Díaz-Canel: “Unámonos en la urgente y necesaria lucha por la paz, la vida y el bienestar de todos los seres humanos”

Compartir

Durante su participación en la Cumbre Mundial de Líderes, en ocasión del centenario del Partido Comunista de China, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó este martes que “nos une la determinación de construir el socialismo, partiendo de las realidades nacionales; la confianza política mutua; una visión común del desarrollo sostenible y la mayor preocupación por el bienestar de nuestros pueblos”.

Díaz-Canel reiteró sus felicitaciones al pueblo de esa nación hermana, y en particular al líder chino Xi Jinping y a los más de 95 millones de militantes.

En sus palabras, además, hizo un llamado a la unidad en la urgente y necesaria lucha por la paz, la vida y el bienestar de todos los seres humanos.

Consideró que la fundación del Partido Comunista de China y la proclamación de la Nueva China constituyen acontecimientos fundamentales en la historia de la humanidad, gracias a los cuales hoy las fuerzas revolucionarias, progresistas y de izquierda cuentan con una gran nación que ha realizado importantes aportes teóricos y prácticos al marxismo-leninismo, enarbolando la bandera del socialismo, atemperado a sus condiciones históricas concretas.

“Cuando hace 100 años se celebró el congreso fundacional del Partido Comunista de China, se iniciaba un capítulo trascendente en la historia contemporánea. Entre sus delegados estaba Mao Zedong, cuyos aportes como líder del Partido, a la lucha revolucionaria y a la liberación nacional de aquel país, que era entonces tan grande como populoso y pobre, siempre serán recordados con admiración.

“En la actualidad y tras más de cuatro décadas de la Reforma y la Apertura, la República Popular China es reconocida en todo el mundo por su robusta base económica, apoyada en un inmenso mercado interno y en las experiencias atesoradas en su proceso de exploración de la construcción del socialismo con características chinas”, apuntó.

Díaz Canel señaló que “los cubanos vemos en la República Popular China a un pueblo unido y laborioso, una memoria histórica, una cultura milenaria, cuadros con elevada preparación, capacidad y compromiso. Y vemos, sobre todo, a un partido que se ha enfrentado con firmeza y sabiduría a las más colosales adversidades y que ha sabido poner el desarrollo integral, la institucionalidad, la legalidad y a su población, en el centro de sus preocupaciones y de su labor”.

Destacó la efectiva batalla contra la Covid-19 y los visibles resultados del Gigante Asiático en la erradicación de la pobreza extrema, expresiones recientes y admirables del trabajo en función de las demandas y necesidades del pueblo.

“No obstante esos innegables logros, el Gobierno de Estados Unidos, ocultando deliberadamente sus intereses hegemónicos y de dominación mundial, intenta presentar a la República Popular China como una amenaza a su seguridad, al tiempo que se empeña en denigrar la imagen del Partido Comunista de China”, dijo.

Destacó que, en el contexto de la compleja coyuntura internacional de estos tiempos, la República Popular China es un importante elemento de equilibrio, estabilidad y salvaguarda de la paz mundial, que no impone su modelo, no adopta medidas coercitivas unilaterales, no aplica leyes extraterritoriales, defiende el multilateralismo y los principios del derecho internacional.

Igualmente, resaltó el hecho de que en la batalla contra la pandemia, el Gobierno chino ha dado acceso a sus vacunas a 80 países y tres organizaciones internacionales, exportándolas a más de 40, a la vez que coopera con varias naciones en investigación, desarrollo y producción.

“Es conocida nuestra entrañable relación con el pueblo, Partido y Gobierno chinos, forjada por los líderes históricos y continuada por las actuales generaciones de dirigentes de ambas naciones y que los excelentes vínculos interpartidistas, basados en la igualdad, el respeto mutuo, la amistad, y la cooperación, constituyen un referente y un pilar de nuestros nexos bilaterales.

“Nos une la determinación de construir el socialismo, partiendo de las realidades nacionales; la confianza política mutua; una visión común del desarrollo sostenible y la mayor preocupación por el bienestar de nuestros pueblos”, afirmó.

Miguel Díaz-Canel recordó a los asistentes a la Cumbre Mundial de Líderes que con el triunfo de la Revolución cubana se puso fin a un pasado colonial y de expoliación imperialista y se inició el camino hacia la conquista de toda la justicia, la equidad y la dignidad plena del hombre.

Aseveró que nuestra pequeña nación garantiza el acceso universal a la salud y a la educación, la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, la protección social bajo el principio de no dejar a nadie desamparado y la igualdad de todas las personas, sin discriminación de ninguna índole, entre otros derechos.

El mandatario denunció que Cuba enfrenta un criminal bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos hace más de 60 años, que se recrudeció durante la administración Trump con 243 brutales medidas que la Administración Biden mantiene, a despecho de la actual crisis internacional, agravada durante la emergencia de una pandemia mundial.

“A pesar de esa genocida política, Cuba ha logrado sostener la vitalidad de sus principales servicios, atender a toda su población contagiada y sospechosa de la covid-19, habilitar en tiempo récord más de una veintena de laboratorios de biología molecular, diseñar y elaborar prototipos nacionales de ventiladores pulmonares y kits de diagnóstico y desarrollar cinco candidatos vacunales, planteándose producir dosis suficientes para inmunizar a toda su población y aportar a otras naciones”, señaló.

“Al mismo tiempo, nuestro país brinda una desinteresada y humanista colaboración médica en varias naciones. Tan solo para asistir a esos pueblos en el enfrentamiento a la pandemia, se han enviado 57 brigadas médicas y alrededor de 2.500 profesionales de la salud, a 40 países de diferentes regiones”, agregó.

Recordó que esos principios humanistas y solidarios de la Revolución fueron ratificados en el reciente 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, como prueba fehaciente de que los revolucionarios cubanos siempre hemos considerado las necesidades de los pueblos y la solidaridad internacional como prioridades

Son valores indisolublemente ligados al pensamiento y la acción del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, quien sentó las bases para la construcción de la Cuba socialista, siguiendo los preceptos martianos, marxistas y leninistas, añadió.

“La garantía de continuidad de estos ideales se sostiene y fortalece con las enseñanzas del General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la acción de la nueva generación de dirigentes y el actuar consecuente de todos los revolucionarios cubanos”, recalcó.

Al final de su intervención, Díaz-Canel reiteró la posición invariable de Cuba, de apoyo al principio de una sola China, y de rechazo y condena a la injerencia en sus asuntos internos, al tiempo que agradeció la postura inequívoca de esta gran nación en solidaridad con nuestro pequeño país, que ha tenido que pagar un alto costo económico y en vidas, por defender con firmeza sus nobles ideales.

“Reciba, estimado compañero Xi Jinping, una vez más, nuestras felicitaciones con motivo de tan significativa conmemoración, como expresión del respeto y el afecto que sentimos todos los cubanos hacia usted, el Partido Comunista de China y su heroico pueblo.

“Como le expresé personalmente en carta con motivo de este aniversario: Ningún otro proceso de construcción del socialismo ha logrado rebasar con éxito las siete décadas y ningún otro partido comunista ha dirigido un país por tanto tiempo”, subrayó.

Aseguró que la República Popular China y su Partido Comunista han demostrado que es posible proponerse, con soberanía, independencia y profundas convicciones, alcanzar un desarrollo sostenible y que los aportes realizados por Xi Jinping al frente del Comité Central, dan continuidad a la labor de varias generaciones de militantes chinos, representando un salto cualitativo en la adaptación del socialismo a las particularidades nacionales y de la época.

“Nos asiste la más profunda convicción de que en 2049, el mundo contemplará, aún más admirado, al primer país socialista moderno que llega, bajo la conducción de su vanguardia política, al centenario de su fundación. Desde Cuba, sus inspirados seguidores los felicitamos”, concluyó.

Tomado de Cubadebate / Foto de portada: Estudios Revolución.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...