes se lanzaban a las calles del país una y otra vez a repudiar la represión. Estos procederes de Boric lo hicieron acreedor a que un grupo de jóvenes lo «funaran» (así se llaman en Chile los escraches) en el centro de Santiago, acusándolo de «vendido».

Pero hay más en el curriculum del candidato. Si hay algo que no ha dejado de ser Boric en estos últimos años es embestir contra la Revolución Bolivariana y la Revolución cubana, incluso hasta esta misma semana, después de las manifestaciones opositoras en Cuba. Decimos esto porque, más allá de que en estas elecciones primarias votó muy poca gente, lo que está demostrando la poca credibilidad que se le otorga a la clase política, los resultados sirvieron para definir quien será ahora el candidato de la «izquierda» y el de la derecha. Boric obtuvo una gran e inesperada ventaja sobre Daniel Jadue, por lo tanto, no es difícil que como señalan algunos analistas chilenos, su victoria se deba más a una estratégica jugada de la derecha que haya podido enviar a sus militantes a votar a Boric en lugar de a Joaquín Lavín. ¿Para qué? Sencillamente para que no pase el comunista Jadue, militante solidario con Cuba y Venezuela, además de la causa palestina que siempre lo ha tenido como uno de sus principales agitadores.

O sea, cuando nos quieran vender desde las plataformas engañosas de la social democracia chilena, que Boric es la IZQUIERDA, no sigamos comprando espejitos de colores. También se dicen de «izquierda» los dirigentes del Partido Socialista chileno que para mayor vergüenza de quienes en su momento se alineaban junto al presidente mártir Salvador Allende, acaban de condenar a Cuba, sumándose al coro de desestabilizadores de la Revolución que se impulsa desde Estados Unidos. Ellos, Boric y algunos otros que usan el rótulo de «izquierda» no son otra cosa que meros colaboracionistas del imperio. Mejor tenerlo en cuenta ahora para no arrepentirnos después.

LA OTRA CARA DE GABRIEL BORIC

Boric cuestiona a Maduro por violación a derechos humanos en Venezuela: «Usted no ha estado a la altura»

(18 mayo 2021) El Mostrador

El diputado de Convergencia Social (CS), Gabriel Boric, criticó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el rol que ha tenido ante los casos de violaciones a derechos humanos en ese país.

Lo anterior, después que el mandatario venezolano publicara un tuit celebrando los resultados de las mega elecciones del fin de semana en Chile. «Luego de tantas movilizaciones, represión y dolor, el pueblo chileno comienza un nuevo camino. Han dado una clara señal sobre su contundente rechazo al neoliberalismo salvaje, a través del voto popular».

A esto, Boric respondió que es necesario «un mandato de respeto irrestricto a los derechos humanos. Algo en lo que tanto Piñera como usted no han estado a la altura».

Twitt sobre Venezuela y los derechos humanos

Gabriel Boric Font@gabrielboric

El informe de @mbachelet sobre Venezuela es categórico. El gobierno de Nicolás Maduro está violando gravemente los derechos humanos. Desde la izquierda debemos condenarlo sin empates ni matices.

8 julio 2019

Boric: “No tengo duda que el PC en el futuro se va a arrepentir de haber apoyado la situación de Venezuela”

14-12-2020

El diputado de Convergencia Social aseveró en Tolerancia Cero que las elecciones del país gobernado por Maduro «no cumplen ningún estándar» y que «tal como lo han señalado informes internacionales, se violan los derechos humanos».

El diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, respondió una serie de preguntas durante su participación en Tolerancia Cero. Y en una de ellas abordó el apoyo que ha entregado el Partido Comunista al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, defendiendo su democracia y las recientes elecciones legislativas llevadas a cabo el pasado 6 de diciembre.

Respecto a esto, el parlamentario aseguró que “no tengo duda de que el Partido Comunista en el futuro se va a arrepentir de haber apoyado la situación que está viviendo hoy día Venezuela”, agregando que “las elecciones en Venezuela no cumplen ningún estándar” y que “no tengo ninguna duda que en Venezuela, tal como lo han señalado informes internacionales, se violan los derechos humanos“.

Gabriel Boric: “La crisis del proceso bolivariano nos dice que ese no es el camino a seguir“

17-09-2018 (radio U de Chil

La política internacional debe ser uno de los puntos donde surgen mayores desencuentros dentro del FA. Venezuela ha sido un tema, así lo manifestaste también en una columna. ¿Cuáles son, en términos precisos, las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) que se critican desde tu posición?

Yo no es que tenga una crítica al momento que está atravesando Venezuela. Nadie niega que hoy en Venezuela hay una crisis.

Por eso la pregunta apunta a definir las violaciones a los derechos humanos.

Lo que yo dije fue que no podemos mirar hacia el lado frente a lo que, desde mi perspectiva, es un evidente debilitamiento de las condiciones democráticas en Venezuela. Yo creo en reivindicar la universalidad de los DD.HH. No hay ningún contexto que justifique su violación. Desde la izquierda tenemos que tener una visión crítica hacia lo que ha sido el proceso venezolano más allá de la coyuntura actual. Uno de los grandes problemas que ha tenido el proceso es que no logró cambiar la estructura de la matriz productiva en Venezuela. Esto profundizó la dependencia que Venezuela tenía de esto. Más allá de la caricatura de apoyo o no apoyo, dictadura o no dictadura, tenemos que ver desde la experiencia política que ha significado la Revolución Bolivariana. Desde mi perspectiva está en una crisis, más allá de los factores externos, que nos dice que ese no es el camino a seguir.

Boric llama a la izquierda a condenar situación en Venezuela, Cuba y Nicaragua: «No podemos permitirnos continuar con el doble estándar»

En un artículo publicado en su blog, el diputado por el Movimiento Autonomista (MA) señaló que «la premisa básica para mí es la siguiente: Los derechos humanos deben ser respetados universalmente y su violación debe ser condenada sin matices, independiente de quienes sean las víctimas y los victimarios».



Las palabras del ex ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Marcelo Rojas, quien calificó el Museo de la Memoria como un «montaje», siguen generando reacciones.

Esta vez fue el diputado Gabriel Boric, quien en un artículo titulado «La izquierda y nuestra obligación de un solo estandar en derechos humanos» publicado en su blog, hizo un análisis sobre «cómo desde la izquierda abordamos el problema de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras».

«La premisa básica para mí es la siguiente: Los derechos humanos deben ser respetados universalmente y su violación debe ser condenada sin matices, independiente de quienes sean las víctimas y los victimarios», señaló Boric.

«Tengo la convicción de que tal como condenamos la violación de los derechos humanos en Chile durante la dictadura (y también hoy día, por ejemplo con la criminalización del pueblo mapuche, o con el trato que el actual gobierno le está dando a parte de la población migrante), los golpes «blancos» en Brasil, Honduras y Paraguay, la ocupación israelí sobre Palestina, o el intervencionismo de Estados Unidos, debemos desde la izquierda con la misma fuerza condenar la permanente restricción de libertades en Cuba, la represión del gobierno de Ortega en Nicaragua, la dictadura en China y el debilitamiento de las condiciones básicas de la democracia en Venezuela», sostuvo el parlamentario del Movimiento Autonomista.

El militante del MA planteó en su escrito las siguientes interrogantes: «¿Ser crítico del gobierno de Maduro significa necesariamente estar con el sector golpista de la oposición venezolana? ¿Condenar la violenta represión estatal en Nicaragua significa validar los asesinatos cometidos por bandas armadas contra militantes sandinistas? ¿Decir que el modelo de partido único de Cuba donde no hay libertad de expresión no debe ser nuestro modelo a seguir significa transformarse en un pseudo-agente de la CIA? ¿Dudar respecto a nuestras propias convicciones y tradiciones nos transforma en cobardes?».

«No. Categóricamente no. Desde la izquierda, el Frente Amplio, y en particular el Movimiento Autonomista, no podemos permitirnos continuar con el doble estándar en esta materia, ni escudarnos en el principio de autodeterminación de los pueblos para justificar violaciones a los derechos humanos contra esos mismo pueblos», respondió Boric.

Finalmente, el diputado aseguró que cree una izquierda «socialista, democrática y libertaria, que se enfrente al neoliberalismo sin complejos y que sea capaz de proponer una alternativa al sistema que hoy condena a la mayoría del pueblo a vivir para trabajar en condiciones de incertidumbre permanente. Pero para eso tenemos que hacernos cargo de este mínimo, que los derechos humanos se deben respetar siempre, en cualquier contexto y sin ninguna excusa».

Comando de Gabriel Boric condena represión en Cuba y marca diferencias con Jadue

“El derecho a la protesta social es un derecho humano que debe ser respetado”, afirmó Lorena Fries, ex directora del INDH y vocera del candidato del Frente Amplio.

“Cuando uno abraza los DDHH, los abraza para cualquier tiempo y lugar, para cualquier contexto. Y en ese sentido me parece que es mucho más clara la trayectoria de Gabriel Boric”.

Con estas palabras Lorena Fríes, la vocera del comando marcó distancia del abanderado del partido Comunista, Daniel Jadue, frente a uno de los posibles temas que enfrentará a los candidatos del pacto Apruebo Dignidad en el debate televisivo de este domingo: la represión del régimen Cubano a la que ha sido calificada como la mayor protesta en la isla en 60 años.

La ex directora del INDH aprovechó de enviar “un abrazo y una solidaridad con el pueblo cubano, que producto de un bloqueo criminal ha visto empobrecida su situación”.

Sin embargo, enfatizó: “Nos preocupa las palabras de Díaz-Canel. Lo hemos dicho: el derecho a la protesta social es un derecho humano que debe ser respetado”.

“Vendiste al pueblo”: Registran funa a Gabriel Boric en el Parque Forestal

20-12-2019

El diputado Gabriel Boric (CS) fue funado por un grupo de personas que lo increparon mientras se encontraba sentado en una banca del Parque Forestal.

El registro fue compartido en Twitter por el Frente Fotográfico y en él se escucha cómo una mujer le grita “vendido” en reiteradas ocasiones. “Vendiste al pueblo”, le dicen también, mientras lo apuntan con el dedo.

Los manifestantes incluso le lanzaron objetos, agua y le botaron el jockey, mientras él permanecía sentado. “Mucha gente te creyó”, dijo otra persona.

Foto de portada: Mario Tellez / La Tercera.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...