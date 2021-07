Nación Mapuche: Carabineros asesinó de un disparo a comunero combatiente Pablo Marchant mientras participaba de sabotaje a Forestal Mininco

Compartir

En el contexto de un enfrentamiento en el sector de Casa Piedra, en la ruta que une Tranapuente con Carahue, Carabineros informó que sus efectivos dispararon a un grupo de comuneros que ejecutaba un sabotaje contra maquinarias forestal en un fundo explotado por Mininco. Tras una serie de confusiones en declaraciones de órganos del Estado y organizaciones mapuche se aclaró que el comunero asesinado es Pablo Marchant.

La tarde del pasado viernes fuentes policiales informaron de enfrentamientos entre efectivos de Carabineros de Chile y encapuchados en las cercanías del sector Casa Piedra. Concretamente, el hecho ocurrió en el fundo Santa Ana-Tres Palos luego de que fuera incendiado un bus, un camión cisterna de petróleo y un skidder.

En este contexto, efectivos policiales que se encontraban en el sector asistieron al lugar, intercambiaron disparos y repelieron el sabotaje, hiriendo a uno de los encapuchados de muerte. La misma fuente policial señala que habría un trabajador forestal herido en las escaramuzas.

El lugar contaba con más efectivos policiales luego que durante la jornada del viernes, el Alcalde de la Municipalidad de Carahue, Alejandro Sáez Véliz, se reuniera con el representante de la delegación presidencial para la macro zona sur y carabineros, solicitando protección para una empresa constructora que opera en el lugar y que había sido atacada.

La confusión de versiones

Pese a que inicialmente organismos públicos como fuentes de organizaciones mapuche apuntaron a que el joven asesinado habría sido Ernesto Llaitul Pezoa, hijo de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue la propia familia del comunero la que desmintió la información.

Tras asistir a reconocer el cuerpo, la familia de Llaitul Pezoa indicó que el joven asesinado es Pablo Marchant, estudiante de Antropología de la Universidad de Concepción y miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM),

El medio INTERFERENCIA pudo conversar en la madrugada con el vocero de la CAM, Héctor Llaitul, quien estaba notablemente afectado por la muerte de Marchant y explicó lo ocurrido durante la noche.

“Personalmente y la pareja del Nano (Ernesto Llaitul), fuimos suponiendo que era mi hijo, pero no era. Lo que pasa es que los cuerpos eran parecidos con el fallecido que es Pablo Marchan, un weichafe de la CAM y como le llegaron balazos en el rostro se le había desformado un poco, quizás eso confundió a Carabineros o al fiscal, no tengo idea o habría alguna intencionalidad al decir que era mi hijo, pero no es él, estaba metido en un lugar de difícil acceso, en una faena forestal, no entendemos la razón de tal maldita confusión”, dijo.

En la misma línea, añadió que fueron los uniformados los responsables de este error, el cual pudieron resolver recién cuando visitaron el cuerpo.

“No sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo y como empezó a circular esa información, nosotros también lo suponíamos, pero cuando vimos el cuerpo vi que no era mi hijo, no era Ernesto. Hay un morbo terrible sobre que abatieron a mi hijo”, detalló.

«Se hizo suponer que era mi hijo, pedimos con todas las gestiones posibles poder visitar el cuerpo para identificarlo. Fuimos y tenía deformado el rostro por los tiros o tal vez le dispararon después, no lo sabemos».

Por último, el vocero de la CAM relató brevemente quién era Marchant.

“Pablo vivía en mi casa, es un militante nuestro, murió combatiendo, por lo que lo vamos a reivindicar. Una ORT de la CAM que se llama Lafkenche-Leftraru en una acción de sabotaje a la forestal Mininco a una faena custodiada por Carabineros, desarrolló una acción de sabotaje y en ese contexto Carabineros se enfrenta a los weichafe y resultan heridos dos weichafe, uno abatido en el lugar y otro que está arrancando por los cerros herido, esa es la situación. Se hizo suponer que era mi hijo, pedimos todas las gestiones posibles poder visitar el cuerpo para identificarlo. Fuimos y tenía deformado el rostro por los tiros o tal vez le dispararon después, no lo sabemos. Estamos consternados por la caída de un weichafe destacado la CAM, Pablo Marchant”, finalizó.

Además del asesinato de Marchant, el vocero de la CAM señaló que existe otro comunero herido cuyo paradero es desconocido.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.

