Alerta, la conspiración está en marcha

Por José Luis Méndez Méndez (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano

Desde el tormentoso proceso electoral; la espera dilatada para dar los resultados de los comicios; las cientos de impugnaciones contra el escrutinio para escamotear la voluntad popular y todos las ardides probadas y fracasadas, a lo que hay que sumar la sistemática campaña de difamación y descrédito contra el Presidente electo y la promoción y actualización de crisis institucionales, sugieren que la conspiración para derrocar a Pedro Camacho está en fase avanzada, avocada a un golpe de Estado para destituirlo con el pretexto de ineptitud para gobernar.

El fantasma del golpe de Estado, se mueve nuevamente en Bolivia y está en curso en Perú, para derrocar al legítimo presidente y convocar a unas nuevas elecciones con la observación de las Fuerzas Armadas y la Policía, que dará paso a la derrotada en las elecciones la derechista Keiko Fujimori.

Los Artículos del 113 al 115, ambos incluidos, de la actualizada Constitución Política de la República del Perú, prevén cómo utilizarla para declarar vacante la presidencia, así el no.113, dispone como una de las causales su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, con el cual Castillo tiene serios antagonismos. Otra causal es la aceptación de su renuncia por el Congreso. Mientras el Artículo 114, norma la suspensión del ejercicio de la Presidencia, debido a incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso. Y, el Artículo 115, referido al impedimento temporal o permanente del ejercicio de la Presidencia. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones.

Apenas transcurridos quince días de la toma de posesión del Presidente Carlos Castillo, un aluvión de presiones se ciernen sobre su mandato, dirigido a mediatizar su programa original, maniatarlo y obligarlo a gobernar acorde con los intereses que respaldaron a la derechista Fujimori. Si accede, estaría defraudando al electorado, que esperanzado lo voto por un cambio social imprescindible para enfrentar al neoliberalismo y la corrupción entronizados en ese país.

Así, los recién nombrados el primer ministro de Perú, Guido Bellido, y el líder del principal partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, fueron imputados por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la financiación de Perú Libre, formación política marxista con la que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales.

Problemas acumulados durante gobiernos anteriores se han revitalizado para tensar al recién instalado, se lo han endosado para deliberadamente deteriorar su gestión que apenas comienza. La derecha regional activa sus organizaciones para sumarse a las falacias contra Castillo, quien además de buena voluntad carece de experiencia en estas lides mafiosas de las instituciones tradicionales, donde la derecha manda en el Congreso y el Poder Judicial está minado de intereses establecidos opuestos a todo cambio.

Las opciones son pocas, asimilar las presiones; gobernar de manera negociada que será un freno para sus promesas de campaña; demitir u oponerse acción que podría desencadenar un golpe de Estado. Hay evidencias que las Fuerzas Armadas y la Policía no está anuente a ser gobernados por un hombre de ideas progresistas encaminadas a la solución de las demandas de los más desprotegidos.

La renuncia irrevocable a sus respectivos cargos de dos viceministros del ministerio del Interior, por considerar que se están tomando decisiones que podrían poner en riesgo la confianza y la labor de la Policía Nacional (PNP), son señales de fermentos de insubordinación al nuevo gobierno.

El viceministro de Orden Interno, Carlos Enrique León, y el viceministro de Seguridad Pública, Nicolás Zevallos, remitieron sus cartas de renuncia al nuevo ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, quien asumió hace apenas una semana su cargo.

En sus misivas, Zevallos a través de su cuenta oficial de Twitter, los viceministros expresaron su rechazo a los recientes cambios dentro de la Policía Nacional, que «afectan la institucionalizad del sector». «Hemos tomado conocimiento de decisiones que no garantizan las condiciones necesarias para continuar y sostener la labor de fortalecimiento y modernización de nuestra Policía Nacional, así­ como la generación de confianza de la ciudadanía en el sector Interior», sostiene el texto de Zevallos.

Por su parte, León critica específicamente el intento de designar a la cabeza de la Dirección General del Gobierno del Interior a Grover Mamani, quien «no cumplía con el perfil requerido para el cargo» al carecer de un título profesional. De acuerdo con el viceministro de Orden Interno, el nombramiento de Mamani sería «ilegal» e iría contra sus «principios, con el riesgo de una denuncia penal».

Los argumentos son pretextos pocos sustentables y el manejo de sus reclamos por medio de redes sociales y no por vías institucionales, sugieren que son parte de una incipiente conspiración, que atraiga la atención de subordinados que se pueden sumarse al leguleyismo profesional que invocan, además de fabricar crisis a un flamante gobierno, muestran xenofobias hacia la extracción humilde del mandatario y el electorado que lo secundó.

En su discurso de investidura, del pasado 28 de julio, el presidente Castillo declaró que «la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población» peruana y que «no es suficiente» la labor de la Policía Nacional en la lucha contra «este mal» que azota al país. Ante este escenario, Castillo prometió «expandir» y «fortalecer» las rondas campesinas e incluirlas en el sistema nacional de seguridad ciudadana.

El jefe de Estado detalló que su gobierno fortalecerá la ley de rondas, «respetando su autonomía», les asignará un presupuesto para dotarlas «de la logística necesaria» y promoverá «su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades».

Estas medidas pueden tener una urgencia vital, pero consolidar su gobierno es prioridad, tampoco “abrir” desde el inicio frentes de oposición no tributan a la solidez que debe alcanzar para tomar después medidas más radicales. La reacción de su ministro del Interior, Carrasco, al declarar que no respaldará la presencia de rondas de vigilancia en la capital y que pondera el desempeño de la Policía para controlar la delincuencia, es indicio de que no comparte lo anunciado por el Presidente y origina roce.

La anunciada visita de Castillo a Estados Unidos, su primera al exterior desde el pasado 28 de julio, que realizará tras su asistencia a la Asamblea General de la ONU en septiembre próximo, será una prueba de que recibirá advertencias para mantener el nivel alcanzado por la derecha en la región. Será avisado de no tomar medidas que afecten los intereses estadounidenses ni de sus aliados, la necesidad de lograr que la “democracia” llegue a Venezuela, Nicaragua y Cuba y que Perú secunde los esfuerzos para lograrlo y mientras más alejado se mantenga de esos gobiernos será mejor visto por el gobierno estadounidense.

El cuestionado por la derecha, por sus antecedentes guerrilleros, canciller Héctor Béjar y la embajadora estadounidense en Perú, Lisa Kenna, han comenzado los preparativos. Asimismo, el canciller peruano y la embajadora estadounidense acordaron en su encuentro reunirse cada seis meses para analizar las relaciones bilaterales. Esta propuesta puede encender luces rojas en el Departamento de Estado, si se vincula con el anuncio de que la «la cooperación norteamericana en el marco de USAID sería objeto de una revisión y evaluación en cada uno de sus proyectos con miras a la suscripción de convenios que regirán en 5 años». ¿Por qué esta medida a menos de quince días de gobierno?

También en el encuentro, ambas autoridades intercambiaron opiniones «constructivas y convergentes» sobre la iniciativa del presidente de México, y del Gobierno de Noruega para propiciar el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana. En ese sentido, Béjar ya anticipó un acercamiento del Gobierno de Castillo hacia el Grupo de Contacto Internacional, conformado por la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos, que buscan una salida dialogada a la crisis venezolana.

La encaminada desintegración del llamado Grupo de Lima, con la salida de sus países integrantes, como el anuncio de Santa Lucia, es vaticinio de que corrientes de cambio pueden estar influyendo en el área por eso los brotes desestabilizadores. Sobre esto, el canciller dejó entrever un replanteamiento de este mecanismo fundado por Perú hace cuatro años para presionar al Gobierno de Venezuela.

Mientras, en Bolivia los brotes de desestabilización se incrementan ante el avance de los procesos legales legítimos y necesarios contra los golpistas de 2019, que presionan para que se reediten los trágicos días de represión. Las organizaciones sociales afines al Gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, se declararon en «emergencia» ante lo que consideran intentos de «desestabilización» de sectores opositores.

Sectores obreros, campesinos e indígenas emitieron un pronunciamiento junto al presidente del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el exmandatario Evo Morales, en respuesta a la movilización de cívicos de oposición que exigieron la renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa, y la libertad de los que consideran son «presos políticos».

El manifiesto, se produjo tras un balance general de la situación en Bolivia, insiste en la «unidad» de los sectores sociales «en defensa de la democracia», el respaldo al Gobierno y la defensa al presidente Arce.

«Nos declaramos en emergencia y estaremos vigilantes ante cualquier intento de desestabilización que se pretenda realizar en el país». «Decimos a los fachos golpistas (…) no pretendan amenazar a esta mayoría de la población», manifestó la secretaria Ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Flora Aguilar.

La dirigente aludió expresamente a las declaraciones del presidente del comité cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, que dijo que la población tiene «la receta para tumbar a un dictador», en referencia a los sucesos de 2019 y la renuncia de Morales a la Presidencia, aunque éste denunció un «golpe de Estado».

La polarización en Bolivia por la crisis política y social de 2019 se ha recrudecido en los últimos días entre los sectores afines al Gobierno que señalan que hubo un «golpe de Estado» y los que sostienen que la renuncia de Morales se debió un fraude electoral en los anulados comicios de ese año. Está demostrado hasta el cansancio que Evo Morales, fue el vencedor en las urnas las imputaciones de la desacreditada OEA y el judas que la administra quedaron al descubierto y su poca ética y moral impiden que dimita después de tamaño embuste.

En tanto, el Presidente boliviano Luis Arce instó a las Fuerzas Armadas a nunca más ser parte de un «golpe», a comenzar «un nuevo ciclo» que sea «junto al pueblo» en el que «nunca más» sean parte de «golpes de Estado» ni reciban armamento de otros países para reprimir a la población, haciendo alusión a la crisis política y social de 2019.

El mandatario boliviano asistió junto al vicepresidente David Choquehuanca, ministros y jefes militares a la parada militar realizada en la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia, por los 196 años de la creación de las Fuerzas Armadas del país.

«Es hora de empezar un nuevo ciclo, una nueva época para nuestras Fuerzas Armadas. En esta gran tarea el pueblo está esperando caminar juntos y el pueblo nunca les dará la espalda porque nunca irá a tocar las puertas de cuarteles para pedirles que conspiren contra la democracia», expresó Arce en su discurso.

«Las Fuerzas Armadas nunca más deben ser parte de golpes de Estado ni de rupturas constitucionales, no deben ponerse a órdenes de ninguna potencia hegemónica ni tampoco recibir armamento de otros países ni municiones para reprimir al pueblo boliviano», enfatizó.

El mandatario indicó que es la «época» en la que esa institución tendrá que «adecuar» su pensamiento y estructura al modelo «social, comunitario» impulsado por el partido gubernamental.

Arce reprochó que «algunos malos militares» hayan contribuido en el «golpe de Estado» de 2019 que mostró el «acecho» de la «restauración conservadora» que fue contra «el sentir mayoritario de las Fuerzas Armadas» intentado «enlodar» la institución con «masacres» que ha «herido el sentimiento popular».

Arce aseguró, que no va a descansar para «exigir» el procesamiento y la sanción a los responsables por la crisis de 2019, lo cual es un derecho legítimo y exigencia de la población. En ambos países se respiran momentos de cambios, que serán observados por la derecha empecinada en mantener su poder, para ello recurrirán a cualquiera de los métodos ensayados.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: EFE

