Voces por Cuba: Mensajes en solidaridad con la Revolución Cubana ante intentos de desestabilización del país

Compartir

La Red en Defensa de la Humanidad – Capítulo Cuba ha creado una lista de reproducción en su canal de Youtube con mensajes de solidaridad con Cuba desde diferentes países como Estados Unidos, México, Ecuador, Italia y Grecia, entre otros, los cuales compartimos con nuestros lectores.

Irene León: «Cuba único país del Sur que tiene vacunas propias y medidas sanitarias gratuitas»

Geraldina Colotti: «Máxima solidaridad con Cuba, que sigue siendo un faro en el mundo»

Luciano Vasapollo: «Estados Unidos mantiene un infame e infernal bloqueo contra Cuba»

Costas Isychos: «Estamos seguros que la defensa de la Revolución es una defensa constante»

Nayar López: «Reiteramos nuestra más amplia solidaridad con el pueblo y gobierno cubano»

Message of solidarity with Cuba from James Early, Member the Network in Defense of Humanity/ EEUU

Message of solidarity with Cuba from Vijay Prashad, Member the Network in Defense of Humanity / EEUU

Message of solidarity with Cuba from Dan Kovalik, Member the Network in Defense of Humanity / EEUU

Tomado de Red en Defensa de la Humanidad/ Youtube/ Foto de portada: EFE.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...