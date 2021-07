Pobreza, violencia, ratones, cucarachas y otras rarezas en Miami (III)

Compartir

Por José Luis Méndez Méndez (*) /Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Conocemos que las autoridades de la ciudad de Miami, mantienen en la pobreza a gran parte de su población, que hay “desiertos de alimentos”, que los negros y los hispanos son los más desfavorecidos y que no existen políticas públicas para evitar que sus residentes queden desamparados, pero qué pasa con la otra cara de la moneda, aquellos que en medio de la Covid-19, de propagación galopante en esa urbe, tienen recursos para alimentarse, incluso darse el lujo de llevar a su familia a un restaurante. Los cintillos críticos de los medios de comunicación locales sobre la gastronomía en esa ciudad, provoca risa, sino fuera tan deprimente lo que denuncian.

Uno de ellos, de principios de año, anuncia: “Tres restaurantes del sur de Florida cierran por cucarachas en la cocina y moscas en ensaladas”. Después en el texto de la nota se amplia: “Las moscas aterrizan en el pescado listo para comer y en las pajitas para beber, y las cucarachas vivas que se arrastran en la harina para todo uso, obligaron a cerrar temporalmente un trío de restaurantes del sur de Florida la semana pasada”.

Los lectores de The Sun Sentinel pueden buscar informes completos de los restaurantes de Miami-Dade, que fueron cerrados por esas causas, en ese medio de fácil acceso a través de las redes sociales, mantiene actualizado un mapa de advertencia para los incautos comensales. Las faltas de higiene más frecuentes han sido: Temperaturas inadecuadas de los alimentos o cucarachas muertas; incluyendo moscas en platos limpios, tapas de sopa y estantes de almacenamiento o en pajitas para beber desechables, servilletas de comedor y recipientes para llevar a casa.

En ocasiones, podemos destacar, argumenta el diario, las violaciones más extrañas que notamos, como en una pizzería que apareció una iguana muerta de 80 libras en su congelador.

Uno de los ejemplos es el Just Spoons Café, donde se registraron ocho violaciones de alta prioridad incluyendo, cuatro cucarachas vivas en la cocina “arrastrándose en el estante inferior de la mesa de vapor” y “sobre condimentos y harina para todo uso”, y trece moscas vivas “aterrizando en las hogazas de pan” y en una mesa de preparación de bebidas. Un empleado tocó “pescado listo para comer con las manos desnudas”. También se vieron utensilios en uso en el bar almacenados en agua sucia, acota el informe que reproduce el diario.

Por su parte El Nuevo Herald, al reportar sobre el tema, fue es más incisivo, publicó: “Festín de cucarachas en restaurantes de Miami” y a continuación en su edición del 4 de enero de 2021, añadió: “Encuentran cucarachas en restaurante de la Calle 8”. “Las cucarachas de los restaurantes no descansan ni en los días de fiesta”.

Con mordaz humor el diario relacionó a los infractores: “Cebiche’s Place, de Miami-Dade: Aunque más de ocho cucarachas se vieron caminando por el piso de la cocina, una sobrevivió debajo de una tabla de cortar allí y tres o más paseaban por encima del exprimidor de limón en una mesa de preparación y se detectó una acumulación de una sustancia parecida a un moho negro y verde en el interior de la máquina de hacer hielo”.



Además porciones de maíz cocinado que estaba en la nevera no estaba tapado y el congelador estaba sucio, con una gran acumulación de restos de alimentos. “Los empleados que se lavaban las manos en el fregadero del área de la cocina tenían que secárselas como pudieran, ya que “no había toallas de papel ni secador de manos en el área”.

Un popurrí realizado con textos de otras ediciones señalaban: “Roedores en Navarro, problemas de suciedad y cucarachas en otros negocios, con fecha 19 de diciembre de 2020; cucarachas cerca de los bagels, roedores en la nevera del helado, del 15 de diciembre; hallan excrementos de ratones en Pollo Tropical y otros restaurantes del sur de la Florida, del 9 del mismo mes, todos cerrados como insalubres.»

Además: «Alimentos crudos de animales almacenados sobre otros listos para comer. Se observó una bolsa de plástico de pollo crudo sobre cerdo cocido y verduras al alcance en el enfriador». «Alimentos almacenados en un área prohibida. Se observó un contenedor abierto de harina y azúcar en el pasillo accesible para los huéspedes cuando van al baño».

Según el informe de inspección estatal, realizado por el Departamento de Regulaciones Comerciales y Profesionales de la Florida, se ordenó el cierre de varios locales ubicados en el condado de Miami-Dade. Se conoció que se encontraron cucarachas vivas y muertas en el Wendy’s, en Miami Gardens Drive, en North Miami Beach. Aunado a esto había un «olor desagradable» que venía del sumidero.

Sobre otro restaurante: «El establecimiento no mantiene las etiquetas de almeja, mejillón y ostra durante 90 días, tampoco las etiquetas se mantienen en orden cronológico según la última fecha en que se entregaron». «El administrador de alimentos certificado o la persona a cargo carece de conocimientos sobre enfermedades transmitidas por los alimentos y los síntomas de enfermedades que podrían impedir que un empleado trabaje con alimentos, equipos y utensilios limpios y artículos de servicio único».»La capacitación requerida para los empleados expiró para algunos empleados».

Si no fuera por el aval que dan estos medios de comunicación a esta realidad, se pudiera pensar que es una campaña mediática dirigida a difamar a la gastronomía miamense o que la competencia denigra a sus adversarios, pero es una verdad, que se suma a otras calamidades que tiene por resolver el contaminado Francis Suárez, más dedicado a inmiscuirse en los asuntos internos de otros países que a solucionar los problemas que tiene a su vista desde que fue electo en 2017 y que no ha resuelto, pero hará todo lo que le sume puntos y dinero a sus aspiraciones electorales de 2024, entonces vale la pena aplazar la demanda de sus residentes, no importa si se trata de hambre, cucarachas, moscas ratones u otras rarezas de la deslumbrante Miami.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Archivo Getty Images.

