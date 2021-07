Venezuela: Julio Mayora, medalla de plata bañada en palabras de oro

Compartir

Por Edgardo Ramírez.

Comparto las palabras de Julio Mayora el joven venezolano que ganó la medalla de plata en el deporte de levantamiento de pesas, para alegría de toda Venezuela.

Es un joven nacido en La Guaira, sincero, humilde, valiente, amoroso por su patria, utópico y realizador de sus sueños infantiles. Chávez fue un inspirador, para que hoy cumpla su sueño de deportista.

Sus palabras son una medalla de oro bañada de amor.

«Hoy al levantarme, pese a la felicidad que aún me invade por la medalla olímpica lograda, siento tristeza de que existan compatriotas que me agredan por las redes sociales, por el hecho de haber dedicado la medalla al Comandante Chávez en razón de la coincidencia de mi logro con la conmemoración de su cumpleaños.

Mi dedicatoria no es por razones políticas, ni porque sea un jala mecate, si no, por un hecho trascendental en mi vida que les voy a comentar. Cuando apenas tenía 12 años, cuando era un carajito, ví por televisión una cadena nacional, era el Comandante Chávez, dando un discurso a un grupo de atletas, en donde hablaba de una generación de Oro, y en dónde una señora inmensa, una atleta, una levantadora de pesas le alzó en brazos. Desde ese preciso momento supe lo que quería hacer con mi vida, un atleta, un levantador pesas, representar a Venezuela, y ser un medallista olímpico.

Ayer temprano antes de la competencia, para despejar la mente, me puse a ver por el teléfono noticias de Venezuela, y me entero porque ni lo sabía, que se celebraba el natalicio del Comandante Chávez, de inmediato rememore aquel momento de inspiración, instante que me llevó a lo que soy hoy y el de estar en Tokio, reviviendo con ello tal inspiración minutos antes de la competencia, es por tal razón, que dije lo que dije cuando me llamó el Presidente para felicitarme, me salió del corazón, ya que sin ese discurso inspirador de Chávez, de cuando era niño, posiblemente la medalla de Plata que tengo hoy en manos no existiese».

Julio Mayora, 9 de la mañana del 29 de Julio de 2021, Tokio.

Foto de portada: EDGARD GARRIDO / REUTERS.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...