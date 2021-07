¡Cuba necesita que levanten el bloqueo ahora!

Compartir

De forma oportunista y perversa se intenta desde las redes sociales y espacios digitales llamar veladamente a la «intervención humanitaria a Cuba» bajo el supuesto de dar respuesta a la falta de medicamentos e insumos para enfrentar el aumento de los casos positivos en la isla, y en particular, en ciudades como Matanzas seriamente afectada por la COVID-19.

Los lobos disfrazados de corderos están inundando las redes con llamados alarmistas, pero no dicen una sola palabra sobre lo que más alarma debiera despertar: el bloqueo de EEUU, responsable de los padecimientos que está atravesando Cuba en medio de la pandemia.

No piden que se levante una sola de las 243 medidas para asfixiar la economía cubana aplicadas por Trump, que mantiene intactas la actual administración Biden, a pesar de la condena mundial al bloqueo expresado por 184 naciones vs 2, EE.UU e Israel.

El llamado a la intervención humanitaria a Cuba nos recuerda el mismo guión de brutal acoso contra Venezuela Bolivariana, cuyo libreto siempre se fabrica made in USA.

Ofende a esta altura de la vida con todo lo que ha dado y demostrado la enorme solidaridad de Cuba hacia el mundo y del mundo hacia Cuba, que se intente imponer el falso relato de que el gobierno cubano rechaza la ayuda solidaria.

Para muestra ahí están las más de 5 millones de jeringuillas enviadas por asociaciones de cubanos emigrados y el Movimiento de Solidaridad con Cuba desde América Latina y El Caribe.

A ellas se han sumado los envíos de diversos insumos médicos y aportes financieros realizados desde Alemania, Australia, Cabo Verde, Canadá, China, Dinamarca, Estado Español, Francia, Japón, Reino Unido, Sudáfrica, Vietnam y los que se preparan desde Italia y Estados Unidos.

Cuba jamás dejó a nadie abandonado, su gobierno revolucionario trabaja heroicamente en medio de las peores condiciones económicas impuestas por las dos pandemias: la del bloqueo y la de la Covid-19 para preservar la vida de su pueblo. Ha logrado la proeza de ser el primer país de América Latina en crear sus propias vacunas que inmunizarán a toda la población.

El CECMED, Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Diagnósticos Médicos de Cuba, autorizó el uso de emergencia de la vacuna cubana Abdala, cuya altísima eficacia de un 92,28% en calidad y seguridad, la ubica en el tercer lugar de importancia de vacunas contra Covid-19 en el mundo.

Soberana 02 y Soberana Plus alcanzan un 91,2% de eficacia, ubicándose en el 5to. lugar.

El odio de los mismos que piden «corredor humanitario« se desata también contra las vacunas cubanas con una campaña de descrédito en redes sociales y espacios mediáticos.

Alertamos a los amigos de Cuba en el mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad, a los intelectuales y artistas sobre esta nueva campaña tan oportunista como despreciable.

Si ustedes radican en EEUU y quieren enviar jeringas al pueblo de Cuba les sugerimos que contacten con los numerosos grupos que trabajan contra el bloqueo: Puentes de Amor, NEMO, Codepink – Women for Peace, Pastores por la Paz, NOC, Comité Internacional y otras entidades que piden el fin del bloqueo y apoyan la vacunación contra la Covid-19 en la isla.

«Cubanoamericanos, estadounidenses y personas de todo el mundo, contribuyamos, podemos ayudar a la familia cubana enviándole estos y otros suministros médicos que necesitan. Su aporte, grande o pequeño servirá, pues con una donación de 10 dólares se compran y envían 300 jeringuillas, con 100 dólares se adquieren 3 mil, nuestra meta es conseguir 100 mil dólares para enviar tres millones de jeringas’, señala una nota enviada por Carlos Lazo, de la organización Puentes de Amor». Quienes deseen contribuir deben hacerlo a través de algunas de las numerosas vías existentes las cuales les compartimos:

PARA TRANSFERIR AYUDA FINANCIERA A CUBA

Cuenta Donativos de Emergencia: 0300000005336242

Banco Financiero Internacional

Código Swift: BFICCUHHXXX

Desde el próximo lunes estará disponible la dirección electrónica donacionescuba@mincex.gob.cu, a través de la cual los interesados también pueden dirigirse para recibir orientación o esclarecimiento de dudas.

EEUU

Codepink Woman for Peace: https://www.codepink.org/syringes4cuba

ARGENTINA

Unión de Cubanos Residentes en Argentina (URCA) y Movimiento Argentino de

Solidaridad con Cuba (MasCuba en Facebook).

ITALIA

Asociación de Amistad Italia-Cuba, https://www.facebook.com/associazione.italiacuba/,

correo: amicuba@italiacuba.it

FRANCIA

Asociación Cuba Linda y France Cuba: www.cuba-linda.com y @AssoCubaLinda

CUBA

Organizaciones de masas como la UJC, FMC, CDR, y ONG como el Centro Martin Luther King de La Habana y diversas iglesias reciben donaciones para ayudar en esta contingencia. Para contactar con el Centro Martin Luther King escribir a direccion@cmlk.co.cu/ Tel: (537) 2603940 y (537) 2609731

El Comité Internacional con sede en La Habana entregó esta mañana al Poder Popular de Matanzas un donativo de mascarillas, barbijos (nasobucos) y artículos de aseo

Llamamos a los amigos de Cuba, al enorme Movimiento de Solidaridad en el mundo, a abrazar a Cuba y su gobierno revolucionario y exigir por todas las vías posibles al gobierno de EEUU el levantamiento de las sanciones y el fin del boqueo genocida.

Recordemos más que nunca en estas horas, las palabras de Fidel en la sesión inaugural de la Segunda Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, hace 29 años, el 23 de julio de 1992. Evocando al Héroe Nacional José Martí, el Comandante en Jefe expresó: «Cuba no anda de pedigüeña por el mundo: anda de hermana, y obra con la autoridad de tal. Al salvarse, salva. Nuestra América no le fallará, porque ella no falla a América».

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos

10 de julio de 2021

