Milagro Sala y el acampe en Plaza de Mayo por los 2000 días presa

Para extremar los cuidados en el marco de la pandemia se decidió reducir al máximo la cantidad de carpas. La Plaza de Mayo estará cubierta por gacebos abiertos que instalarán organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos hasta el 9 de julio. Este domingo se hizo en París.

La organización Túpac Amaru realizará a partir del martes un acampe en Plaza de Mayo, con estrictas medidas de cuidado, para exigir el fin a la existencia de presos políticos en la Argentina. La actividad –que este domingo se realizó en París, frente a la torre Eiffel– concluirá el 9 de Julio y participarán con gacebos propios numerosas organizaciones que integran el Frente de Todos, tendrá lugar al cumplirse 2000 días de Milagro Sala como presa política del gobernador jujeño Gerardo Morales. “No es un acampe contra nuestro Gobierno”, aclaró Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Túpac. “Lo que pretendemos es que tenga más carácter, decisión y fortaleza, que de hecho se la dio el 48 por ciento de los votos y una militancia que resistió durante cuatro años contra el neoliberalismo, para tomar las decisiones estratégicas que tiene que tomar”, explicó.

Esta semana se cumplen 2000 días del 16 de enero de 2016, cuando el flamante gobernador ordenó la detención de la líder de la Túpac, que ejecutó su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, hoy miembro del Supremo Tribunal de Justicia en otra burda muestra de la independencia judicial en Jujuy. El dato que más asombro genera en la militancia que apoya al Frente de Todos es que más de la cuarta parte de ese tiempo lo lleva en prisión tras la derrota del macrismo y con un gobierno peronista.

El hostigamiento se profundizó el mes pasado con el agravamiento de una pena en la causa por el escrache que Morales recibió hace doce años, del cual Milagro no participó pero la justicia provincial la consideró “instigadora”. Por ese hecho había sido condenada en 2016 pero la Cámara de Casación, con los votos de los habitués de la Quinta de Olivos, ordenó en 2017 sumar el tipo de penal de “amenazas coactivas” y dictar una nueva sentencia, que llegó oportunamente en plena campaña electoral del carcelero jujeño.

“Milagro es una presa política”, recordó tras el nuevo fallo su ex defensora y actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Recordó que se trata de “hechos que están prescriptos según toda la jurisprudencia de la Corte y toda la doctrina nacional” y admitió que la condena no la sorprende porque el mismo tribunal la denunció 2016 por usurpación de título cuando asumió la defensa de la dirigente tupaquera.

“La persecución política y judicial contra Milagro Sala está motorizada por la misoginia y el racismo”, destacó el mismo día el ministro de Justicia, Martín Soria. “No hay excusas para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siga avalando estas arbitrariedades. El Poder Judicial debe cumplir lo que disponen los organismos internacionales de derechos humanos”, escribió en Twitter. También el jefe de gabinete Santiago Cafiero admitió el “hostigamiento permanente” y “la utilización de la figura de Milagro Sala por parte del gobernador”.

“Creemos que nuestro Gobierno tiene que tener mucho más carácter y decisión para terminar con lo que fue una promesa de campaña y por la cual toda la militancia del Frente de Todos luchó durante el macrismo, que es poner fin a la persecución política a opositores y el lawfare”, explicó Garfagnini a PáginaI12. “Vemos una actitud pasiva, casi neutral de nuestro Gobierno frente a las barbaridades que suceden en Jujuy, y eso nos motoriza a construir fuerza militante para que se resuelva. No podemos vivir en una Argentina donde una provincia está prácticamente feudalizada y sin Estado de derecho desde 2016. Se debe cumplir además lo dispuesto por el sistema interamericano, que señaló que Milagro es una presa arbitraria e ilegal, de hecho el propio presidente lo ha dicho en varias oportunidades. El Estado nacional tiene que hacer cesar inmediatamente una detención arbitraria, eso no puede naturalizarse cuando además tiene nombre y apellido: Gerardo Morales y el gobierno de Macri, que hicieron salvajadas persiguiendo a líderes populares, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner”, destacó el coordinador de la Túpac.

El otro eje del acampe pasa por la redistribución del ingreso. “Muchísimas organizaciones y cuadros políticos vamos a debatir y a expresarle al gobierno la fortaleza necesaria para enfrentar a las minorías que siguen concentrando la economía y que se siguieron enriqueciendo durante la pandemia”, afirmó Garfagnini. “La discusión en definitiva es quién tiene el poder político en la Argentina. Nosotros como parte del Frente de Todos hemos militado para que este gobierno llegue al poder, se termine la persecución política y los presos políticos sean liberados. Estamos discutiendo quién tiene más poder, si Morales con 150 mil votos o un presidente con el 48 por ciento”, comparó.

“Lo que pretendemos es que ese 48 por ciento y la militancia que permitió que volvamos a ser gobierno ejerza el poder y la agenda que votamos, que es la de las mayorías. Y lo hacemos en un ámbito como Plaza de Mayo, que es donde se construye democracia. Nuestro pueblo conquistó y defendió siempre la democracia en espacios públicos, en la calle, no en oficinas”, recordó. “Después habrá otros compañeros que se dediquen a los armados electorales, en lo cual no tenemos nada que ver. Estamos discutiendo otra cosa, modelos de país, la libertad de nuestros compañeros y compañeras en un país realmente democrático, porque sin Estado de derecho y con presos políticos no hay democracia”, concluyó.

Gacebos y cuidados

El acampe en Plaza de Mayo comenzará el martes y se extenderá hasta el viernes 9 de Julio. Para extremar los cuidados en el marco de la pandemia, la Túpac decidió “reducir al máximo la cantidad de carpas”, por lo que “no será un acampe tradicional”, explicó Garfagnini. La Plaza de Mayo estará cubierta por gacebos abiertos que instalarán organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos, que se expresarán desde sus respectivas identidades. “Cada gacebo será atendido por una burbuja de compañeros y compañeras, lo que nos permitirá también otro diseño para extremar los cuidados”, destacó. En paralelo funcionará una gran carpa sanitaria que llevará el nombre de Floreal Ferrara, con promotores de la salud bonaerenses. En la carpa Milagro Sala, la más grande, se desarrollarán los principales paneles de debate, y la Rodolfo Walsh funcionará como centro de prensa y comunicación.

Programa del acampe

Martes 6 de julio: Jornada Militancia.

Instalación del acampe y de la radio abierta “Voces Libres del Acampe”.

Programa especial de 18 a 21.

Miércoles 7 de julio. Jornada Dignidad.

Panel “Violencia Política e Institucional”.

Inauguración de muestra fotográfica, de 14 a 16.

Panel “La Soberanía como horizonte para el trabajo y la producción”.

Jueves 8 de julio. Jornada Liberación.

10.00: conferencia de prensa.

Panel “Reforma Judicial Feminista”.

Presentación del libro Tocar Fondo.

Panel “Del Apagón a Milagro Sala, del bombardeo al Lawfare. Una historia de persecución política”.

Cartas, poesías y canciones para Milagro.

Viernes 9 de julio. Jornada Independencia.

12.00: oración interreligiosa.

13.00: marcha y proclama del acampe por la definitiva Independencia.

Tomado de Página12/ Foto de portada: Adrián Pérez

