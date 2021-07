Díaz-Canel: ¡En Cuba las calles son de los revolucionarios!

Compartir

Por Yaimi Ravelo / Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz-Canel en la tarde de este domingo después de encontrarse con pobladores del municipio de San Antonio de los Baños ofreció un discurso en cadena de radio y televisión nacional cubana para denunciar nuevos hechos contrarrevolucionarios que tienen como fin desarticular la obra de la Revolución Cubana.

El Presidente cubano abordó en su declaración el difícil momento que atraviesa la isla por el pico pandémico que presentan algunas regiones del país en medio del más cruel recrudecimiento del bloqueo económico por parte del imperio norteamericano hacia Cuba.

Denunció además ante todos los cubanos la participación de la administración estadounidense en las acciones de desestabilización política que tienen lugar contra Cuba a lo largo de la historia, y que se han intensificado durante la pandemia lo que hace que sea más cruel e inhumana este tipo de articulaciones contra el gobierno revolucionario y su pueblo.

“Este pico pandémico no es solo un caso cubano, Cuba lo que logró fue postergarlo en el tiempo con todo lo que hicimos, también en menor tiempo lo estaremos superando y así hemos estado en estos días moviéndonos por las provincias para ratificar y puntualizar todas las estrategias de enfrentamiento a la misma”.

“Entonces de manera muy cobarde, muy sutil, muy oportunista, muy perversa, a partir de situaciones más complicadas que hemos tenido en provincias como Matanzas, en provincias como Ciego de Ávila; éstos que siempre han estado apoyando al Bloqueo, los que se han servido como mercenarios y lacayos del imperio yanqui empiezan ahora a aparecer con doctrinas de ‘intervención humanitaria’, de ‘corredor humanitario’, que todos sabemos a dónde conduce, para fortalecer el criterio de que el gobierno cubano no es capaz de salir de esta situación como si ellos estuvieran tan interesados porque se resuelvan los problemas de salud de nuestro pueblo”.

“Si quieren tener un gesto con Cuba, si quieren de verdad preocuparse por el pueblo, si quieren de verdad que se resuelvan los problemas de Cuba: ¡Abran el Bloqueo y vamos a ver como tocamos! ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen valor para abrir el Bloqueo?”

“¿Qué fundamento legal, qué fundamento moral sostiene que un gobierno extranjero le pueda aplicar esa política a un país pequeño? En medio además de situaciones tan adversas”.

“¿Eso no es genocidio? ¿Eso no es un crimen de lesa humanidad? Y los que se prestan a ello, ¿a qué se están prestando?”

“Hoy se enarbolan criterios de que nosotros somos una dictadura, una dictadura que se preocupa por darle a toda su población salud, que trata de buscar bienestar para todos, que en medio de esta situación es capaz de tener programas y políticas públicas en función de todos, que está aspirando a vacunar a todos con una vacuna cubana, porque sabíamos que nadie nos iba a vender vacunas. No teníamos dinero para ir al mercado internacional a comprar vacunas. ¡Qué dictadura más extraña!”

“Ahora vociferan que somos asesinos ¿Dónde están los asesinados en Cuba? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? ¿Por qué a los otros países que han sufrido estos eventos de picos pandémicos no fueron en la prensa atacados y a ésos no se les puso como solución la intervención humanitaria, ni se les armaron estas campañas de descrédito que tratan de armar contra nosotros? Yo creo que la vida, la historia, los hechos demuestran qué está detrás de todo esto, que es asfixiarnos y acabar con la Revolución. Y para eso están tratando de desalentar a nuestro pueblo, de confundir a nuestro pueblo. Y cuando la gente está en situaciones severas como las que estamos viviendo, entonces ocurren hechos como los que vimos hoy en San Antonio de los Baños».

“En San Antonio de los Baños un grupo de personas se agrupó en uno de los parques más céntricos de la ciudad para protestar, para reclamar. ¿Quiénes componían ese grupo? Lo componían personas de pueblo que tienen necesidades, que están viviendo parte de estas carencias, de estas dificultades. Lo hicieron también personas revolucionarias que pueden estar confundidas, que pueden no tener todos los argumentos o también están expresando estas insatisfacciones. Pero esos dos grupos de personas lo hacían de una manera distinta, buscaban un argumento y buscaban y pedían una explicación; lo primero que te decían era ‘yo soy revolucionario, yo apoyo a la Revolución”.

“Pero esto estaba encabezado por un grupo de manipuladores que sí se están prestando a los designios de esas campañas que salieron en las redes sociales, la famosa SOS Matanzas o SOS Cuba, el llamado al cacerolazo que están haciendo hace varios días para que en varias ciudades de Cuba hubieran manifestaciones de este tipo y existieran disturbios sociales. Eso es muy criminal y muy cruel en medio de este momento donde tenemos que lograr que la gente esté en las casas, que la gente esté recogida, que la gente esté protegiéndose».

“Y con la moral que da la Revolución, los revolucionarios de San Antonio de los Baños, las autoridades de la provincia, un grupo de compañeros de la dirección del país nos presentamos en San Antonio de los Baños. Esa masa de revolucionarios se enfrentó a los contrarrevolucionarios, y hablamos con los revolucionarios e incluso con algunos que pueden no ser revolucionarios pero que estaban pidiendo argumentaciones”.

“Y después marchamos por el pueblo y recorrimos el pueblo para demostrar que: ¡En Cuba las calles son de los revolucionarios!”

“Mientras eso está ocurriendo sabemos que hay otras ciudades del país o localidades, porque realmente son grupos de personas en determinadas calles, en determinadas plazas, donde se han concentrado movidas por esos propósitos tan malsanos”.

“Estoy dando esta información para ratificar que en Cuba las calles son de los revolucionarios, que el gobierno cubano, el estado cubano encabezado por el Partido tiene toda la voluntad política para discutir, para argumentar, para reconocer los problemas que tenemos, pero para participar también con nuestro pueblo al cual le damos espacio en la solución de esos problemas, pero reconociendo cuál es la verdadera causa o la causa fundamental de nuestros problemas”.

“Sin dejarnos confundir, los que están alentando a que haya manifestaciones en Cuba, no quieren para Cuba un bien de salud. Recuérdense que sus principios, su modelo, es el modelo neoliberal, es la privatización de los servicios de salud, es la privatización de los servicios médicos, es la privatización de la educación, es que cada cual se salve como pueda, que puedan acudir a la salud los que tengan dinero”.

“Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación”.

“Aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida y eso no es por consigna, eso es por convicción”.

“¡Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la Revolución! Y estamos dispuestos a todo ¡Y estaremos en las calles combatiendo!”

“Y sabemos que se están orquestando incidentes de este tipo, sabemos que en estos momentos hay masa revolucionaria en las calles de La Habana también enfrentando elementos contrarrevolucionarios”.

“Separamos a los revolucionarios que puedan estar confundidos, separamos a los habitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones; pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas éstas estrategias de subversión ideológica vayan a provocar desestabilización en nuestro país y habrá una respuesta revolucionaria.”

“Por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir éstas provocaciones. ¡Hoy, desde ahora y en todos estos días! ¡Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía!”

“Como dije en el discurso de clausura del Congreso del Partido: ¡A la Revolución la defendemos ante todo los revolucionarios! ¡Y en la primera fila los comunistas! Con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación, y no vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana, que no es bienestar para las cubanas y los cubanos y que es un plan anexionista”.

“¡Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país!”.

Foto de portada: Estudios Revolución.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...