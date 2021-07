Se inicia vacunación masiva contra la Covid-19 en el centro de Cuba

Compartir

El proceso masivo de inmunización anticovid-19 comenzó este jueves en Santa Clara, provincia de Villa Clara, dirigido a mayores de 18 años, embarazadas de segundo y tercer trimestre de gestación y madres que lactan.

Durante 13 días, cerca de 26 100 santaclareños recibirán diariamente la primera dosis de la vacuna Abdala en las 120 unidades acondicionadas con ese fin, informaron hoy aquí autoridades de Salud Pública de la provincia.

El médico de la comunidad y las organizaciones de masas son los encargados de informar a las personas el día, la hora y el lugar donde les corresponderá la vacunación.

El 14 de agosto se empezará a administrar la segunda dosis. Según los directivos de salud, las personas que no deseen vacunarse están en su derecho de no concurrir a los vacunatorios, aunque reiteraron los beneficios de Abdala para evitar las formas graves y críticas de la covid-19.

La embarazada Greisis Remedios dijo a Prensa Latina que como gestante es una oportunidad de que “mi bebé no se enferme con la covid-19 y no enfermar yo, y si por alguna casualidad me contagio no tendré las complicaciones tan graves, y evitaré, además, que mi otro hijo de siete años de edad contraiga la enfermedad”.

Por su parte, el instructor de deporte Oscar Pérez, acudió temprano junto a su esposa Magalys a recibir la vacuna, que valoró como una respuesta patriótica de la ciencia cubana para que todos los cubanos queden inmunizados del virus.

En el consultorio 1623, la jefa de enfermería Yanet Gálvez informó que la vacunación se alargará hasta el lunes, y posteriormente el proceso se extenderá a las personas postradas, a quienes se inyectará en sus viviendas.

El profesor de preuniversitario Ángel Velázquez contó a Prensa Latina que “les transmito a mis alumnos que esta vacunación es un logro de la ciencia cubana, y les explico, además, que a pesar del cruel bloqueo de Estados Unidos, Cuba erradicará la pandemia”.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: PL.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...