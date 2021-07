México: AMLO en Chapultepec

El presidente, quien ha visto claro que la defensa de la soberanía de América Latina y el Caribe pasa por la defensa de Cuba, no quita el dedo del renglón y dos días después, en el puerto de Veracruz, emplazó a su homólogo Joseph Biden a separar la política de lo humanitario y lo instó, como cuestión de respeto a los derechos humanos, a permitir el libre flujo de las remesas familiares hacia la isla, interrumpido por Donald Trump. No es concebible –afirma– que en estos tiempos se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo. En vez de bloquear, todos deberíamos ayudar . De ahí que llame a los países que votan en la ONU contra el bloqueo todos los años a traducir esta postura en acciones concretas contra la ilegal medida coercitiva unilateral. Pero, ojo, cuando así afirma, ya hay buques mexicanos cargando ahí mismo, en Veracruz, material sanitario, tanques de oxígeno y alimentos para Cuba, y otro navega hacia la isla con una vital carga de diésel para que no falte la electricidad en los hospitales cubanos. Carencias, hay que decirlo, ocasionadas fundamentalmente por el cruel recrudecimiento del bloqueo durante la pandemia, que ya hace extremadamente difícil para Cuba adquirir alimentos, medicinas, equipos médicos y combustible.

El alegato de AMLO fue también una útil lección de historia. Apoyarnos en la historia para enfrentar mejor el presente y el porvenir . Demostró por qué la noción misma de América Latina y el Caribe no se puede comprender sin recordar los agravios infligidos por Estados Unidos a nuestros pueblos hasta hoy, sin medir la enorme dimensión histórica de Bolívar, sin discernir el importantísimo papel del hermano Haití en la gestación de nuestra América.