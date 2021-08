A 45 años del secuestro y desaparición de Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández

Compartir

Por Yadán Crecencio Galañena León*

«Crecencio»

De pequeño nunca me gustó mi segundo nombre. Lo odiaba. No solo porque en el aula mis compañeros y hasta algún que otro maestro se burlaban de un nombre que desentonaba tanto con los «Yusimisisleidys» de mi época, sino también porque me parecía feo, horrible.

Cuando tuve la edad mínima para comprender conceptos como el amor y la muerte, mi madre me explicó que mi segundo nombre me lo habían puesto en homenaje a un hermano de mi padre que no logró tener hijos porque, con apenas 26 años de edad, lo habían secuestrado en Argentina, 13 años antes de yo nacer. Mi mamá me decía que, por eso, debía sentirme honrado y orgulloso de mi segundo nombre. Lo habían secuestrado (y posiblemente asesinado) solo por ser fiel a la Revolución Cubana y prestar sus servicios en la embajada de la isla en Buenos Aires.

Aún así, en la inocencia y la ingenuidad de la niñez, no comprendí el honor que llevaba en mi carné de identidad, la muestra de amor que mi padre perpetuaba al menor se sus hermanos al nombrarme como él.

No fue hasta llegar a la Universidad, tras interiorizar el dolor de mi padre y mis tíos por la incierta ausencia del hermano desaparecido, que cobré real conciencia de quién había sido mi tío Crescencio, «el Negro», como cariñosamente lo llamaba la familia.

El Negro nació nueve años antes del Triunfo de la Revolución, en las lomas yaguajayenses de La Garita, en el norte de Sancti Spíritus. No tuvo ropa ni zapatos hasta los nueve años. No fue a la escuela primaria. Vivía en piso de tierra, sin corriente eléctrica, ni servicio médico alguno. Su madre, mi abuela, murió antes que Crescencio cumpliera los diez años, murió de tuberculosis porque la familia no pudo pagar el tratamiento con antibióticos que necesitaba. Antes de llegar a la adolescencia, Crescencio quedó huérfano de madre y vivía en una loma, en medio de la miseria.

Tras el triunfo de la Revolución, a medida que el país pudo extender salud, educación y comida para todos, mi tío Crescencio comenzó a estudiar, se preparó intensamente y logró llegar a ocupar un puesto en el cuerpo diplomático de Cuba.

Para la familia, fue algo asombroso, increíble: el último de los hermanos logró superarse, salió de la miseria y la ignorancia de la loma, llegó a La Habana y de ahí logró viajar hasta Argentina, a defender aquellos ideales enseñados por el padre, aprendidos con la Revolución Socialista, gestados con el proceso social que dejó atrás el desamparo en que nació, un proceso que le permitía ser alguien por sus habilidades y destrezas sin importar de dónde venía, que le garantizaba derechos básicos a sus sobrinos y a los hijos que nunca tendría, que le daba la oportunidad de una vida mejor, más plena, con la dignidad restaurada.

En Buenos Aires, solo por creer y defender el socialismo cubano, por declararse comunista y fiel a Fidel Castro, acabaron con su joven vida.

Él no era un militar, no era un miembro del gobierno, no tomaba decisiones… simplemente era miembro del cuerpo de seguridad de la embajada cubana. Pero por amar la Cuba socialista, le arrebataron la vida, en plena juventud. Sus captores y asesinos, pagados por Estados Unidos, confirmaron luego que mi tío no se quebró, que no traicionó, que no lograron sacarle ninguna información a pesar de la rigurosa tortura de varios días.

A veces imagino, especulo, sobre las cosas qué pudiera haber pensado mi tío durante esos terribles días antes de que lo mataran, a quién de la familia hubiese anhelado darle un último adiós, para quién sería su último pensamiento. Pienso a veces en aquello que planificaba con sus 26 años para su vida futura y que le arrebataron tan injustamente.

Lo peor es que la familia estuvo 36 años esperando alguna noticia. Solo se sabía que lo habían secuestrado. Dicen que su padre, mi abuelo, murió senil preguntando insistentemente por su hijo, el más chiquito, aquel que despidió un día con la promesa de volverlo a ver tras cumplir el deber con la Patria. Dicen que mi abuelo, ya sin conciencia, repetía «¿y el Negro cuándo va a venir?».

A mi abuelo le quitaron su hijo más pequeño, le quitaron la posibilidad, incluso, de enterrarlo. Más de 20 años después de la muerte de mi abuelo, cuando se cumplían 35 años de la desaparición de mi tío, mi papá comenzó a orar por su hermano. Cada día durante un año estuvo pidiéndole a Dios que le diera alguna noticia, que acabara con la incertidumbre. Mi papá pedía al cielo saber algo: si el Negro estaba muerto o si estaba vivo, algo que les quitara la incertidumbre, porque después de aquel 9 de agosto de 1976 no habían sabido nada más de Crescencio.

Un año después de estar orando, la noticia llegó finalmente: habían encontrado los restos mortales de mi tío, en un tanque relleno de concreto, en Argentina. Fueron 36 años de sospecha, pero la certeza de la muerte aún era demasiado dura, implacable.

Lloraron todos abrazos, rabiosos, tristes, indignados… todo se confirmaba: al Negro lo habían matado.

Durante el sepelio, palpando el dolor de la familia, viendo las lágrimas de quienes lo conocieron, sufriendo por el sufrimiento de mis seres queridos comencé a amar mi segundo nombre, Crecencio, un nombre que desde entonces llevo con orgullo. Nunca estaré a la altura de mi tío, pero es un honor llevar su nombre, dar el placer a mi padre de comprender, aceptar y estar feliz por esa elección que hizo para llamarme, y más que eso, me honra amar la causa por la que murió injustamente.

Hoy se cumple un aniversario más del secuestro de mi tío, otro triste 9 de agosto en que la familia Galañena recuerda que le quitaron un hijo solo por creer y trabajar por la Revolución Cubana. Eso nunca lo olvidaremos, para él también fue una cuestión de Patria o Muerte.

A 45 años del secuestro y desaparición de Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández -Diplomáticos Cubanos en Argentina-

Panel: José López, Embajada de Cuba en Argentina; Juliana Marino, exembajadora Argentina en Cuba; Ricardo Maggio, Coordinador Espacio para la Memoria y la promoción de los DDHH EX CCDTyE Automotores Orletti.



Modera: Rubén Zaccaro, Casa de la Amistad Argentino Cubana CABA y MAS Cuba

Lunes 9 de agosto 18hs.(Arg.) / 17hs. (Cuba)

Organiza: Movimiento Cultural Acercándonos, Espacio para la Memoria y la promoción de los DDHH EX CCDTyE Automotores Orletti, Embajada de Cuba en Argentina, Casa de Amistad Argentino Cubana de Capital Federal, Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba

Libro recomendado de la editorial «Más allá del dolor»

Autores: José Luis Méndez Méndez – Pedro Etcheberry

ISBN:978-987-1750-83-2

1º edición

Esta es la historia inédita de la búsqueda, hallazgo, identificación y repatriación de los restos mortales de los jóvenes cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, de 22 y 26 años respectivamente, secuestrados en Buenos Aires, Argentina, el 9 de agosto de 1976, en el escenario de la Operación Cóndor, cuando se desempeñaban como funcionarios administrativos de la embajada cubana en ese país.

Después del secuestro, los condujeron al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti”, donde fueron torturados hasta la muerte, sin que revelaran ninguna información a sus captores. Sus cuerpos, como destino final a sus vidas, introducidos en tanques metálicos a los que se les añadió cemento, y después arrojados en un basural en las afueras de la ciudad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, donde luego de más de treinta y seis años, incluyendo una década de intensa investigación, fueron hallados en los años 2012 y 2013.

Tras un largo proceso de identificaciones científicas y tramitadas sus repatriaciones ante las autoridades argentinas, sus restos llegaron a Cuba, recibieron los honores merecidos y depositados en el Panteón de los Caídos en Defensa de la Patria en el cementerio de Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus y en uno de la ciudad de Pinar del Río, sus respectivos lugares de nacimiento.

Ambos jóvenes retornaron a la Patria que un día los vio partir a cumplir con su deber laboral, para quedar eternamente en la memoria de los cubanos, donde no hay espacio para el olvido por el legado que dejaron a las presentes y futuras generaciones, como ejemplo de entereza, valentía y lealtad a la Revolución y a nuestro pueblo. Ellos, con su actitud constituyen un ejemplo fehaciente del Hombre Nuevo, al que se refirió Ernesto Che Guevara.

…. Jesús Cejas Arias de 22 años y Crescencio Galañena Hernández de 26 trabajaban en la embajada de Cuba en Buenos Aires y habían llegado a Argentina con la ilusión de dos jóvenes que cumplirían una misión diplomática para su país.

Nadie podría imaginar que iban a vivir junto a miles de argentinos la “noche y niebla” de las desapariciones forzadas, que iban a compartir aquella tragedia dantesca, tan difícil de contar y tan necesaria conocer por el mundo para que nunca más se repita.

Es un libro escrito desde el dolor, pero también desde la responsabilidad de responder a un pueblo, el de Cuba, a las familias, a las madres de ambos que durante años esperaron el retorno de los suyos día por día. Respuestas a una sociedad que ha hecho de la solidaridad una forma cotidiana de vida, en un proceso revolucionario, donde también la resistencia fue y es una forma de vida cotidiana.

El libro narra la historia de dos héroes muy jóvenes, y va más allá del interés de un estudioso que siempre es válido. Aquí los investigadores deben contener su propio dolor, la indignación y la impotencia, cuando en ese camino de búsqueda de la verdad, hubo que enfrentarse a los responsables, a los asesinos respondiendo a los interrogantes con absoluta frialdad, como si se tratara de un tema administrativo de poca monta.

Además de mantener la rigurosidad que exige el tema, el libro acude a varios géneros, incluso en su primera parte novelada nos lleva a un recorrido que inicia Méndez, para no omitir recuerdos, vivencias, a partir de datos, señales, algunos documentos que se entrecruzan. Lo que sorprende y hace más viva esta historia, es la descripción de cada momento, de cada lugar, ciudades, aeropuertos, caminos sesgados que debe recorrer el investigador, y el lenguaje que se elige para contar esta búsqueda, sobre el destino de dos jóvenes secuestrados en una calle de Buenos Aires en agosto de 1976, a menos de seis meses de la imposición de la más cruenta dictadura en la historia de Argentina, que dejó alrededor de 30 mil desaparecidos miles de asesinados, escasos sobrevivientes, en más de 500 Centros Clandestinos de Detención (CCC).

Pero también el robo de unos 500 niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres, que fueron desaparecidos … (Fragmento del prólogo de Stella Calloni)

(*) Primo de Crescencio el compañero cubano secuestrado durante la dictadura en Argentina. Testimonio tomado de su perfil de Facebook.

Tomado de Acercándonos.

