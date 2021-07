Venezuela lucha por su oro, apropiado ilegítimamente por Londres

Compartir

La vicepresidenta de Venezuela denuncia que el Reino Unido se ha apropiado ilegítimamente del oro venezolano, depositado en el Banco de Inglaterra. Delcy Rodríguez puso de relieve que Venezuela enfrenta “una batalla histórica por el oro venezolano”, depositado en el Banco de Inglaterra y que ahora el Reino Unido intenta apropiarse rompiendo con todas las reglas del comercio internacional.

“Hoy, Venezuela está dando una batalla histórica por el oro que le pertenece a todos los venezolanos en Inglaterra […] un oro apropiado ilegítimamente”, enfatizó el martes Rodríguez durante la asamblea anual de Fedecámaras (cámara empresarial venezolana).

En su discurso, la funcionaria venezolana hizo hincapié en la “confianza” con que Caracas puso en custodia el oro del país en el Banco de Inglaterra, pero que “hoy, por razones políticas, pretenden despojar” a los venezolanos de este recurso valioso.

De esta forma Rodríguez aludió al anuncio del Reino Unido, hecho unas horas antes de la misma jornada, en el que reconoció como presidente del país sudamericano al autoproclamado Juan Guaidó, en contra del gobernante legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, elegido por voto popular.

¡No solo oro! EEUU tiene millones de dólares de los venezolanos

En la cita empresarial, Rodríguez aseguró además que el oro retenido por Londres no es el único problema, más de 6000 millones de dólares permanecen bloqueados por Estados Unidos en bancos norteamericanos y europeos.

Estos recursos, aseveró la número dos del Gobierno venezolano, deben retornar a la Administración de Maduro y no a un inexistente e ilegitimo gobierno. “Ese dinero es de todos nosotros […], no de […] un supuesto gobierno que no existe, que existe solo para expoliar los recursos de Venezuela en el exterior”, reclamó Rodríguez.

Supremo británico ¿Maduro o Guaidó?

Los representantes legales del Gobierno y la oposición venezolana participan en la recta final de la disputa abierta en la Corte Suprema del Reino Unido para saber a quién se le corresponde tener el acceso sobre el control de los fondos en oro que equivale a aproximadamente el 15% de las reservas de divisas de Venezuela.

El martes, Nick Vineall, por parte de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro, y Andrew Fulton, representante de la junta paralela dispuesta por Guaidó, expusieron sus argumentos en la segunda jornada de un proceso ante el Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial del país europeo.

El Supremo, que analiza un recurso elevado por la parte de Guaidó contra un fallo anterior desfavorable, debe dictaminar, en una fecha por precisar, a quién considera realmente el Ejecutivo británico como gobernante a todos los efectos en Venezuela.

Por su parte, las autoridades venezolanas deploran el bloqueo de recursos por el Reino Unido, Estados Unidos y otros países y lo han calificado de un saqueo que obstaculiza la compra de vacunas y equipamientos sanitarios para hacer frente a la pandemia.

Tomado de HispanTV / Foto de portada: HispanTV.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...