Chile: Pancha Fernández, «La única forma concreta de avanzar es no soltar la calle»

Por Carlos Aznárez / Resumen Latinoamericano Argentina.

Francisca “Pancha” Fernández es integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), de la Coordinadora Feminista 8M y fue candidata a constituyente por el Distrito 10, pero por encima de todas estas referencias, es una mujer que reivindica la esencia de la revuelta y el uso de la calle como herramienta de presión para luchar contra el fascismo del gobierno de Sebastián Piñera. Con ella hablamos de la Convención Constituyente y de la nueva situación que se está dando en Chile.

-¿Cómo estás viendo el período que se ha abierto con el comienzo de las sesiones de la Convención Constituyente? Te lo pregunto sabiendo que siempre has estado en la calle peleando junta a la revuelta, incluso ese mismo día tan agitado de la ceremonia inaugural.

-Ese día quedé empapadísima, nos llegaron los lacrimógenos, nos largaron agua, fue un momento de mucha tensión. Lo que queda reflejado es la dignidad del pueblo a través de los y las convencionales de los movimientos sociales. Es así que desde temprano empezamos a movilizar para acompañar y presionar este proceso. Desde las 6 de la mañana estuvimos con una ceremonia mapuche en el Monte Santa Lucia, donde pudimos acompañar a Elisa Loncon y otras compañeras de los pueblos originarios. Luego se hicieron movilizaciones en varios puntos de la ciudad y el país. Hubo ceremonias simultáneas, en la Plaza de la Dignidad, con las colectividades de derechos humanos, las organizaciones de víctimas oculares que se reunieron en la Universidad de Chile, y otros 7 puntos más. Y nos fuimos encontrando en la Plaza de Armas y en el costado del ex Congreso, donde se habilitaron espacios para que entraran los y las convencionales. Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios dejamos lugar para que pasaran tres convencionales, la Coordinadora 8 de marzo también tuvo la oportunidad de dejar a la constituyente en otro de los costados. Estábamos ahí con cánticos, esperando, compartiendo un momento tan histórico. Y de un momento a otro, sin ningún tipo de provocación, nos empiezan a llenar de agua y lacrimógenos. Delante nuestro estaban del Movimiento de Pobladores en lucha, con niños y niñas, personas mayores, ahogadas por los lacrimógenos.

-Supongo que, enseguida, adentro del Ex Congreso se fueron enterando de lo que ocurría.

-Así es, empezamos a avisarle a nuestros convencionales, y un grupo importante de gente de la Lista del Pueblo, dicen que no van a sesionar si no para la represión a la gente afuera. Muchos salen a hablar con los carabineros. Es más, Rodrigo Rojas, de la Lista por el Pueblo va a hablar, tenemos las imágenes, y Carabineros lo empapa con agua con químicos. Estuvimos resistiendo, acompañando y finalmente se calman un poco las aguas y se retoma la sesión después de dos horas de suspensión. Luego viene ese maravilloso momento que nos llena de orgullo, que es el nombramiento de la presidenta Elisa Locon, una mujer mapuche, emblemática por la lucha y la revitalización de la tierra, apoyada por comunidades y organizaciones mapuches. Piensen ustedes que es un hito, en un país tan colonial y racista, que una mujer sea presidenta, que esté iniciando la Convención con saludo mapuche y a su lado otra compañera ancestral como es la machi Francisca Linconao, que no podemos olvidar que estuvo dos veces en prisión preventiva por parte de los gobiernos de turno, por criminalización por una supuesta vinculación a una muerte por incendio de una pareja de hacendados. Obviamente ella es inocente de esto, está corroborada su inocencia, fue llevado su caso a las autoridades internacionales para que finalmente la machi Linconao quedara libre. Hoy es constituyente, junto con Elisa Loncon.

-Sin dudas, un acto de justicia en toda línea.

-Hablamos de justicia simbólica, restaurativa y con potencia. Pero nos viene ahora todo un camino por incidir. Otro de los grandes llamados fue a visibilizar la lucha por la libertad de los presos y presas por luchar en la Revuelta, y la de los pueblos mapuches, y es así que unos de los primeros temas iba a ser esto. Llegan al segundo día de sesiones y no estaban las salas equipadas, no había internet, alcohol en gel, ente muchas otras cosas. Todo ese día las organizaciones estuvimos afuera reclamando por la libertad de los presos y las presas y así, tuvieron que suspender. Entonces las universidades públicas ofrecieron sus espacios. Un día se suspendió por 24hs para reiniciar el día miércoles, con equipamiento básico. Al final, fue tanto el repudio que el encargado del gobierno de la gestión de este ámbito, Francisco Alsina, tuvo que renunciar. Es una burla para los pueblos, lo que el gobierno hace pero no se lo permitimos. La derecha y los gobiernos no están a la altura de los pueblos. Ellos no están disputando en el orden de las ideas, sino que en un orden tan básico como la infraestructura, ni se preocuparon: no había guardería para las compañeras que van con sus hijos e hijas. habilitaron y pusieron una sala cualquiera, es ridículo, no se hacen cargo de la política de cuidado. Este jueves están debatiendo sobre el tema del indulto y amnistía por los presos y presas de la revuelta y amaneció tomado por manifestantes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo del Estado, ocupado por estudiantes y gente de los DDHH, para exigir que se cumpla la voluntad popular y se lleve adelante este proceso.

-Te manifiesto una duda, si sale adelante la resolución de indulto, ¿es vinculante, qué fuerza existe realmente para lograr un indulto?

-Algunas complejidades por señalar: el indulto se trata de una ley propuesta por partidos de la izquierda a familiares de presos y presas de la revuelta. Es así que nosotras desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo, apoyamos a la familia, pero no estamos de acuerdo con el indulto. ¿En qué sentido?: es que el indulto es restricto y tiene carácter vinculante. Es una propuesta de amnistía. Tiene dificultades, constriñen cierta temporalidad en quienes se pueden adscribir a la ley de indulto, que es más bien de amnistía. Esta temporalidad excluye a muchos que están en prisión preventiva. Excluye a los condenados y condenadas, eso es complejo. Hemos visto que, en algunos casos, son condenados en base de falsedades, como en San Antonio, donde quien declara es la misma persona que se inculpa, la policía de investigaciones. Entonces, sí tendría carácter vinculante porque es ley amnistiada, son los poderes del estado los que la promulgan. Lo que pasa es que la Convención no tiene carácter vinculante, porque debate temas de carácter constituyente. Pero sí creemos, en ese sentido, que se cumplió la voluntad popular de que la Convención tiene la obligación de presionar a los poderes del estado, como al Congreso y la Presidencia para sancionar esta propuesta de indulto o amnistía. Además de ampliar esto, incluyendo a condenados, darle beneficio a otros presos y presas políticos, que también sea un beneficio a los mapuche y que amplíe el rango y la temporalidad.

– ¿Partiendo del hecho que la derecha está presente en la Convención, ellos participan en los debates?

-Absolutamente, pero recordemos que ellos no llegan ni a un tercio en la Convención. En total, los constituyentes son 155, pero el «pacto de paz» impuso, y no para funcionar, la figura de dos tercios para sancionar respecto a la consagración de los derechos de la Convención. Por ejemplo, por decisión simple se eligió la presidencia y la vicepresidencia. Por eso a los 78 votos se puede lograr el presidente y la vicepresidencia, como el caso de Jaime Bassa. Hay un número ínfimo, la derecha está debatiendo, pero no son quienes tienen posibilidad de veto. Eso es interesante. Esto no quita que los partidos comunistas, el Frente Amplio, o sea los partidos más institucionales y de la Concertación estén posicionando el tema. Ellos no tiene el peso de expansión que tenemos nosotras, respecto de lo que entendemos como la ley de indulto. Es un caso de disputa, pero para nosotras es un logro maravilloso que se está iniciando la Convención con este debate

-Con respecto a la calle, ¿crees que esto que ocurrió el día de la ceremonia de la Constituyente, la calle llena de gente y presionando con todo, se va a mantener? ¿La calle seguirá siendo la herramienta fundamental de presión, más allá, de lo que se puede hacer allí en el ámbito de la Constituyente?

-Una cosa clara es que el proceso ha decantado en este espacio de incidencia institucional, con todos los matices, con las contradicciones y tensiones. Sabemos que las instituciones tienen límites y bordes. Los procesos de transformación los vamos a hacer en los espacios de los territorios, sin dudarlo, esos procesos se llevan a cabo en las calles. Este es el espíritu, pero es cierto que la pandemia restringe la capacidad de movilización. Sin embargo, el día de la inauguración éramos miles en las calles, no solo en Santiago, sino en otros territorios. En ese marco, y esto ha sido un hecho muy triste, falleció Luisa Toledo, la madre de los y las combatientes en Chile, mamá de tres jóvenes que fueron ejecutados por la policía chilena en el marco de la dictadura cívico militar pinochetisys. Los hermanos Vergara Toledo. Ella falleció días atrás y huboa más de 10 mil personas acompañando el féretro hasta el cementerio. Este es el mismo espíritu que portamos desde la revuelta. Como les contaba, ahora se está tomando el INDH, por varias organizaciones, además otras organizaciones están afuera del ex congreso pendiente del debate que se está dando en la Convención. Se están potenciando las asambleas territoriales. Tuvimos sin duda un momento de baja, porque pretendimos cuidar la vida por la pandemia y además, cuidarnos de la represión. Pero está volviendo y con fuerza la necesidad de organizarnos y movilizarnos. Esperemos que siga siendo este el espíritu que acompañe este proceso.

Ya que nombraste a Luisa Toledo, ¿contamos qué significa ella para ustedes? Nosotros la comparamos con las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, por su lucha y ejemplo de radicalidad.

-Luisa Toledo es de un territorio de resistencia contra la dictadura cívico militar en Chile. Me refiero a Villa Francia, que con otras poblaciones fueron iconos de resistencia y organización popular contra la dictadura. Organizaron en la calle las barricadas, las ollas comunes y toda la luchas. Ella además estuvo vinculada al cristianismo de base, a ese cristianismo popular de la Teología de la Liberación. Ella viene de esta tradición, sus hijos e hijas heredan esto junto con la participación en el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, emblemático en la resistencia y lucha contra la dictadura. Estos jóvenes organizados fueron asesinados y acribillados por la policía, dos de ellos en un sitio cercano a la casa de Luisa Toledo. Ella durante tres décadas ha luchado constantemente por la justicia de sus hijos. Literalmente los tres casos fueron acribillados sin posibilidad de ser encarcelados o tomados presos. Por la fuerza de Luisa, se logró llevar la causa, pero no hay justicia todavía, quienes crearon las condiciones y quienes efectuaron las muertes no están encarcelados. Luisa se convirtió en ícono de todas las luchas acompañando a la madre del mapuche Matías Catrileo, o a quienes perdieron sus ojos en la revuelta. Ella, junto a su pareja Manuel Vergara, son nuestras grandes referencias. Ellos, lograron articular estas luchas, pero también la esperanza de los pueblos, pueblo mapuche, pueblo chileno, en distintas instancias. En su velorio estuvo la machi Francisca Linconao, estuvieron todas las organizaciones y movimientos sociales, hicimos guardias, hicimos pasacalles. Además de manera maravillosa, ella tiene un discurso que nos marcó mucho: decía que ya estaba cansada y que veía que era necesaria la violencia. en respuesta a la violencia estructural. Tenía rabia, porque nunca se logró generar la verdad, la justicia y la reparación, entonces se conectó con la radicalidad de la rabia,pero también con la radicalidad del amor, Es para nosotros alguien que nos marcó muchísimo.

– Vamos a otro tema: ¿es cierto que el Parlamento estaría dispuesto a sancionar el tema del matrimonio igualitario y la despenalización del aborto? La noticia decía que sería un “regalo» de Piñera antes de irse.

-No lo vemos como un regalo, sino una estrategia de salvavidas. De hecho, en pleno conflicto, Piñera sale con esto del matrimonio igualitario, sabiendo que las organizaciones llevan años trabajando a pesar de los gobiernos de turno. Por eso lo veo como una estrategia de salir con algo de dignidad que no tiene y así finalizar este proceso. Igual con la despenalización del aborto, pero no tiene nada que ver con la lucha de Argentina. Acá decimos que la despenalización del aborto es casi sentido común, en este país durante años se penalizó hasta el aborto terapéutico. Entonces, teníamos aborto por tres causales y ahora hace años que las feministas, las organizaciones de mujeres de derechos reproductivos, venimos peleando la despenalización, pero no tenemos que olvidar que nuestro horizonte es la legalización. Ninguna de las dos propuestas tiene que ver con la gestión de Piñera, sino que simplemente él visibiliza este salvavidas para recordar en algo esta miserable y criminalizadora política de gobierno que ha tenido en estos años.

-Se parece a lo que hizo Macri en Argentina, cuando trató de desviar la atención. Gracias Pancha, seguiremos en contacto.

-Estamos viviendo momentos hermosos, pero con contradicciones, estamos con esta voluntad de vivenciar estos procesos, entendiendo que la única forma de verdad y concreta de lograr la transición es no soltar la calle. Siempre contenta de charlar con ustedes, entendiendo que las luchas son transfronterizas.

Transcripción: Julia Mottura.

