Díaz-Canel: Estamos luchando por la vida de todos

Por Yaima Puig Meneses

“Aquí nos tenemos que proteger todos. Todos estamos luchando por la vida de todos, porque la vida de todos es importante para el país; la vida de nuestra población es el presente y el futuro del país y de la Revolución”, reflexionó este viernes en Matanzas el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Tras un provechoso y profundo intercambio en el que también estaban presentes el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, así como ministros y funcionarios de diversos sectores, el Jefe de Estado reconoció cómo, a partir de los análisis realizadas, la revisión crítica y autocrítica de los problemas acumulados y la manera en que se ha accionado para superarlos, la provincia se encuentra en mejores condiciones para enfrentar la pandemia, aun cuando todavía faltan por vivir semanas complejas, con una alta incidencia de casos.

Al evaluar el actual escenario que se vive en Matanzas, comentó que, además del relajamiento que ha existido en el cumplimiento de algunas medidas, protocolos y rutinas, no se puede obviar cómo se ha comportado la enfermedad. Hasta el momento en el país habíamos trabajado con brotes y rebrotes en los cuales los casos no superaban las capacidades que teníamos en nuestro sistema de Salud y eso no es lo que ha sucedido ahora, cuando la incidencia va superando las capacidades en los sistemas sanitarios, detalló.

Asociado a esta realidad comentó cómo ha sido necesario actualizar los procedimientos para enfrentar la epidemia, lo cual ha conllevado a implementar el ingreso domiciliario de contactos de pacientes positivos, que es lo que más se emplea en el mundo.

En ese contexto —insistió— independientemente del protagonismo y la responsabilidad que tienen las instituciones estatales y en particular las de Salud, ahora tienen un mayor papel las familias.

Tenemos que lograr que el ingreso domiciliario sea con calidad, lo cual depende en parte del comportamiento que asuman las familias para que no se multiplique el número de enfermos.

Ello requiere, dijo, de un trabajo distinto de la atención primaria: hay que hacer visita todos los días, como si fuera en un hospital; crear mecanismos que permitan que, en cualquier momento del día, si una persona se siente mal, pueda localizar a un personal médico.

Aquí en Matanzas se ha trabajado, por ejemplo, en función de extender las capacidades, que ahora alcanzan los 112 centros. Eso es una respuesta —enfatizó— de la gestión gubernamental y de salud, y es también una respuesta de atención. Acondicionar esas instalaciones necesita recursos de todo tipo, humanos, administrativos, de salud y de personal auxiliar.

“Se ha hecho una heroicidad para contener el brote en las condiciones de esta pandemia”, subrayó Díaz-Canel. Ahora estamos analizando los problemas que tenemos, pero si no hubiéramos hecho todo el trabajo anterior, en qué condiciones estaríamos, reflexionó.

Y en medio de esta situación, de esta complejidad, no se dejan de hacer cosas, subrayó. Se ha seguido convocando a nuestros médicos y ellos están apoyando, como también lo han hecho nuestros científicos que en medio de tantos desafíos nos han dejado la alegría de los resultados de eficacia obtenidos por Soberana 02 más Soberana Plus y Abdala.

Los efectos de todas las medidas que se adoptan y de lo que podamos lograr con la vacunación –valoró— nos deben llevar a ir bajando la incidencia de la enfermedad en la provincia y también en el país. Son luces que se nos abren, no son milagros, tienen que ver con el esfuerzo que se ha hecho, con el trabajo acumulado en todo este año y medio, reflexionó.

Estamos convencidos de que aquí, a pesar de la situación tan compleja, no ha habido decaimiento; aquí se están sacando fuerzas y se está actuando; aquí todo el mundo ha colaborado, todo el mundo ha tratado de aportar, y el trabajo del día a día acumula resultados, y el trabajo de día a día acumula victoria. Victoria genera victoria y así es como yo creo que tenemos que trabajar y convocar a nuestro pueblo.

Acciones que se fortalecen en Matanzas

De “muy compleja” definió el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, la situación epidemiológica que caracteriza a la provincia, donde están circulando cepas del virus mucho más contagiosas. Como un elemento ilustrativo del actual brote de la epidemia, refirió que desde que fueron confirmados los primeros casos en Matanzas en el 2020, se acumulan más de 20 800 personas diagnosticadas con la COVID-19, de las cuales 10 800 fueron confirmadas en los últimos 15 días y 3 557 en la última jornada.

Según explicó, esa última cifra —que representa el mayor número de pacientes positivos reportados aquí en un día desde el pasado año—, se alcanzó tras evaluar 9 602 muestras, la cantidad más elevada que se ha realizado durante una jornada en la provincia y está asociada al incremento de los estudios para la identificación de casos a partir de los nuevos protocolos aprobados por el Grupo de Temporal Nacional.

Recordó que estos nuevos procedimientos tienen el propósito de ganar en oportunidad en la identificación, el ingreso, y el tratamiento oportuno de los pacientes, así como poder trabajar la epidemia en tiempo real y en consecuencia conocer cómo se comporta la transmisión del virus.

Este jueves en Matanzas se concentró el 55,3% del total de confirmados del país, y su tasa de incidencia por cada 100 000 habitantes ascendió a 1 995, cifra que “jamás pensamos que podíamos alcanzar”, comentó Portal Miranda. El escenario más complejo, dijo, se concentra en el municipio cabecera, Cárdenas, Limonar y Los Arabos, aunque ninguno está exento de casos.

Por otra parte, señaló que, si bien en la provincia la letalidad está por debajo del comportamiento del país contra el número de casos, aquí se ha incrementado la cifra de fallecidos durante las últimas jornadas; también de pacientes en estado crítico y grave (este viernes eran 28 y 23, respectivamente), lo cual complejiza más al sistema de Salud en la provincia y ha obligado a generar nuevas capacidades.

Cada muerte nos duele, dijo, más aún cuando sabemos que puede haber ocurrido pérdida de oportunidad en su ingreso y en su tratamiento.

Igualmente, comentó acerca del incremento de casos activos, que este viernes era de 9 689, realidad que ha llevado al incremento acelerado de capacidades y todavía en estos momentos no es posible respaldar el número de ingresos que se necesita en el territorio.

Es un escenario complejo, reiteró, que se mantendrá hasta que se consoliden todas las acciones que se han estado implementando en el territorio y se continuarán incrementando en los próximos días. Como un elemento esencial en el trabajo que se lleva a cabo definió el fortalecimiento de la atención la atención primaria de Salud.

En Matanzas, acotó, sucedió igual que en otros territorios del país y muchos médicos de familia asumieron las labores en centros destinados al aislamiento de personas sospechosas y confirmadas. De acuerdo con la información ofrecida por el Ministro de Salud Pública, de 632 consultorios médicos de la familia que existen en la provincia llegaron a estar sin la presencia de médicos 260, situación que se ha ido revirtiendo y en estos momentos solo faltan por completar 50 de estas instituciones.

Entre otros elementos, subrayó la incorporación de más de 300 recién graduados de la especialidad de Ciencias Médicas; la llegada de 165 médicos y 182 enfermeras procedentes de otras provincias del país y de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; la ampliación de las capacidades de procesamiento diario de muestras de 1700 a 2 500; así como la disposición de 1 296 camas en hospitales, de las cuales 1 054 están dedicadas al tratamiento de diagnosticados con el SARS-Cov-2 y de ellas 96 se destinan a la atención al paciente grave.

Es cierto —subrayó— que la provincia tuvo que habilitar pasillos de sus hospitales para ingresar a personas contagiadas. Esta fue una respuesta ante un momento determinado, que permitió garantizar la atención a los enfermos y que quienes necesitaban de hospitalización no se quedaran en sus casas, afirmó.

Es una situación que iremos solucionando en la medida que podamos continuar incrementando las capacidades, aseveró.

De acuerdo con la explicación ofrecida por el titular de salud Pública, el actual escenario que vive la provincia tampoco ha permitido el ingreso en instituciones de la totalidad de los confirmados con la COVID-19. La estrategia ha sido priorizar aquellos que requieren de una atención continua en su proceso de atención y en la medida en que se reorganicen otras instituciones vinculadas a los hospitales principales, ganaremos más en la calidad y la clasificación de los casos por su nivel de riesgo.

Fue muy duro —consideró— cuando comenzamos a ver las grandes colas de personas en los policlínicos para ser atendidos por el médico y hacerse un test de antígeno. Informó que ante esa realidad, que con razón generó un estado de insatisfacción entre la población, se decidió incrementar el número de consultas en los policlínicos, así como los lugares para realizar los test, de forma tal que se pudieran acortar los tiempos de espera en las consultas.

Al referirse a la intervención sanitaria que se lleva a cabo en cinco municipios matanceros, aseguró que “va bien” y ya se está concluyendo la aplicación de la tercera dosis en tres de ellos. Este hecho, insistió, no puede ser motivo para el relajamiento de las medidas, la población tiene que seguirse cuidando para no enfermar, teniendo en cuenta los elevados riesgos de contagio que existen en la provincia.

El escenario es “muy duro”, enfatizó, pero no estamos cruzados de brazos, estamos trabajando para lograr darle al pueblo matancero la respuesta que merece.

Respuestas de un país ante una situación muy dura

Es verdad que la situación ha sido dura, pero dura también ha sido la respuesta que se ha dado ante ella y la cantidad de medidas que se han ido incrementando en estos días, reflexionó en un momento del encuentro el Presidente de la República.

Asimismo, reconoció que, cada vez que se ha visitado la provincia o en la comunicación diaria que se mantiene con quienes enfrentan directamente el actual escenario, se nota la combatividad: no hay el más mínimo decaimiento en sus autoridades y pueblo.

Ante la elevada transmisión de la enfermedad y el incremento de casos positivos que allí se manifiesta, el gobernador Mario Sabines Lorenzo explicó, entre otras, diversas acciones que se ponen en práctica para disminuir la movilidad de personas y vehículos, sobre todo a partir del horario del mediodía.

Por la mañana todavía “se nos está moviendo mucho la ciudad”, reconoció, y ello está motivado fundamentalmente porque es el horario en que la población sale a hacer gestiones o a comprar alimentos. En la tarde la realidad es diferente, detalló, pues solo pueden desplazarse los vehículos estatales con autorización y ninguno de uso particular.

Complejas han sido las acciones que cobran vida en Matanzas para hacer frente al actual escenario epidemiológico, y ante cada una de ellas el apoyo recibido por parte del Gobierno nacional ha sido permanente, consideró Sabines Lorenzo.

Todos los ministerios están “a la orden” y las respuestas materiales han sido inmediatas; ese es un asunto que nos compromete y nos motiva a no cansarnos, no estamos solos, destacó.

Justamente porque Matanzas no está sola, varios ministros y directivos presentes en la reunión se refirieron a diversas decisiones que se ponen en práctica desde sus organismos para apoyar al territorio ya sea con recursos, brigadas médicas, alimentos u otros.

En tal sentido, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, especificó que el Presupuesto del Estado tiene, con su reserva, capacidad para respaldar los gastos en que está incurriendo la provincia en el enfrentamiento a la epidemia.

Asimismo, el titular de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, informó acerca del arribo al territorio matancero de productos agrícolas procedentes de las provincias desde Ciego de Ávila hasta Cienfuegos.

Por otra parte, el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Joel Queipo Ruiz, dio a conocer que estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE), de la Universidad de Ciencias Informáticas y de la Universidad de Matanzas, trabajan en la implementación de un sistema informatizado para la gestión de las capacidades hospitalarias en la provincia.

De manera específica sobre cómo debe ser el trabajo en los hospitales y centros de aislamiento, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz precisó que, aun cuando la tensión en esos lugares sea mayor no se pueden permitir la desorganización, ni la falta de limpieza en ellos. En medio de esta situación es cuando más orden se necesita en instituciones que atienden a los pacientes.

De entrega y compromiso habló también la directora de Salud en Matanzas, Ailuj Casanova Barreto, quien reconoció cuánto ha significado el acompañamiento dado a la provincia por el equipo de trabajo nacional en un momento tan difícil como el que en la actualidad viven.

A pesar de las complicaciones que tengo en la provincia —dijo— me siento segura, por todo este gran acompañamiento; realmente somos un solo país y estamos convencidos de que tenemos que sacrificarnos para enfrentar esta gran tarea con organización y compromiso como merece la salud de nuestro pueblo.

Tomado de Cubadebate / Foto de portada: Estudios Revolución.

