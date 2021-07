Cuba: «La mejor donación es la solidaridad»

Compartir

«Matanzas por la vida, la mejor donación es la solidaridad. Resumen Latinoamericano con puentes a la Atenas cultural y oxígenos humanos», -expresó en su perfil de Facebook Randy Perdomo García, joven delegado de la circunscripción #78 en Matanzas. Su emotiva publicación fue resultado de un donativo que envió el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos y la corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano, para apoyar a los matanceros en el enfrentamiento a la Covid-19.

«Como decía el cantautor uruguayo Daniel Viglietti: ‘una gota con ser poco, con otra hace aguacero’. Vamos a salir de esta situación, como siempre ha salido este pueblo heroico, como nos enseñó Fidel sin dejar abandonado a nadie». – respondió ante la emoción del joven matancero Graciela Ramírez Cruz, coordinadora general del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos.

El donativo recibido por el delegado contiene 1200 nasobucos, 50 caretas plásticas y productos de aseo e higiene.

«A este donativo le seguirán otros, como está haciendo la UJC, el Centro Martin Luther King de la Habana y todos los que aman de verdad a este pueblo heroico brutalmente bloqueado por EEUU #CubaPorLaVida #MatanzasPorLaVida», añadió la destacada militante argentina.

Randy es de los delegados más populares entre los barrios de Matanzas, busca soluciones aparentemente imposibles, no espera órdenes directas, ejecuta con el corazón; suma a los que le rodean a luchar por esa Cuba mejor para todos.

«Recibimos al nuevo doctor que nos apoyará, es recién graduado de la Universidad de Ciencias Médicas. Un equipo de prensa intercambia. Las pesquisas en la comunidad siguen exitosa y cuidará las respiraciones», dijo en Facebook ante la llegada de un joven galeno recién graduado.

La circunscripción #78 de Matanzas no está sola, Matanzas no está sola, Cuba no está sola. A Matanzas está llegando la solidaridad y el amor desinteresado de los amigos de siempre.

