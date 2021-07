Partido Comunista de Uruguay: Solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Cuba

Compartir

Compartimos con nuestros lectores la declaración del Partido Comunista de Uruguay (PCU) en apoyo y solidaridad al pueblo y el Gobierno de Cuba ante la promoción de un «golpe blando» contra el país.

El Partido Comunista de Uruguay expresa su solidaridad con el hermano pueblo de Cuba, que enfrenta nuevos intentos desestabilizadores promovidos por el imperialismo norteamericano justo cuando Cuba demuestra –a pesar del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de más 60 años de los Estados Unidos – la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus, lo que la sitúa entre los primeros lugares del mundo en la vacunación de su pueblo y ya compartiendo su vacuna con otros pueblos del mundo.



Utilizando la vieja estrategia de una guerra no convencional, se promueve un nuevo “golpe blando” en América Latina y el Caribe, contra la tierra de Martí, supuestamente por una revuelta popular democrática, que raramente no cuestiona el bloqueo económico, en 27 oportunidades por amplísima mayoría en la Asamblea General de la ONU, la última 184 votos a favor del levantamiento, 2 en contra y 3 abstenciones, que es el gran causante de la gran mayoría limitaciones en la vida diaria del pueblo cubano, mas allá de los errores asumidos por el propio gobierno cubano.



El gobierno de Donald Trump no solo incrementó el bloqueo a Cuba, sino que aprovechó la pandemia para imponer más de 200 nuevas medidas, lo que constituye un delito de lesa humanidad. El gobierno demócrata de Joseph Biden, no solo no ha suprimido una sola de estas medidas, sino que alienta y financia “estallidos sociales” con el objetivo de rendir por asfixia económica al pueblo cubano.



Desde el Partido Comunista del Uruguay apoyamos como hace seis décadas la lucha revolucionaria de Cuba, su internacionalismo generoso y consecuente expresado e las más de 40 brigadas médicas que combaten el coronavirus en los países más pobres del mundo, confiados en el legado de Fidel, en la nueva generación que conduce la Revolución encabezada por el compañero Miguel Díaz Canel quien moviliza su pueblo en la defensa de la independencia, la soberanía y el proyecto socialista de la Revolución Cubana. A Cuba y su gobierno nuestra solidaridad revolucionaria.







Montevideo, 12 de julio de 2021

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Comunista de Uruguay

Tomado de web del PCU.

