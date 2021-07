Nicaragua: Entrevista al diputado Wálmaro Gutiérrez

Compartir

Compartimos con nuestros lectores la entrevista realizada por el periodista Alberto Mora a Wálmaro Gutiérrez, Diputado ante la Asamblea Nacional, Presidente de la Comisión Económica y de Presupuesto del Parlamento de Nicaragua.

– Le damos la bienvenida al Compañero Wálmaro Gutiérrez, Diputado ante la Asamblea Nacional, Presidente de la Comisión Económica, y queríamos conversar con él sobre diferentes aspectos de la vida parlamentaria. Diputado, algo muy importante, quisiéramos empezar con el Préstamo que ha otorgado el BCIE; no sé si todavía algunos andan ahí, digamos, los malos hijos de Nicaragua, andan todavía un poco aturdidos porque Nicaragua continúa siendo un País fiable para los préstamos concesionales y todo lo demás. Y estas son Buenas Noticias, porque ese flujo no se ha detenido, Wálmaro, ¿verdad? Y después vamos al alcance de las Leyes, que para eso te habíamos invitado.

Diputado Wálmaro Gutiérrez: En principio, muy buenos días a tod@s l@s Herman@s nicaragüenses, que nos miran a través del Canal 4 y a través de tu Programa. Muchísimas gracias por invitarme, en nombre propio y en nombre de la Bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional del cual me siento muy orgulloso de pertenecer, y que me das la oportunidad de transmitir información valiosa para los nicaragüenses; muy importante.

En este caso particular, estamos celebrando la Buena Noticia que ayer transmitió la Compañera Vicepresidenta, donde el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un nuevo financiamiento que eventualmente llegará a la Asamblea Nacional para ser ratificado e incorporarse a la matriz de financiamiento para financiar la inversión y el gasto público.

En este caso particular, si mi memoria no me falla, estamos hablando de más de 150 millones de dólares que el BCIE está otorgando para el Saneamiento del Lago de Managua. Estas son Buenas Noticias no solamente para los Managua; primero, una felicitación para nuestr@s Herman@s de Managua. Pero la verdad es de que, en términos generales esto impacta de manera muy positiva en nuestra matriz de acceso a recursos altamente concesionales para seguir financiando la inversión.

Tal vez vos o algunos nicaragüenses se preguntarán en medio de esta situación tan compleja y desafiante, cómo los Organismos Internacionales continúan trasladándole recursos al Estado nicaragüense. Por una sencilla razón: Porque tenemos una gestión pública confiable, porque tenemos una ejecución del Gasto Público, transparente; contrario a lo que una Oficina del Departamento de Estado norteamericano hace unos días atrás estuvo criticando, de supuestamente la falta de transparencia de la ejecución presupuestaria. ¡Una locura!

Te lo voy a graficar, y estoy seguro que los nicaragüenses lo van a entender de esta manera. Los Bancos Internacionales no son diferentes a los Bancos que vos, yo y todos los que nos miran y oyen conocemos. Si vos llegás a un Banco y pedís un préstamo, lo primero que te hacen es revisarte y te ven tus ingresos, te miran tu Récord Crediticio, te miran cómo has venido pagando, y después de lo que se conoce en Derecho Común como “due diligence”, o sea que te revisan hasta la última tripa, los Bancos te dicen: Mire, Alberto, usted puede acceder a este financiamiento. O, mire, Alberto, después de revisar su historial, usted no es objeto de este financiamiento.

Entonces, estos Bancos Internacionales, como el BID, el BCIE, el Banco Mundial, no te otorgan recursos, porque sos simpático, porque les caés bien, porque sos un chico bueno; te otorgan financiamiento, porque, después de revisar, no solamente tu ejecución, sino la transparencia, la publicidad, el acceso a la base de información de las ejecuciones del Sector Público, ellos se dan cuenta que Nicaragua es un Estado Social de Derecho, donde se respetan las reglas del debido proceso y donde todos los recursos de la Cooperación Internacional y los recursos fiscales que aporta el Pueblo nicaragüense a través del Presupuesto General de la República, vienen a ser ejecutados a favor de Programas y Proyectos que impactan en el combate y la reducción de la Pobreza.

Porque si hay algo que no se puede negar, es que el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es el único Gobierno que ha reducido Pobreza y Pobreza Extrema. Y en eso yo coincido con unas declaraciones que hace como 48 o 72 horas dio nuestro Hermano Ministro de Hacienda, el Compañero Iván Acosta, que decía, que la gestión del 2007 hasta la fecha, ha sido la gestión más exitosa de los últimos 150 años de Gobierno Republicano que conocemos en Nicaragua.

Y es cierto, porque la verdad es que hemos tenido la oportunidad de hacer una combinación perfecta de los recursos de los nicaragüenses que te aportan a través de los tributos, que los nicaragüenses no han dejado de confiar en la gestión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, porque si no fuese así, no estuviéramos viendo que el patrón de comportamiento de la Recaudación Tributaria es sumamente positiva, no negativa.

Y si a esto le sumás que todavía podemos acceder a recursos altamente concesionales de la Cooperación Internacional, esa amalgama de recursos nacionales y recursos internacionales, ejecutados por un Buen Gobierno, ha generado como consecuencia, la reducción de la Pobreza y la Pobreza Extrema en niveles que en los últimos 150 años de Historia Republicana no se habían visto en este País.

Es una realidad, que solo tenés que salir a las calles y ver que la Nicaragua de antes del 2007 no es la Nicaragua de hoy; que los niveles de pobreza realmente se han reducido; que el Bienestar del Pueblo nicaragüense se ha venido viendo incrementado. Y ahí, por ejemplo, yo te puedo dar una reacción muy particular y precisa, porque vos estuviste haciendo un comentario en relación a una persona que editorializa en el Diario de Carretera Norte, que hablaba sobre el tema Magisterial.

Primero habría que preguntarse que con qué autoridad moral, personas que representan los intereses neoliberales, que jamás en la vida se preocuparon por el Sector Magisterial, ahora vengan, de manera hipócrita y malintencionada, a rasgarse las vestiduras, cuando la inversión en Educación, del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, sencillamente no puede ser comparada con ninguna de las gestiones neoliberales.

Imaginate que nosotros recibimos, solamente al Ministerio de Educación, con un Presupuesto General de 3,000 millones de córdobas y hoy lo tenemos en más de 17,800 millones de córdobas O sea, cualquier comparación, como mínimo, es risible. Y luego de eso, el patrón de comportamiento del salario del Sector Magisterial, aunque vos tenés mucha razón en decir que continúan condiciones desafiantes, porque todos los nicaragüenses de una u otra manera tenemos estos problemas, pero jamás vas a comparar el salario del Sector Magisterial de antes del año 2007 con el del 2021. Entonces, bajo ninguna circunstancia no podés comparar sillas con mesas.

Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de una inversión decidida, de una decisión política de invertir en Educación, como por ejemplo invertir también en Salud. Aquí no se puede negar que la mayor y la mejor Red Hospitalaria a Nivel Centroamericano y República Dominicana es la nicaragüense. Es por eso que nosotros vemos, gracias a Dios, los resultados que hemos tenido para enfrentar, tanto el tema de la pandemia, como de otras enfermedades estacionales, de la manera en que se han venido enfrentando.

Y aquí yo quiero aprovechar las cámaras de Canal 4 y de tu Programa, para transmitirles una felicitación y un gran abrazo y un agradecimiento a los verdaderos Héroes frente a esta pandemia y esta calamidad, que ha puesto de rodillas incluso a Potencias a Nivel Mundial, y que Gracias a Dios en Nicaragua los daños y las pérdidas humanas han sido relativamente marginales en relación a la capacidad de daños que puede tener esa bestia como es la pandemia del COVID-19.

Son nuestros Hermanos y Hermanas que trabajan en el Ministerio de Salud, y especialmente a nuestros Hermanos y Hermanas de FETSALUD y del FNT, que se han puesto al frente y han arriesgado incluso hasta su propia Vida para mantenernos con Salud a las y los nicaragüenses. Y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que no ha cejado en su empeño de seguir consiguiendo recursos para poder acceder a la tan necesaria vacuna que se ha venido a convertir en una Bendición para la Salud de las y los nicaragüenses.

– Gracias, Wálmaro. Claro que sí, totalmente de acuerdo, no hay comparación, por eso me parecía un cinismo extremo el de estos señores. Pero bien, hablemos un poco de las Leyes y hablemos un poco de los que se hacen los desentendidos. Porque ustedes aprobaron esta Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y otras Leyes, y algunas personas continuaron con su francachela y continuaron haciendo acciones, promoviendo acciones, pidiendo Sanciones, es decir, incumpliendo la Ley, no haciendo caso de la Ley. Y ahora algunos se rasgan las vestiduras también, y dicen: Ideay, ¿por qué están presas estas personas? Pero hay una investigación en curso, y hay hechos que son de carácter violatorio a estas Leyes. Me da la impresión, y ahora quieren ponerlo de que estas Leyes tenían nombre y apellido… ¡Las Leyes no se hacen con nombres y apellidos! Y hablando de nombres y apellidos, y otros que, por nombres y apellidos, son intocables.

Diputado Wálmaro Gutiérrez: Mirá, Hermano, yo quisiera iniciar esta explicación con nuestra Constitución Política, porque la verdad es que Nicaragua es un Estado Social de Derecho, y todo el Pueblo de Nicaragua, todos los nicaragüenses, estamos bajo la Ley, y no al margen, o por encima de la Ley.

¿Qué dice el Artículo 1 de nuestra Constitución Política? ¡Nuestra Constitución! La Independencia, Soberanía y Autodeterminación, están reconocidos en el Artículo 1 como Derechos irrenunciables del Pueblo nicaragüense, y es un deber de los nicaragüenses preservar y defender estos Derechos. Eso dice prácticamente, de manera muy resumida, el Artículo 1 de la Constitución Política.

Déjame decirte, que esto no es algo especial o excepcional del Pueblo nicaragüense. Toditas las Constituciones de todos los Estados modernos en el Mundo lo establecen de la misma manera.

Entonces, ¿qué sucede? La Soberanía, la Autodeterminación y el Principio de No Injerencia de Países o Potencias Extranjeras en asuntos internos de otro Estado, prácticamente se convierte en un paradigma que nosotros, todos los nicaragüenses, debemos respetar, honrar y hacer valer. Eso dice nuestra Constitución Política de la República de Nicaragua.

Luego de eso, venimos nosotros y vemos que a partir de los acontecimientos desgraciados del año 2018, en el marco de un Golpe de Estado fallido, nos estamos dando cuenta de que parece ser que un grupo minúsculo de nicaragüenses, pero con altísimo poder de daño, se aliaron con Potencia e intereses extranjeros para hacerse de Nicaragua como que fuera un botín de guerra, y con financiamiento extranjero vienen y le provocan daños terribles a la Economía nicaragüense; estamos hablando de daños que podrían alcanzar arriba del 7.3 del Producto Interno Bruto. O sea, prácticamente 15 puntos porcentuales de nuestro crecimiento económico proyectado los dejamos de tener por estas barbaridades que le hicieron al Pueblo de Nicaragua, sin mencionar algo muy importante que nosotros lamentamos, la pérdida de valiosas Vidas de nicaragüenses.

Sin embargo, en medio de toda esta dinámica se llegó a la conclusión de que era imprescindible que para poder avanzar, y no es casual que este Gobierno sea un Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se planteó y se aprobó en el Parlamento Nacional una Ley de Amnistía, que dejame decirte que en algunos sectores esta Ley de Amnistía se miraba con mucha reserva, porque había mucha indignación por parte de muchísimos nicaragüenses.

Sin embargo se dijo: Bueno, para poder avanzar necesitamos Paz, necesitamos Reconciliación y necesitamos Unidad, pero bajo una lógica y bajo un Principio, que es el Principio de “No Repetición”. Eso quedó clarito en esa Ley. Y se aprueba una Ley de Amnistía.

¿Qué pasó? Que pareciera ser que esos nicaragüenses, Gracias a Dios un grupo minúsculo pero con altísimo poder de daño, creyeron de que como la Amnistía es Perdón y Olvido, eso significaba que ellos tenían una patente de corso para seguir agrediendo, para seguir descalificando, para seguir amenazando la Vida, la Paz, la Integridad y la Estabilidad del Pueblo nicaragüense.

Entonces continuaron en un patrón delictivo, siguieron solicitando y demandando, incluso hasta se tomaban fotografías en las principales Calles de Washington y New York, donde estaban haciendo gestiones para agredir al Pueblo nicaragüense a través de esas mal llamadas “Sanciones”.

Porque dejame decirte algo muy especial, y aquí no quiero inventar, aquí te quiero leer lo que establece la Resolución 2625 de la 25 Asamblea General de Naciones Unidas, del 24 de Octubre de 1970. No es de ahorita. ¡De 1970! Esta es la Declaración relativa a los Principios del Derecho Internacional referente a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas.

¿Qué dice ahí? Un parrafito que no te voy a quitar ni 30 segundos: “Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a un Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus Derechos Soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse (¡óigase bien!) de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o de terrorismo encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado y de intervenir en luchas interiores de otro Estado”.

1970… No lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Sin embargo, pese a este Principio que se supone que todas las Naciones debemos de adoptarlo, no es que para unas Naciones del Mundo se les tiene que aplicar, y otras tienen patentes de corso para hacer barbaridades solamente porque son Potencias, vienen y estos nicaragüenses levantan su pie y se van a pedir agresiones.

Porque mire, Amigo, uno puede ser sancionado solamente por un Sistema al cual de manera libre y soberana te sometés, y hasta donde yo tengo entendido, el Estado nicaragüense no es uno de los Estados Federados de Norteamérica; por lo tanto, no estamos ni supeditados, ni sujetos a los designios y mandatos de esta Nación norteamericana.

El Estado nicaragüense es Libre, Soberano, Independiente y Autodeterminado; y nosotros en el Ejercicio Soberano, o sea, de la defensa de nuestra Soberanía, aprobamos Leyes, como por ejemplo, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, donde es clarito y aquí te quiero precisar el punto “Defensa de los Derechos del Pueblo”.

Miren, Amig@s y Herman@s nicaragüenses, lo que dice este Artículo: Los nicaragüenses que encabecen o financien un Golpe de Estado, que alteren el Orden Constitucional, que fomenten o insten actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de Potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del País y sus Instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de Sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus Ciudadanos, y todos los que lesionen los Intereses Supremos de la Nación contemplados en el Ordenamiento Jurídico, serán “Traidores a la Patria”, por lo que no podrán optar a Cargos de Elección Popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los “Actos de Traición” y los “Delitos que comprometen la Paz” y los “Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”.

Esta Ley no establece nuevas penas de las que ya establece por estos delitos el Código Penal, que ¿sabés cuándo fue aprobado? en el año 2007. Lo digo porque van a decir: ¡Ah!, es que esta Ley tiene nombre y apellido y se acaba de hacer para que se le aplique a Juan, a la María o a Pedro. Estas Leyes son del año 2007, lo que nosotros estamos haciendo aquí con estas Leyes es dejar claro cuáles son los actos que representan Traición a la Patria.

Y este tema de la Traición también hay que reconocer que no es algo nuevo, de hecho, prácticamente todos los Países del Mundo tienen tipificado el Delito de Traición a la Patria. Y aquí de manera muy rápida, porque no me voy a extender en un tema que podemos hablar horas y horas sobre el mismo, pero aquí podemos mencionar algunos de los muchísimos Países, empezando por el Estado norteamericano, donde establece en el Artículo III, Sección Tres de su Constitución Política, lo que es Traición a la Patria, con una salvedad, que en ese Estado el Delito de Traición a la Patria se considera un Delito de carácter Federal, y es penado con la Pena Capital; o sea, con la pena de muerte. Nicaragua no tiene la pena de muerte.

México, en el Artículo 108 de su Constitución y en el Código Penal del Artículo 123 y para en delante. Argentina, en el Artículo 119 de la Constitución Política de ese Hermano País y en los Artículos 214 y siguientes de su Código Penal. Costa Rica, en su Artículo 3 de la Constitución Política y a partir del Artículo 285 de su Código Penal. Honduras, en su Artículo 2 de la Constitución Política y a partir de los Artículos 555 y siguientes del Código Penal. Perú, en el Artículo 140 de la Constitución Política y en el Artículo 325 y siguientes de su Código Penal. Uruguay, en el Artículo 31 de la Constitución Política uruguaya y a partir del Artículo 132 y siguientes de su Código Penal. Y así sucesivamente.

En otras palabras, el Estado de Nicaragua no hace otra cosa que defender, con la Soberanía y el Sumo Imperio que le otorga ser un Estado Libre, Soberano e Independiente, su País, a sus Ciudadanos.

Entonces no puede ser que un grupo de nicaragüenses, aún y a sabiendas de que todas esas acciones que ellos venían haciendo y por las cuales se les amnistió, crean de que la Amnistía era una patente de corso para seguir delinquiendo contra los nicaragüenses, seguir con recursos y financiamiento extranjero afectando a l@s nicaragüenses, pidiendo agresiones, pidiendo que no se le otorgue financiamiento, financiando actividades incluso de odio y de violencia en contra de los nicaragüenses.

Y que se sientan que están en palco y que siguen siendo impunes solamente porque tienen un apellido de rancio abolengo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! O porque están en una Institución de aquellas denominadas “Funcionarios de cuello blanco”, y como son “Funcionarios de cuello blanco” ellos tienen patente de corso para hacer y deshacer.

Y ahí yo quiero recordar una de las intervenciones del Presidente Ortega, donde fue clarito en explicar eso en dos o tres palabras, y decir: Mire Amigo, en Nicaragua nadie está al margen de la Ley, como en Norteamérica, como en Francia, como en España. Nicaragua es un Estado Social de Derecho y todos los y las nicaragüenses debemos de respetar la Ley, independientemente de tu extracción social, credo, filiación política, posición económica, de todo lo que dice la Constitución Política.

Pese a eso, siguieron con lo que se conoce Acciones de Tracto Sucesivo, acciones que empiezan desde hace muchos años pero que continúan y se consideran acciones de valor presente porque las sostuviste en el tiempo, y es por eso que estas acciones son hechos punibles y sancionables al día de hoy.

– Es para quienes dicen, “la Ley no es retroactiva…”

Diputado Wálmaro Gutiérrez: Es que la Ley no es retroactiva. Pero es que no estamos hablando de hechos anteriores; estamos hablando de hechos que en el tiempo se continuaron realizando.

– Te hablo del argumento, porque la Ley no es retroactiva solo cuando favorece al reo y todo lo demás, pero algunos están alegando, es que no pueden juzgarlos porque la Ley no es retroactiva, dicen, por acontecimientos anteriores.

Diputado Wálmaro Gutiérrez: Esa es una verdad de Perogrullo. Es cierto, la Ley no es retroactiva, sin embargo no estamos hablando de hechos anteriores; estamos hablando de hechos anteriores que se sostienen de Tracto Sucesivo en el tiempo y por lo tanto se consideran sancionables de valor presente.

– Continuaste en esa misma sintonía en concordancia con lo que venías haciendo, entonces te agarran desde allá, porque tu delito…

Diputado Wálmaro Gutiérrez: Viene para acá. Es que eso es bien importante que lo sepa el Pueblo de Nicaragua; pero además hay otro elemento que es muy importante destacar. Aquí no se está, en lo que yo he venido leyendo y lo que he venido entendiendo, por parte del Ministerio Público y por parte de las Autoridades Judiciales, es que aquí no se está procesando a un individuo, a una persona o a un grupo de personas por sus creencias políticas o por su filiación partidaria. ¡No es cierto! Es más, aquí nosotros lo que estamos observando es que ni siquiera estamos hablando de hechos políticos como tal, y en eso yo coincido plenamente con el Canciller Moncada.

Aquí no estamos procesando Políticos, aquí estamos procesando Ciudadanos y Ciudadanas nicaragüenses que, a sabiendas de que los actos que estaban desarrollando son constitutivos de delitos en el Estado de la República de Nicaragua, continuaron realizándolos, creyendo de que ellos estaban por encima de la Ley y no bajo el imperio de la Ley.

En otras palabras, Alberto Mora sí puede ser procesado por cualquier tipo de delito que la Constitución y las Leyes establezcan como hecho punible, pero si Wálmaro Gutiérrez además de Gutiérrez tiene un apellido de rancio abolengo, a él no lo tocan. ¿Te parece que eso es justo? ¿Te parece que eso es correcto?

– ¡Bajo ninguna circunstancia!

Diputado Wálmaro Gutiérrez: Pero además, imaginate qué cosa más particular lo que está pasando aquí. Todo esto que se está planteando se le ha dicho a la Comunidad Internacional, se le ha explicado a los Embajadores que son Representantes de Naciones y acreditados en nuestro País; sin embargo, pese a todas estas explicaciones que nos consta de que el Ministerio de Relaciones Exteriores le ha trasladado al Cuerpo Diplomático, algunos Representantes parecieran ser que no les trasladan la información a sus Gobiernos y en un momento determinado esos Gobiernos se pronuncian pese a lo que establece, tanto la Carta de las Naciones Unidas, como la Carta de la Organización de Estados Americanos, se pronuncian con un nivel de prepotencia y desinformación que lo que genera es realmente sorpresa y luego indignación.

Porque la verdad es que cuando miramos nosotros Legisladores de otros Países, y aquí voy a hablar con nombre y apellido, cuando miramos a un Ted Cruz, cuando miramos a un Bob Meléndez, cuando miramos a un Marcos Rubio, etc., hablar de la situación política de nuestro País, la primer pregunta es: A ver, usted Ciudadano de Managua, de Masaya, de Rivas, de Estelí, de Nueva Segovia, ¿usted votó por Ted Cruz, usted votó por Bob Meléndez para que lo representara? Hasta donde yo entiendo usted votó para que los representaran los Diputados y Diputadas que estamos en la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, en principio.

Y luego de eso, ¿acaso usted mira que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, los Diputados de la Asamblea Nacional, o el resto del Estado nicaragüense se inmiscuye u opina en asuntos que son política interna de otros Estados?

Por ejemplo, aquí nosotros estamos siendo criticados porque se está llevando ante las Autoridades a nicaragüenses que han cometido delitos; sin embargo, no se observa de que en Norteamérica hay más de 400 personas y sigue subiendo la cifra, que como consecuencia de los desgraciados hechos que sucedieron en el Capitolio de ese Hermano Pueblo, porque el Pueblo norteamericano es un Pueblo Hermano del Pueblo nicaragüense, vienen y están siendo procesados por la Justicia, de la misma manera que nosotros estamos procesando a personas que cometieron delitos en el marco del ordenamiento interno nicaragüense; ellos cometieron delitos en el marco del ordenamiento interno norteamericano.

– Y le llamaron Insurrección…

Diputado Wálmaro Gutiérrez: ¡Claro! Le llamaron asonada, le llamaron motín, le llamaron Insurrección, le llamaron mil cosas… ¡Están en todo su Derecho de hacerlo! Y yo no tengo, como Diputado o Congresista nicaragüense, venir a opinar sobre lo que está haciendo la Justicia norteamericana. Eso ya se debería entender, es un problema que les corresponde resolver a los norteamericanos.

Ahora, lo que sí es importante destacar, es que en esta era de la información yo creo que tenemos la responsabilidad de ser efectivos transmisores de una información fidedigna y real, y especialmente a las y los Hermanos norteamericanos, que estoy seguro, segurísimo, que no van a estar de acuerdo una vez que se den cuenta que sus Tributos, sus Impuestos, de manera oscura están siendo manipulados para financiar actividades como las que se financiaron a partir del 2018 y para en adelante en el Estado de la República de Nicaragua. Estoy segurísimo que no estarían de acuerdo.

¿Te imaginás la enorme cantidad de millones de dólares que se utilizaron, no solamente para desestabilizar el País, sino para enriquecer el pecunio de algunos nicaragüenses que actualmente están siendo llevados a la Justicia por los delitos comunes? Yo estoy seguro que muchos Hermanos y Hermanas norteamericanas no están rebosantes de plata y con mucho sacrificio y esfuerzo pagan sus Impuestos.

Y esos Impuestos en vez de devolvérselos a los mismos norteamericanos, en mejorar el nivel de vida de amplios sectores de la Sociedad norteamericana que están en Pobreza, porque el hecho de que vivás en Norteamérica no significa que vivís en un lecho de rosas, están en Pobreza; entonces, en vez de venir a reducir la situación de Pobreza de los Hermanos norteamericanos, se están utilizando para financiar actos de desestabilización en otros Países del Globo, y por otro lado, enriqueciendo las fortunas personales de algunas Personas y Familias. Yo estoy seguro que los norteamericanos, si se dan cuenta, como en efecto ya se están dando cuenta, no van a estar conformes ni van a estar de acuerdo con eso.

Es por eso que cuando nosotros aprobamos estas Leyes en el ejercicio soberano de nuestro País, de aprobar las Leyes que consideramos que nos corresponden como nicaragüenses aprobar, viene y brinca el establishment norteamericano y hablan de que supuestamente nosotros estamos afectando Derechos Humanos y Fundamentales.

Y aquí hay que hacer una precisión muy concreta: Los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los pocos Países que no son firmantes de la Carta Constitutiva de los Derechos Humanos que se aplica al resto de Países del Mundo; por lo tanto, en principio, yo pregunto por la Autoridad Moral que les asiste en materia de Derechos Humanos.

Pero luego de eso vienen y financian actividades de grupos internacionales, que so pretexto supuestamente de defender los Derechos Humanos, vienen a inmiscuirse en problemas que son del resorte interno de los Países.

Entonces ahí vos mirás a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo de pillos que vinieron a este País en el 2018 a reunirse en un hotel por unas semanas a recibir a los que les dio la gana, y te tiran una narrativa absolutamente sesgada sin escuchar a los amplios sectores del Pueblo nicaragüense que realmente fueron afectados con este Golpe de Estado frustrado, Gracias a Dios. Y ese es el Documento en el cual se amparan para establecer agresiones, disfrazadas de sanciones, en contra del Pueblo nicaragüense. Esa es la realidad, Compañer@s.

– Hay que recordar que aquel que se robó 250,000 dólares, que lo dijo un señor que ya falleció, de la Corporación, que salió huyendo de la Asociación de Derechos Humanos que era de Mata, se ufanaba de que él le había pasado los datos a esa Comisión; y aquel otro denunció que inventaba nombres porque subían la parada con los riales. Hasta ese nivel llegaban. Y aquí hay otro elemento… ¡flamantes candidatos! Si aquí no hay Candidatos, ni siquiera ha llegado la hora de inscribir Candidatos, nadie ha proclamado a nadie, y que son “líderes”, ¿Líderes de qué?

Diputado Wálmaro Gutiérrez: Ahí quisiera reaccionar de manera muy concreta en este tema de los supuestos “Candidatos”, porque fijate que ni siquiera hablan de Candidatos, hablan de Precandidatos.

– Pero en el exterior algunos ya los ponen como Candidatos y Líderes.

Diputado Wálmaro Gutiérrez: Lo primero que yo te voy a preguntar es, ¿Enseñame en qué parte del Ordenamiento Jurídico de este País existe una figura de esa naturaleza? ¡No existe!

A ver, te lo voy a poner de otra manera… Oíme… ¡Precandidatos somos todos los y las nicaragüenses! ¿Sabés por qué? Porque todos tenemos derecho a elegir y a ser electos, según la Constitución Política de la República de Nicaragua. Eso es bien importante que lo tengamos claro: Todos y todas, porque todos tenemos Derecho a elegir y ser elegidos.

Ahora, por mi condición de Precandidato a algo, o sea, que se me ocurre que tengo la aspiración de ser Concejal, de ser Diputado, de ser Alcalde, de ser Vicepresidente, de ser Presidente, ¿eso me da a mí patente de corso para delinquir, para violar la Constitución y la Ley?

Es más, “por la víspera se saca el día”, y esos dichos populares son precisos, si como Precandidato, supuestamente, cometo los delitos que estoy cometiendo contra la Constitución y el Ordenamiento Jurídico de la República, ¿te imaginás con Poder lo que harían? O sea, “por la víspera se saca el día”, Hermano.

Entonces decir que se está persiguiendo y se está procesando a una persona por su supuesta condición de Precandidato es absurdo, y menos Candidato porque ni siquiera se ha abierto el período de inscripción de Candidatos. Estamos hablando de personas naturales, que amparados en el velo corporativo de las personas jurídicas denominadas “Asociaciones sin Fines de Lucro”, utilizaron estas herramientas, utilizaron estas Asociaciones para trasegar, para blanquear, para lavar recursos de Potencias extranjeras para agredir y menoscabar la Soberanía del Pueblo nicaragüense. Y ya te lo demostré que eso es delito aquí, en Norteamérica, en Israel, en España, en Singapur, donde se dé la gana, ¡es un delito! Esa es la realidad.

Aquí no estamos viendo a personas que por ser Liberales, por ser Conservadoras, por ser de la agrupación que sean, se están procesando. ¡Eso es falso, es completamente falso! Estamos hablando de personas que cometieron actos delictivos en contra del Pueblo nicaragüense.

Ahora, ¡ojo! No me corresponde a mí, ni a vos, ni a nadie de los que nos están viendo y escuchando ahorita, decir si son culpables o son inocentes, para eso está los Tribunales de Justicia, y se está llevando el proceso debido, con todas las Garantías Procesales y Constitucionales, en un Proceso Judicial Público en el marco de la Constitución y la ley, con el respeto al debido Proceso, la legítima defensa, la presunción de inocencia, hasta que se les demuestre lo contrario.

– Y los 90 días son de acuerdo con lo que dice la Ley.

Diputado Wálmaro Gutiérrez: Absolutamente, porque son delitos de tramitación compleja. Y eso no lo creamos ahorita, está en el Código Penal y en el Código de Instrucción Penal, de Procedimiento Penal, que dice claramente, que cuando estamos frente a delitos de tramitación compleja, ¡ojo, recuérdese! Delitos de altísima complejidad que se dan de Tracto Sucesivo, entonces la Ley te permite ampliar el período de investigación para poder reunir todos los elementos probatorios y poder llevar a los Tribunales de Justicia, con pruebas en la mano, no con presunciones, con pruebas en la mano, de que estas personas están cometiendo o han cometido delitos.

Entonces, no es a vos, no es a mí, a quien nos corresponde decir si son culpables o son inocentes, serán los Tribunales de Justicia los que tienen que tomar la decisión que en Derecho corresponda. Sin embargo, nosotros vivimos en este País, Alberto, y conocemos lo que ha pasado aquí, y no somos tontos útiles, tenemos ojos, tenemos cerebro, podemos pensar, y nos estamos dando cuenta de que si, por ejemplo, nosotros aprobamos una Asociación sin Fines de Lucro para proteger al Río Chiquito, y ahora venga y esté recibiendo una enorme cantidad de dólares para desarrollar actividades que no tienen absolutamente nada que ver con el objeto de su fundación.

Es más, aquí vamos a dejarlo en altas y claras voces: Desde hace décadas, cuando se aprobó la Ley de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro se dejó claramente establecido, no es de hoy, estamos hablando de hace 25, 30 años o más, que las Asociaciones sin Fines de Lucro no son Instituciones para desarrollar ejercicios o actividad política o partidaria. ¡Está estrictamente prohibido! ¿Por qué? Porque para eso existe otro tipo de personas jurídicas creadas por la Ley, que se llaman Partidos Políticos. Esa es la gran diferencia.

Sin embargo aquí, bajo el ropaje de que soy de una Organización sin Fines de Lucro recibo recursos del extranjero que no lo destino para mis fines y objetivos para los cuales fui creado como ONG, y recibo recursos del extranjero que no los reporto, dicho sea de paso, que eso ya es atentatorio y es violatorio a la Ley, y me pongo a desarrollar actividades que atentan contra la Soberanía, la Autodeterminación y que promueven la Injerencia de Potencias extranjeras en asuntos internos de nuestro País.

Es ahí donde, yo recuerdo que la vez pasada que vos me trajiste a este Programa, recién aprobada la Ley de Agentes Extranjeros, yo te decía: Hombre, es que ser Agente Extranjero no es un delito; el delito es no reportar esas actividades y desarrollar la figura de Agente Extranjero para intervenir en asuntos políticos internos.

Es licito ser Agente Extranjero, siempre que te vayas a reportar, que te vayas a inscribir, y que le digas a la Autoridad de este País cuál es el ejercicio de tu función como Agente Extranjero. Mire, fíjese que yo soy Agente

Extranjero y represento los intereses de la Transnacional “X” en Nicaragua. ¿Eso es delito? Yo no miro que eso sea delito. Ah, pero si yo como Agente Extranjero, primero no me registro, y segundo, recibo, promuevo o traslado recursos que no se reportan y que vienen a menoscabar la Soberanía, la Independencia, la Autodeterminación de este País, vienen a promover Golpe de Estado, vienen a matar a la Población en “Tranques de la Muerte”, hombre, eso obviamente que es delito, y seguirá siendo delito aquí, y en cualquier País del Mundo.

Por eso es que en ese momento decís vos, pero bueno, ¿cuál es el brinco? Porque el que no la debe, no la teme. Y si yo desarrollo mi actividad de Agente Extranjero en el marco de la Ley, ¿por qué voy a preocuparme? ¡Ah! Porque recibo recursos y estoy lavando recursos del extranjero para desarrollar actividades ilícitas en el Territorio Nacional; y ahí es donde yo sí brinco, y digo, esto es ilegal, esto es atentatorio contra los Derechos Humanos.

¿Quién se ha pronunciado sobre los Derechos Humanos de las y los nicaragüenses que murieron en los Tranques de la Muerte? ¡Nadie! ¿Quién se ha pronunciado sobre los Derechos Humanos de Bismarck Martínez? ¡Nadie! ¿Sobre los Hermanos Policías que murieron, incluso algunos quemados en las calles? ¡Nadie! ¡Ah, eso no existe!

Sin embargo, les están dando protección a delincuentes de cuello blanco que desarrollaron actividades delictivas en nuestro País… ¡Punto! No estamos hablando de delitos políticos, estamos hablando de delitos comunes y estamos hablando de personas comunes y corrientes, como usted, como yo, como cualquiera.

Vaya a ver que si usted comete un delito le van a decir: No, es que usted tiene tal apellido; usted no, porque es de tal apellido, o porque usted tiene riales, usted tiene una enorme cantidad de dinero, entonces a usted no le vamos a aplicar la Ley. Yo estoy seguro que ningún nicaragüense va a estar de acuerdo.

Es más, en la última Encuesta de M&R, el 88% de los nicaragüenses estaba a favor del Principio de que todos estamos bajo el imperio de la Ley y no al margen de la Ley. Y además, casi el 90% de los nicaragüenses estaba señalando que no es posible que ninguna Potencia Extranjera desarrolle actos que vengan a menoscabar el Principio Soberano de Autodeterminación e Independencia de ningún Pueblo. Eso es lo que está diciendo el Pueblo nicaragüense.

Por lo tanto la Asamblea Nacional, como un fiel representante de los intereses de los y las nicaragüenses, legislamos en este sentido y aprobamos la Ley de Agentes Extranjeros, y aprobamos la Ley de Defensa Soberana, y aprobamos la Ley que combate los Ciberdelitos, con el objetivo de garantizar la Paz, porque solamente con la Paz…

Mirá lo que ha sucedido… Nosotros, Gracias a Dios, recuperamos la Paz. ¿Qué ha pasado? Sencillamente que hemos tenido la oportunidad de que ahora este año, después de tres años de desgracia, nosotros tengamos una perspectiva de crecimiento económico positivo. ¿Por qué? ¿Porque nos cayó del Cielo? ¡No! Porque tenemos Paz. Porque los nicaragüenses queremos Paz. Porque los nicaragüenses somos un Pueblo Trabajador, Honesto, Humilde, Orgulloso y Leal. Porque los nicaragüenses queremos producir. Porque los nicaragüenses queremos reducir la Pobreza. Porque los nicaragüenses queremos que haya oportunidades de superación para todo el mundo en este País, siempre que todos nos sometamos al imperio de la Ley y no cometamos barbaridades en contra de nosotros mismos; que no estemos pidiendo que una Potencia extranjera venga a inmiscuirse en asuntos internos, y que respeten el Decoro del Pueblo nicaragüense.

Porque ¡ya no somos Colonia! ¡Ya no somos Colonia! Hace muchísimos años, siglos tenemos de no ser Colonia. Por lo tanto, lo que está demandando, no pidiendo, exigiendo, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, es que se respete la Integridad y el Decoro del Pueblo nicaragüense. Yo creo que ningún nicaragüense podría estar en contra de una situación de esta naturaleza.

– Le agradezco Wálmaro, siempre es una Lección la que tenemos con usted cuando llega al Programa, así que, muchísimas gracias.

Diputado Wálmaro Gutiérrez: Muchísimas gracias a usted, y que Dios bendiga a todo nicaragüense.

Tomado de Revista En Vivo – Canal 4/ Foto de portada: Archivo La Prensa/ Nicaragua.

