Vicente Feliú sobre los hechos de desestabilización en Cuba

«Aire, agua, viento, fuego. Los cuatro elementos esenciales de la naturaleza. Los cuatro pueden crear y destruir. Su bondad o su furia pueden destruir ciudades o parir continentes. Otro elemento es el hombre. El quinto elemento. Y el hombre es capaz de odiar y amar, a veces al mismo tiempo. La violencia es intrínseca de la vida porque está en la naturaleza misma de las cosas. A mí no me preocupa la violencia. Me rejoden los que la usan para agredir y me molesta que no se comprenda que cuando hay que defenderse de quienes te agreden hay que utilizar la violencia, aunque no quieras, aunque no esté en tus deseos.

La violencia no es el problema. Ella está en cualquier parte, como una herramienta. El problema son los mercaderes del odio, los que provocan la violencia, y los incapaces de prever las situaciones que pueden conllevar a la violencia. No he buscado nunca la violencia. No la busco ahora. Me gusta y siempre espero que las cosas se resuelvan en paz. Pero si no es posible, como todo ser humano puedo defenderme hasta la muerte. Mi tía Loló, profesora de Educación Moral y Cívica del Instituto de La Habana, decía mucho esta frase que siempre he compartido: «Cuando del empleo de la violencia depende la realización de la justicia, no emplear la violencia es delinquir».

Vicente Feliú

Tomado de blog Segunda Cita/ Foto de portada: Archivo La Capital.

