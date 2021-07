Entrevista con Adán Chávez: “Plan de Golpe Continuado contra Cuba y Venezuela”

Compartir

Por Geraldina Colotti.

Al concluir el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que se llevó a cabo en Caracas, entrevistamos al profesor Adán Chávez, líder histórico de la Revolución Bolivariana, embajador de Venezuela en Cuba .

Acaba de finalizar en Caracas el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, ¿Cuál es el balance y cuáles son las perspectivas de continuar con esta importante labor política internacionalista?

Entre los días 21 al 24 de junio del presente año, se desarrolló en Caracas el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo; espacio de articulación al que nos ha convocado el compañero Presidente Nicolás Maduro en el marco de los 200 años de la gloriosa Batalla de Carabobo, batalla que nos sigue motivando hoy a la defensa de la dignidad, la soberanía y la independencia de nuestros Pueblos; y en la que el ejército patriota al mando de Simón Bolívar refrendó la derrota del entonces imperio español en territorio nacional, permitiéndole al Padre Libertador concentrar sus esfuerzos en la liberación de las naciones del Sur.

Inspiradas e inspirados en esta gesta heroica, se reunieron en nuestra Patria 380 delegadas y delegados internacionales, representantes de organizaciones políticas, sociales, de trabajadoras y trabajadores, jóvenes y estudiantes, parlamentarias y parlamentarios, mujeres, comunicadoras y comunicadores, campesinas y campesinos, indígenas y de la sexo diversidad; provenientes de 67 países del planeta.

Adicionalmente, participaron más de 280 delegadas y delegados nacionales, pertenecientes a los distintos sectores que, en el plano internacional y a lo largo de todo el proceso organizativo de este encuentro, tuvieron la responsabilidad de instrumentar el Plan de Trabajo definido desde el Comité Organizador del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo; instancia que tuve el privilegio de dirigir, y que hoy sigue guiando -en el marco de un esfuerzo más amplio, que de forma general coordina el compañero Héctor Rodríguez-, las tareas surgidas del encuentro que tuvo lugar en Caracas.

Respecto a las fases preparatorias, es preciso mencionar que entre los meses de marzo y junio se realizaron 74 reuniones y/o encuentros sectoriales, con la participación de 5.921 actores internacionales, pertenecientes a 2.055 organizaciones de 120 países del mundo; encuentros en los que se desarrolló un intenso debate a partir del cual avanzar en la tarea de aglutinar esfuerzos y propiciar la unidad de las fuerzas de izquierda y progresistas del mundo, en función de construir una agenda de lucha común.

Los temas abordados en dichos encuentros, fueron recogidos en el Manifiesto Bicentenario de la Batalla de Carabobo, declaración final del Congreso; en cuya sesión de cierre fueron además aprobadas resoluciones especiales en solidaridad con los Pueblos de Cuba, Colombia, Haití, Palestina, la República Árabe Saharauí Democrática y Venezuela.

Asimismo, y a fin de darle continuidad a este espacio de articulación, dentro de la idea de construir una agenda común de lucha a la que acabamos de referirnos; estamos afinando un Plan de Trabajo para lo que resta de año, que contempla entre otras acciones el desarrollo de iniciativas conjuntas de formación, la construcción de una instancia internacional que articule la labor de los Pueblos originarios, el impulso de festivales culturales que reafirmen nuestra identidad común y la realización de grandes campañas de denuncia del accionar imperial contra nuestros Pueblos.

De manera que, la continuidad de las labores de este espacio de articulación es, sin lugar a dudas, una acertada y oportuna decisión, en un escenario de renovadas amenazas imperialistas y colonialistas, que reafirma la importancia de la unidad de los Pueblos del mundo.

De allí, el empeño con que desde Venezuela nos hemos propuesto coadyuvar con nuestros modestos esfuerzos en la organización y fortalecimiento de esta iniciativa, inspiradas e inspirados en el principio bolivariano del equilibrio del universo; un principio que permanentemente motivó los esfuerzos que realizara el Comandante Hugo Chávez por construir un mundo multicéntrico y pluripolar, y en esa misma medida, por asegurar el respeto a los más elementales principios del derecho internacional, entre ellos la soberanía de la naciones y la autodeterminación de los Pueblos.

En un escenario como el descrito por usted, de nuevas agresiones imperiales, desde Estados Unidos se sigue conspirando contra Venezuela. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan esa agresión hoy?

Venezuela es objeto, desde el arribo mismo de la Revolución Bolivariana al poder, de una agresión permanente y multiforme por parte del imperialismo norteamericano y sus lacayos; en su afán por tratar de acabar con el proyecto de amplias transformaciones que tiene lugar en el país desde el año 1999, intentándose doblegar nuestra firme determinación de seguir construyendo la Patria Socialista, y de defender la dignidad, soberanía e independencia nacional, el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años como lo expresara el Comandante Chávez en el Plan de la Patria

Sin embargo, y a pesar de que Estados Unidos y Europa acentúan el criminal bloqueo económico, financiero y comercial impuesto al país, de que el cerco político-diplomático que pretenden imponerle a Venezuela arrecia, y de que el ataque mediático contra la nación ha llegado a límites nunca antes visto; crece exponencialmente en nuestro Pueblo la consciencia patriótica, su férrea determinación de ser libre e independiente, y de responder a cada agresión imperial profundizando su unidad y reafirmando el compromiso con la defensa del legado del líder histórico de la Revolución Bolivariana.

Ello, a pesar de que han intentado de todo: sabotaje petrolero y parlamentario, acciones violentas de calle (guarimbas), intento de magnicidio, incursiones paramilitares dirigidas por ex marines de los Estados Unidos e, incluso, una invasión militar disfrazada de “ayuda humanitaria”; y, recientemente, la pretensión de generar nuevos hechos violentos apoyándose en el accionar de bandas criminales y mercenarios colombianos.

Y es que lo ocurrido en la Cota 905 no es un hecho aislado, sino expresión del Plan de Golpe Continuado que a lo largo de estos años se ha venido implementando contra Venezuela, con la complicidad y financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y sus lacayos, entre los cuales destaca el narco-gobierno que para pesar de las hermanas colombianas y los hermanos colombianos, gobierna ese país.

Los primeros resultados de las investigaciones que adelantan las autoridades competentes del país, dan cuenta de la vinculación de actores políticos de la oposición antidemocrática venezolana con estos hechos y han dejado al descubierto la trata conspirativa a la que apelan, una vez más, sectores violentos de la derecha.

No han podido ni podrán. Si bien las conspiraciones, incursiones mercenarias y demás acciones terroristas no han cesado, las venezolanas y los venezolanos seguimos firmes en la defensa del legado del Comandante Hugo Chávez. La Venezuela del año 2021 avanza, con la participación y el protagonismo popular, en su construcción socialista; hasta llegar, más temprano que tarde, al punto de no retorno.

La respuesta que sigue dando Venezuela frente a la arremetida imperial, es la profundización de la Democracia Bolivariana, estando previsto que este año tenga lugar en el país unas megaelecciones. ¿Cómo se preparan las fuerzas revolucionarias para las elecciones del 21 de noviembre?

El cuadro político actual del país es distinto al de hace unos años; un aspecto al que ha contribuido de buena manera el Diálogo Nacional convocado por el compañero Presidente Nicolás Maduro, entre las fuerzas patrióticas y revolucionarias, y la oposición constitucionalista.

Como resultado de las conversaciones que han tenido lugar en el marco de dicho proceso, se arribó a acuerdos trascendentes, relacionados con el rechazo a la intervención militar y al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto al país; así como con la ratificación de la vía pacífica y democrática como única forma para resolver nuestras diferencias, y el compromiso con la defensa de nuestro Territorio Esequibo.

También, se acordó la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), las cuales ha convocado a unas megaelecciones para el día 21 de noviembre del presente año; a fin de renovar a las autoridades ejecutivas y legislativas de las 24 entidades federales del país y los 335 municipios, según lo previsto en el ordenamiento jurídico venezolano.

Frente a este escenario, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha decidido, a propuesta de nuestro Presidente, ir a un proceso interno de selección de las candidatas y los candidatos de las fuerzas revolucionarias; proceso que tuvo un primer momento el pasado 27 de junio, y en el cual las bases del Partido postularon a sus precandidatas y precandidatos de cara a las primarias que se llevarán a cabo el día 08 de agosto.

Sin duda, se trata de una demostración de democracia interna muy importante la que está dando el Partido de Chávez, que debe seguirse convirtiendo cada día más, junto al Pueblo y las demás organizaciones que integran el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, en motor para construir con la participación protagónica de nuestra gente, el socialismo concreto del que nos hablaba el líder histórico de la Revolución Bolivariana, hasta llegar al punto de no retorno al que hemos hecho mención antes.

Esta es una tarea de grandes proporciones, que las y los militantes del Partido hemos decidido asumir de forma valiente, sin dejarnos chantajear ni intimidar; con plena conciencia y lealtad a nuestro proceso de construcción socialista y al legado del Comandante Chávez, como siempre debemos hacerlo las y los chavistas, sobreponiéndonos a las dificultades que pudieran presentarse; dificultades que en nada desmeritan el importante avance que este proceso interno supone para el fortalecimiento del Partido de la revolución.

Hablemos de Cuba. ¿Estamos en presencia de una nueva ofensiva contra ese país?, ¿Qué está pasando realmente en Cuba?, ¿Cuál es su mirada?

En la hermana República de Cuba tuvieron lugar recientemente pequeños focos locales de protesta, desarrollados y financiados con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos; eventos dentro de los cuales se propiciaron algunos hechos vandálicos, que sin duda forman parte de la agenda de desestabilización interna que el imperialismo norteamericano impulsa de manera permanente para tratar de dar al traste con el proyecto de soberanía e independencia que encarna la Revolución Cubana.

Se trata de una agenda que está siendo profundizada en medio de la compleja coyuntura por la que atraviesa la Patria de Martí y de Fidel, como consecuencia de los impactos generados por la terrible pandemia del Covid-19 y de la saña con que actúa el imperialismo contra este hermano Pueblo, al arreciar el criminal e ilegal bloqueo económico, financiero y comercial del que es objeto.

Este accionar conspirativo, viene acompañado de un incremento durante las últimas semanas de una brutal campaña contra Cuba en las redes sociales; orientada a generar algunas matrices de opinión a través de las cuales se busca crear inconformidad y propiciar protestas relacionadas con algunas insatisfacciones que válidamente pudiera tener la gente.

De manera que, tal y como lo ha expresado recientemente el compañero Canciller Bruno Rodríguez, lo ocurrido en Cuba tiene que ver con una clara operación política, diseñada en Estados Unidos y masificada en las redes sociales, como parte de las acciones de guerra no convencional que emprende el imperialismo norteamericano contra este hermano Pueblo desde hace más de 60 años; al igual que lo hace con Venezuela.

En lo personal, no tengo duda alguna de que tanto Cuba como Venezuela seguiremos enfrentando de manera victoriosa esta tentativa imperial, demostrando que la mentira y la manipulación no podrán nunca con la verdad de nuestros Pueblos, que organizados, conscientes y movilizados continuarán defendiendo con firmeza el legado de los Comandantes Fidel y Chávez.

¿Cómo se preparan desde el Instituto Hugo Chávez para celebrar el 67 aniversario del natalicio del líder bolivariano?

El cumpleaños 67 del Comandante Chávez tiene lugar, por segundo año consecutivo, en medio de una compleja coyuntura, caracterizada entre otras cosas por la profundización de la arremetida imperial de la que hemos hablado antes; y por la batalla que seguimos librando como humanidad contra la terrible pandemia del Covid-19.

En ese escenario, hemos organizado desde el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías un importante número de actividades para celebrar una fecha tan especial para las venezolanas y los venezolanos; en cumplimiento del objeto para el cual fue creada la Institución, que no es otro que la preservación y difusión del legado del líder histórico de la Revolución Bolivariana.

Dichas actividades incluyen el inicio del Diplomado Visión General del Legado del Comandante Hugo Chávez; diplomado que será impartido de manera virtual a las Secretarias y Secretarios de las Vicepresidencias Sectoriales y Territoriales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en una plataforma diseñada para el desarrollo de los programas de formación del Instituto.

Asimismo, será convocado el segundo concurso literario El Bicentenario de la Batalla de Carabobo en el Pensamiento del Comandante Chávez; concurso que se desarrollará bajo la modalidad ensayos y en el que podrán participar personas mayores de 16 años de cualquier parte del mundo que presenten una obra inédita, no premiada en otros concursos y escrita en idioma castellano.

También, se realizan las gestiones correspondientes para la impresión de tres textos. El primero de ellos, lleva por título Hugo Chávez y la Venezuela Potencia, y es una antología que reúne las ideas fundamentales de nuestro Comandante Eterno en relación con el pensamiento económico para el desarrollo nacional.

Además, están listos para su impresión los libros El Joven Chávez, obra escrita por el compañero Germán Sánchez Otero y que aborda el tránsito del líder bolivariano por su infancia y juventud; y, en conjunto con la editorial Vadell Hermanos Editores, la reedición del texto Mi Primera Vida, del compañero Ignacio Ramonet, el cual permite conocer de primera fuente la fragua del Comandante Chávez.

Adicionalmente, está previsto el despliegue de micros relacionados con la vida y obra del Comandante Chávez en las redes sociales, remitidos por cultoras y cultores del país; micros a través de los cuales éstas y éstos agradecen la obra de la Revolución Bolivariana en favor del fortalecimiento de la identidad nacional y nuestroamericana, devolviendo a la gente y, más allá, a las y los humildes de la América Latinocaribeña y el mundo, motivos para batallar sin descanso por la dignidad, la soberanía y la independencia.

Por otra parte, desde la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, dirigida por Rosa Virginia Chávez, se estarán desarrollando otro grupo importante de actividades, algunas de ellas de forma conjunta, como parte de la extraordinaria labor que de manera consecuente desarrolla esta Fundación en favor de la defensa del legado del líder histórico de la Revolución Bolivariana.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Foto de portada: Archivo VTV.

