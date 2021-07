«Cuba no está sola»: Un documental de Cartago TV sobre la estrategia de cambio de régimen en Cuba

Compartir

Desde hace meses en Cuba se viene atizando el carbón de nuevos esfuerzos para el «cambio de régimen» bajo la mampara del Movimiento San Isidro, una agrupación de artistas de la Isla que pasaron a conformarse como activistas políticos, usando tácticas típicas del «golpe de color» que pueden asimismo rastrearse en las manifestaciones del domingo 11 de julio, muy promovidas por políticos estadounidenses de Florida y operadores anticubanos en diferentes partes del mundo. ¿Qué hay detrás?

Según reportes de fuentes anticastristas, las protestas comenzaron en las ciudades de San Antonio de los Baños y Palma Soriano, y rápidamente fueron replicadas en otras ciudades cubanas, con La Habana de protagonista en los principales medios occidentales. Aunque no se caracterizaron por ser demostraciones masivas contra el gobierno del Presidente Miguel Díaz-Canel, fueron amplificadas y manipuladas en redes sociales para hacerlas pasar por miles de cubanos.

En The New York Times, sus corresponsales hablaron de «cientos«, no más, en La Habana. De hecho, organizaciones de Derechos Humanos y cuentas en Twitter usaron imágenes de protestas multitudinarias en Egipto y otras latitudes para vender esta versión, siendo desmentidas incluso por el Presidente mexicano Andrés López Obrador.

Tomado de Cartago TV.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...