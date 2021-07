Cuba: El ocaso de la Operación Yotuel

Compartir

El lanzamiento, en febrero, desde Miami, de la canción “Patria y Vida”, fue parte de una estructurada operación mediática contra el gobierno cubano, complementaria de otras acciones de guerra cultural, como el llamado Movimiento San Isidro.

Gracias a una breve e intensa campaña de marketing, la canción reportó, a sus participantes, la visibilidad e ingresos que habían perdido con la pandemia. Pero la alegría, parece, les ha durado poco. Varios de ellos están, ahora, en litigios por el reparto de las ganancias. Y Yotuel Romero, autor de la canción, ha sido demandado por sus dos antiguos compañeros del grupo Orishas, por utilización no autorizada del nombre de dicho grupo.

Objetivo: la Unión Europea

El tema “Patria y Vida” se enmarca en las iniciativas de la ultraderecha cubanoamericana, para impedir, a toda costa, que el nuevo gobierno de EEUU levante las sanciones a Cuba. De hecho, en Marzo, sus intérpretes mantuvieron un encuentro virtual con el Departamento de Estado. ¿Para pedirles el fin del bloqueo a su país? No. Porque la Operación Yotuel tiene, exactamente, el objetivo contrario. Veamos.

Yotuel Romero, autor y vocalista líder de la canción, lleva 25 años viviendo en Europa, donde goza de cierta popularidad. En el lanzamiento del tema, anunció que hablaría “frente al parlamento europeo, en nombre –oigan bien- de toda Cuba”. Puro marketing, porque todo quedó en una conexión on line, privada, con miembros de la derecha europea, a quienes pidió “condenar” a Cuba y que “Europa nos ayude”. Lo mismo que había solicitado, días antes, a la derecha del Congreso español.

Pero que “Europa nos ayude”… ¿a qué? A obstaculizar las inversiones europeas en la Isla. Lo mismo que la Ley Helms-Burton. “Hay muchos convenios que hace Europa con Cuba, (…) pero, ¿con quién se hace el convenio, con el Gobierno de Cuba o con el pueblo cubano?”, declaraba Yotuel. “Todo el mundo sigue negociando con Cuba y abriendo hoteles, haciendo inversiones. Eso me parece mal”. Y como argumento, una de tantas mentiras sobre la Isla: que “los cubanos no pueden entrar en los hoteles” .

Propaganda mediática ilimitada

La Operación Yotuel contó, durante semanas, con un enorme espacio en medios de comunicación. Esto decía, en tono de propaganda, el informativo de la televisión pública española: “La canción se ha convertido en un himno a favor de la libertad. (…) la consigna de quienes luchan por una Cuba diferente. (…) Patria y vida es el lema que parece haber logrado aglutinar a los opositores al castrismo” .

En el canal Telecinco, la presentadora elevaba el tono propagandístico: “Yotuel Romero, te deseamos toda la suerte del mundo, te mandamos todo el cariño desde este programa `Ya es mediodía´ de Telecinco, llevamos a una Cuba libre en el corazón. (…) Bueno, si fuera una canción la que acabara con el régimen comunista de Cuba… la cantaba hasta yo” .

El mensaje político de Romero, popular por su trabajo en Orishas y en una teleserie juvenil española, tuvo espacio en toda la prensa del corazón . “Así entrena Yotuel para lucir cuerpazo a los 44 años”, titulaba un diario. La revista colombiana “Semana” realizaba todo un completo reportaje fotográfico sobre su vestuario de moda . Y en la revista Esquire le veíamos con su “camiseta de Isabel Marant” y sus “zapatos de Emporio Armani”.

Pero repasemos algunos de los mensajes de la Operación Yotuel.

Mensajes de la Operación Yotuel

1. El pueblo cubano ha despertado: es la batalla de Dios

Leemos titulares que confunden deseo y realidad: “Patria y vida, la controversial canción que puso a temblar al régimen cubano y ya es un himno en la isla”, “(…) la canción que levanta ampollas en el régimen castrista”, o “que ha puesto contra las cuerdas al gobierno cubano”. En una entrevista al ultraderechista OK Diario, Yotuel afirmaba: “Creo que esta canción (…) ha creado una conmoción en el cubano de la isla y del mundo. (…) Esta frase, `Patria y Vida´, les ha llenado de nuevo a los cubanos la cara de sonrisas, de alegría, de esperanza. (…) ¿Te das cuenta lo frágil que se encuentra esa dictadura, que temen que una canción pueda provocar un derrumbe de su ideología?” . Algo similar decía en la emisora, también de ultraderecha, Libertad Digital: “Lo que más disfrutamos es el respaldo del pueblo cubano. Todos los mensajes que nos están llegando vienen de Cuba, nos están escribiendo…” .

Los medios ayudaban a la campaña de marketing. “El videoclip está dando la vuelta al mundo”, señalaba el diario ABC. Y la presentadora de Telecinco decía exultante: “Fíjense si la música es poderosa, que una canción, `Patria y Vida´, le ha dado la vuelta al mundo y por ella se han interesado desde Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, hasta el Papa Francisco” .

Y de tanto inflar el globo, Romero llegaba a la iluminación mística. En Radio Martí, emisora del gobierno de EEUU, decía: “Lo vamos a conseguir, sé que es difícil, son muchos años, pero lo vamos a conseguir porque lo más importante es que Dios está de nuestro lado y Dios nos va a guiar en esta batalla”.

2. Víctima de persecución

Pero Yotuel no encaja bien las críticas. Y para defenderse de quienes denunciaron su colaboración con el bloqueo de EEUU, recurría a un esperpéntico victimismo: “Me parece que lo que está ocurriendo en Cuba es denunciable, denunciable por Naciones Unidas, denunciable por los órganos principales del mundo, porque están ya pasando del odio, a mí me han dicho de todo, a mí me han dicho jinetero, a mi esposa traficante sexual”, aseguraba en otra de las entrevistas.

Y si el cantante tiene el rechazo de su propia familia en Cuba, ¿de quién es la culpa? Pues del estado cubano: “Sabemos cómo ejerce un estado como es Cuba en presionar a familiares y amigos. En mi caso personal yo he sentido el rechazo de mi familia”, explicaba.

3. Internet es “la verdad de Cuba”

Un mensaje repetido en todas sus entrevistas es que Internet ha traído la “verdad” al pueblo cubano. Algo, por cierto, que contradice el tradicional mito de la “censura” de la Red en la Isla.

“Diez o veinte años atrás, tú decías `hospitales en Cuba´, tú veías en Internet los hospitales que filmaba Cuba. Pero ahora pones `hospitales en Cuba´ y ves los hospitales que filma el pueblo. Ya no puedes esconder el sol con un dedo”. Conclusión: para conocer el sistema de salud de Cuba -o de Francia- ¿para qué acudir a los estudios o estadísticas de la OMS, teniendo unos videos grabados con el móvil?

Ideas para públicos progresistas

El guión de la Operación Yotuel está pensado, básicamente, para influir en públicos europeos, incluso progresistas, con mensajes muy concretos.

1. Pacifismo

“En mi mensaje no hay lugar para el odio”, declaraba el artista, cuya canción no es “contra el régimen” sino “a favor del pueblo de Cuba”. Algo que se contradice con el resto de sus declaraciones, contra una “dictadura férrea” y “aniquilante”. Y con las del resto de participantes del proyecto “Patria y Vida”. Por ejemplo, las del cantante Maykel Osorbo que, ante miembros del Parlamento europeo, se presentaba como una paloma de la paz: “Nosotros estamos cansados de la palabra muerte, que para ser patriota, que para querer a Cuba, haya que morir”. Meses antes, por el contrario, era un halcón que pedía la invasión de EEUU a su país: “Yo apoyo ahora mismo una invasión. ¿Van a invadir Cuba? Vengan para acá”. Uno los promotores políticos de Romero, Javier Larrondo, presidente de la ONG “Prisoners Defenders”, respaldaba, igualmente, las medidas de fuerza: “La política de Trump evidentemente está haciendo un efecto, Trump ha diagnosticado el cáncer de Latinoamérica, situado en el régimen de Cuba. (…) La política de Trump de control, del embargo, de actuación sobre los ingresos ilegales de Cuba está siendo super eficiente, tienen clarísimo el objetivo y creo que están acertando en muchos aspectos” .

2. Feminismo

El guión de la Operación Yotuel ha tomado prestados eslóganes, incluso, del feminismo, como “Nos han quitado hasta el miedo”. Con comparaciones de una sonrojante demagogia: “Las mujeres en el mundo arrastran una terrible lacra llamada maltrato (…) Mi pueblo de Cuba es lo más parecido a esa mujer desamparada y con miedo». «El perfil de un maltratador es el perfil que tiene el gobierno cubano con sus conciudadanos. Es más, esa frase, Patria o Muerte, es muy parecida a esa otra, `o eres mía o no eres de nadie´. Y a los maltratadores se les señala, a los maltratadores se les condena y con los maltratadores no se negocia».

No negociar, ¿para qué? Para dañar el turismo a Cuba: “¿Te imaginas que abres un bar donde a las mujeres se les pega, pero como sabes que el maltratador consume no pasa nada? Es lo que ocurre en Cuba con los hoteles”, decía en otra entrevista.

3. Pobreza

El propósito del bloqueo de EEUU es generar enormes carencias en la población cubana que, después, serán endosadas al “régimen castrista” por individuos como Romero: “Una isla ahogada es lo que es Cuba, una isla detenida en el tiempo, pero de eso ha pasado a la escasez”. ¿Escasez acaso por el bloqueo? No. En el guión de la Operación Yotuel está prohibida esa palabra. “La situación en Cuba está gravísima, hay un desabastecimiento alimenticio brutal”, declaraba a un medio de Colombia. De Colombia, un país donde, en los cinco primeros meses del año, habían fallecido ya 17 menores por desnutrición.

En este libreto, los intérpretes de “Patria y Vida”, que viven –la mayoría- en lujosas residencias de Miami, se presentan como humildes “cubanos de solar”. “Esta canción viene de artistas del pueblo, de gente de solar, de barrio”. “Hoy yo te invito a caminar por mis solares. Pa’ demostrarte de que sirven tus ideales (…) Bombo y platillo a los quinientos de la Habana. Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama”: nos cantan esto quienes hoy apoyan el bloqueo económico a su país. ¿Se acuerdan de estas palabras de uno de ellos? “Yo soy de los que dice que el `parón´ (de la economía cubana) debería venir más que nada de la administración Trump. Un parón de verdad, las costas bloqueadas, que no entre nada para adentro, ni salga nada para afuera. (…) Como le hicieron a Venezuela, todo el mundo bloqueado, barco, barco, barco, barco. (…) Yo daría la vida porque Trump se parara y dijera `voy a bloquear de verdad´ . Bloquear de verdad, que ellos no tengan donde buscar nada”, decía Maykel Osorbo en un video en redes sociales.

4. Racismo

El supuesto “racismo institucional” en Cuba es otro de los mensajes de la Operación Yotuel: “Al régimen cubano le jode que cantemos seis negros pidiendo libertad”, titulaba La Razón.

“Yo he sentido más racismo en Cuba que en París”, aseguraba Yotuel en otra entrevista. Para atacar, seguidamente, al movimiento Black Lives Matter de EEUU, por ser –oigan bien- “¡racista!”.

En Cuba “los negros solo tenemos dos opciones, ser deportistas o cantantes”, declaraba, de nuevo, a un medio de Colombia. Colombia, un país donde, como todo el mundo sabe, ni hay racismo ni discriminación racial, ¿verdad que no?.

5. Emigración

Y, por último, otro de los mitos made in Miami: la emigración –un fenómeno común a todos los países del entorno de Cuba- es culpa… ¿de quién si no? ¡Del gobierno cubano! “Que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Cuba, de por qué tantos cubanos emigramos, por qué tantos cubanos nos vamos a España, nos vamos a Francia, a Haití, a EEUU, salimos en bote, salimos en balsa. Salimos desesperados huyendo de un país que no ha sido capaz de construir un próspero porvenir para los cubanos”. Y, para que quede claro: “Date cuenta que el cubano no emigró… el cubano se fue (…) Escapa”. Porque de Honduras, Jamaica o El Salvador, no escapan, cada año, decenas de miles de personas: al parecer, emigran por puro placer.

Vasallaje: ¡gracias España!

Pero Yotuel Romero sabe ser agradecido con los gobiernos que acogen y amparan a quienes, como él, un día fueron inmigrantes sin papeles en Europa y, hoy, millonarios en Miami. “Gracias Europa y, en especial, España, por darnos su abrigo como ciudadano europeo”. Estoy muy contento por España, porque además yo soy español, tengo pasaporte español, estoy muy contento por España que me ha arropado (…) Yo creo que lo bueno que tiene España es que es un país con democracia, es un país que tú puedes hablar, puedes exigir, puedes proponer, puedes denunciar…” “Todo lo que he aprendido de libertad de expresión lo he aprendido en España. Aquí no hay miedo a hablar. (…) Tú puedes alzar tu voz públicamente en todos los medios” . Claro, siempre que, en todos esos medios, digas lo que dice Yotuel Romero. Porque si dices lo contrario, no saldrás en ninguno. Y si empleas las redes sociales para ello, puedes acabar, como Pablo Hasel, Valtonyc o Elgio, condenado a prisión.

Estrategia del miedo

Pero regresemos a los actuales problemas de Yotuel Romero con sus excompañeros de Orishas, Ruzzo y Roldán. ¿Saben cómo arreglan esto en Miami verdad? Como siempre lo han hecho: con el miedo. Con el mismo miedo que hizo que Gente de Zona y Descemer Bueno, para no perder la residencia en EEUU y levantar el veto impuesto en Miami a sus contrataciones, participaran en el tema “Patria y Vida”. El titular de El Nuevo Herald no deja lugar a dudas: El “gobierno de Cuba ataca a Yotuel utilizando a Ruzzo y Roldán, que podrían ir a prisión” .

Así es la lucha por la libertad de Cuba, con los viejos métodos… de Miami.

Tomado de Cubainformación/ Foto de portada: Semana.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...