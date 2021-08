Argentina: «Queremos que no se olviden que seguimos buscando a Tehuel”

Compartir

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

La hermana de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo, habla con lavaca tras un nuevo rastrillaje sin resultados. Cuenta por qué se busca en el lugar – un campo entre Alejandro Korn y San Vicente- y la falta de recursos para investigar a fondo, mientras el tiempo transcurre. “Nos da impotencia no tener respuesta concretas: la búsqueda gira en lo mismo. Pedimos que se siga buscando a Tehuel, que la gente no se olvide, que sigan publicando su foto”, reclama Verónica, que llama a seguir compartiendo su cara, hasta que aparezca.

“Ayer a la tarde se hizo un nuevo rastrillaje con más de 100 efectivos en un campo cercano a Alejandro Korn, -algunos efectivos fueron caminando y otros, en parapente-, por donde pudieron haber pasado Montes, o Ramos, o ambos, con el carro”, dice a lavaca Verónica Alarcón, la hermana de Tehuel. “Es en la zona de la Esperanza y parte de La Laurita, que termina en un santuario que hay al fondo de Alejandro Korn, en el camino a San Vicente”, ubica Verónica para quienes conocen el lugar: una especie de descampado que no había sido rastrillado antes, y por donde se presume habrían transitado los dos principales sospechosos de la causa de la desaparición del joven trans de 22 años. “Una antena del lugar captó al celular de Montes el 12 de marzo a las 4 de la mañana, por eso se están rastrillando esos campos”, explica Verónica.

Tehuel de la Torre sigue desaparecido desde el 11 de marzo de este 2021.

Alarcón amplía la información sobre este nuevo rastrillaje: dice que en la zona hay lugares donde no se pudo pasar, por lo que la fiscalía planea volver. La DDI, la Policía Científica y Gendarmería van a elaborar un informe conjunto para detectar más puntos posibles donde investigar.

Mientras, el tiempo pasa. “Es un campo muy grande, hay partes que no se puede pasar porque hay arboledas con espinas, también hay espejos de agua, y como un lago. El próximo rastrillaje va a ser con drones”, prometen desde la Fiscalía.

A casi 5 meses de la desaparición de Tehuel, su hermana dice a lavaca: “Queremos que no se olviden de Tehuel, que se lo siga buscando, que no quede en el pasado. Que no haya silencio, que haya justicia y que paguen los que tienen que pagar. Ahora que se levanta la feria judicial, esperamos tener noticias pronto de todas las pericias que hay”.

Desde el Estado, las respuestas escasean : “Nos da impotencia por no tener respuesta concretas, la búsqueda gira en lo mismo. Pedimos que se siga buscando a Tehuel, que la gente no se olvide, que sigan publicando su foto”, reclama Verónica, que llama a compartir la siguiente imagen:

Tehuel salió de su casa el jueves 11 de marzo a las 7 de la tarde para encontrarse con Luis Alberto Ramos quien, presuntamente, le había propuesto un trabajo de mozo para un evento. Desde que comenzaron a buscarlo se allanaron diferentes viviendas y terrenos de la zona, así como la casilla donde vivía Ramos, donde se encontró el celular de Tehuel destruido y su campera quemada.

Por la desaparición de Tehuel hay dos detenidos: Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes, las dos personas que vieron con vida a Tehuel antes de desaparecer, y que mantienen un pacto de silencio que pretende ocultar la verdad.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Fuente: lavaca Mu.

