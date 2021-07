Cuba: Bloqueo para recordar (I)

Compartir

Por José Luis Méndez Méndez (*) /Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Pasarán los años y futuras generaciones de cubanos recordarán la lerda y fracasada política imperial de someternos por medio del criminal bloqueo como parte de una generalizada guerra económica, por más de seis décadas, dirigida a asfixiarnos para rendirnos.

Tendrán en cuenta como en medio de la brutal pandemia una administración demócrata en Estados Unidos, observaba atenta, como fiera que asecha a su presa, los efectos que causaba la combinación de las 243 medidas aplicadas, todavía vigentes, por su gobierno predecesor, su secuela acumulativa y las consecuencias del flagelo y así, de manera oportunista, anhelaba que la Revolución pereciera como resultado de sus presiones coercitivas, para apoderarse de la añorada “fruta madura”, que tanto en vano ha esperado por más de un siglo.

Mientras embosca, sigue aportando nuevas medidas para difamar, mentir y de manera falaz coloca a Cuba en listas de las cuales se excluye, esta vez sobre la supuesta participación de la Isla en trata de personas, además obstaculiza la libre práctica del deporte cubano al no conceder visas a equipos isleños para competir en eventos internacionales organizados en su territorio.

Los cubanos seguirán en combate ante las permanentes pretensiones de dominarlos, nunca habrá relaciones normales con el Imperio, su rapacidad sistémica se lo impide por el afán de devorar al mundo como herederos de un supuesto y quimérico mandato mesiánico. Los cubanos estarán unidos preparados, alertas, atentos y vigilantes con la máxima eterna del Guerrillero Heroico, presente en la memoria histórica, que no se puede confiar en el imperialismo “ni tantito así, nada”.

No acontecerá odio, pero tampoco habrá olvido del daño infligido, del dolor causado, por la sangre derramada, por el sudor, el esfuerzo y las lágrimas vertidas, no se recibirá perdón, la soberbia de los agresores se los impide. Les parecerán ridículas algunas de las medidas aplicadas, no podrán olvidar las verdades sobre las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba, algunas irracionales como la de 2006, cuando la empresa japonesa Nikon se negó a entregar el primer premio una cámara a Raysel Sosa Rojas, joven cubano de 13 años que padece una hemofilia hereditaria incurable, que había ganado el XV Concurso Internacional de Dibujo Infantil del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNMA). La multinacional nipona explicó que la cámara digital no podía entregarse al joven cubano porque contenía componentes estadounidenses. Un absurdo total, que fue vindicado por las autoridades cubanas, que le entregaron el merecido reconocimiento.

Por la aplicación extraterritorial de las sanciones económicas, un fabricante de coche japonés, alemán, coreano u otro, que desee comercializar sus productos en el mercado estadounidense, tiene que demostrar al Departamento del Tesoro que sus coches no contienen ni un solo gramo de níquel cubano.

Del mismo modo, un pastelero francés que desee entrar en el primer mercado del mundo tiene que demostrar a la misma entidad que su producción no contiene un solo gramo de azúcar cubano.

A veces, la aplicación de estas sanciones toma un giro menos racional. Así, todo turista estadounidense que consuma un cigarro cubano o un vaso de ron Havana Club durante un viaje al exterior, en Francia, Brasil o Japón, se arriesga a una multa de un millón de dólares y diez años de prisión, si un funcionario de la OFAC está al acecho. Del mismo modo, un cubano que reside en Francia teóricamente no puede tomar una hamburguesa en un establecimiento McDonalds.

Desde el 2004, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. la cual se ocupa de aplicar el bloqueo estadounidense a Cuba, ha puesto multas por un total de más de $1,250 millones a compañías extranjeras por violar las leyes y regulaciones de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro es tajante al respecto: Muchos se preguntan a menudo si los ciudadanos estadounidenses pueden adquirir legalmente productos cubanos, incluso tabaco o bebidas alcohólicas, en un país tercero para su consumo personal fuera de Estados Unidos. La respuesta es tajante y categórica: No, eso significa comerciar con el “enemigo”.

Imposible olvidar los efectos de la visita personal de la estrella estadounidense de la música Beyoncé y su esposo Jay-Z a La Habana, que motivó la polémica sobre el mantenimiento de las sanciones contra Cuba desde hace más de medio siglo.

Todo tiene su comienzo. La administración republicana de Dwight D. Eisenhower hizo lo imposible para evitar el triunfo de la Revolución, fracasó en reiterados intentos por mediatizarla e inmediatamente impuso las primeras sanciones económicas contra Cuba en 1960, cuando todavía no había declarado su orientación y curso ideológico. El pretexto de la agresión oficialmente fue a causa del proceso de legítimas nacionalizaciones que emprendió el gobierno revolucionario.

En abril de 1961, Estados Unidos invadió Cuba, fracasó y en 1962 el gobierno demócrata de John F. Kennedy aplicó sanciones económicas totales. Se esperaba que un país subdesarrollado, dominado como semi colonia por décadas desde 1902, no pudiera resistir ese impacto. Estados Unidos siempre constituyó el mercado natural de Cuba. En 1959, el 73% de las exportaciones se hacían el Norte y el 70% de las importaciones procedían de ese territorio. La retórica diplomática para justificar el endurecimiento de este estado de sitio económico evolucionó y se fue endureciendo con los años. Ahora, Cuba no puede exportar ni importar nada de Estados Unidos.

Los pretextos para el bloqueo se fueron reciclando entre 1960 y 1990, Estados Unidos evocó primero el caso de las expropiaciones de sus empresas para justificar su política hostil hacia La Habana. Luego, Washington recordó sucesivamente la alianza con la Unión Soviética, el apoyo a las guerrillas latinoamericanas en lucha contra las dictaduras militares y la intervención cubana en África para ayudar a las antiguas colonias portuguesas a conseguir su independencia y a defenderla. Todo esto desapareció y se fabricaron nuevos argumentos.

En 1991, tras los acontecimientos políticos en Europa, la desaparición de la Unión Soviética, la caída del campo socialista, Estados Unidos en vez de normalizar las relaciones con Cuba, decidió al contrario reforzar las sanciones invocando la necesidad de restablecer la supuesta democracia y el respeto de los derechos humanos. Al año siguiente en 1992, bajo la administración republicana de George H. W. Bush, el Congreso de Estados Unidos adoptó la llamada ley Torricelli que recrudeció las sanciones contra la población cubana al prohibirle a las subsidiarias estadounidenses mantener relaciones comerciales con la Isla y le otorgó un carácter extraterritorial, es decir violatorio a la legislación internacional, que aboga y defiende el libre comercio.

La ley Torricelli prevé también sanciones a los países que brindan asistencia a Cuba. Así, si Francia o Argentina otorgan una ayuda de 100 millones de dólares a la Isla, Estados Unidos disminuye su ayuda a esas naciones por el mismo monto.

El derecho internacional prohíbe a toda ley nacional ser extraterritorial, es decir aplicarse más allá de las fronteras del país. Así, la ley francesa no se puede aplicar en Alemania. La legislación brasileña no puede aplicarse en Argentina. No obstante, la ley Torricelli se aplica en todos los países del mundo por la voluntad omnímoda de Estados Unidos. Además desde 1992, todo barco extranjero cualquiera que sea su procedencia o destino, que entre en un puerto cubano se ve prohibido de ingresar a Estados Unidos durante seis meses.

Cuba, como archipiélago, depende del comercio marítimo para importar y exportar mercancías, sus barcos y de otros países han sido atacados para entorpecer el libre tráfico, ha ocasionado muertos, heridos y cuantiosas pérdidas materiales, además de daños y perjuicios. Las empresas marítimas que operan en la región privilegian el comercio con Estados Unidos, primer mercado mundial. Se depende esencialmente del transporte marítimo por la insularidad, es necesario pagar un precio muy superior al del mercado para persuadir a los transportistas internacionales de suministrar sus servicios a la Isla.

En 1996, la administración demócrata de William J. Clinton adoptó la ley Helms-Burton que es a la vez extraterritorial y retroactiva, es decir, que se aplica sobre hechos que ocurrieron antes de la adopción de la legislación, lo que es contrario al derecho internacional.

El derecho internacional prohíbe a toda legislación tener un carácter retroactivo. Por ejemplo, en Francia, desde el 1 de enero de 2008 está prohibido fumar en los restaurantes. No obstante, un fumador que hubiera consumido un cigarrillo el 31 de diciembre de 2007 durante una cena no puede ser sancionado por ello, pues la ley no puede ser retroactiva, solo cuando beneficia partes.

La ley Helms-Burton sanciona a toda empresa extranjera que se instale en las propiedades nacionalizadas que pertenecían a personas que, en el momento de la estatización, disponían de la nacionalidad cubana, violando el derecho internacional. Viola también el derecho estadounidense que estipula que las demandas judiciales en los tribunales solo son posibles si la persona afectada por un proceso de nacionalizaciones es ciudadano estadounidense cuando ocurra la expropiación y que esa haya violado el derecho internacional público. Ahora bien, ninguno de esos requisitos está cumplido. La intención de este engendro coercitivo y punitivo, es disuadir a numerosos inversionistas de instalarse en Cuba por temor a represalias por parte de la justicia estadounidense, que es muy eficaz para imponer sanciones, se ejerce el terrorismo judicial.

*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Yaimi Ravelo/ Resumen Latinoamericano.

