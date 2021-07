Megabuque que bloqueó el Canal de Suez llega finalmente a su destino, meses después

Compartir

El enorme portacontenedores Ever Given, de 220 000 toneladas, que en marzo pasado bloqueó por casi una semana el Canal de Suez, tocó puerto al amanecer de este jueves en el puerto de Rotterdam, Países Bajos, para empezar a descargar su mercancía meses después de la fecha prevista.

El mercante con bandera de Panamá se dirigía a Rotterdam cuando quedó varado y atravesado en el costado arenoso del canal, en un tramo de una dirección unos seis kilómetros al norte de la entrada sur, cerca de la ciudad de Suez, el 23 de marzo, causando la demora de cientos de buques que navegaban por la estratégica vía marítima.

Una enorme operación de rescate liberó al barco seis días más tarde y permitió que los cientos de barcos que habían quedado atascados pudieran cruzar el canal.

El Ever Given salió este mes del Gran Lago Amargo, en el tramo central del canal, donde estuvo retenido unos tres meses en medio de una disputa financiera, luego de que fuera alcanzado tras semanas de negociación un acuerdo económico confidencial de compensación entre las autoridades egipcias y la compañía propietaria japonesa Shoei Kisen Kaisha Ltd.

Se espera que el megabuque permanezca en Rotterdam hasta el 5 de agosto, según autoridades del puerto holandés, antes de salir hacia el puerto inglés de Felixstowe.

Tomado de Cubadebate/ Con información de AP/ Foto de portada: AP.

