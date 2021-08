Brasil: Lula pide a fuerzas militares respetar la Constitución brasileña

O Brasil não merece sofrer o que está sofrendo. E essa não é uma briga eleitoral. Não é uma briga de um homem querendo pegar o lugar do outro. É uma briga em defesa do nosso país. Da nossa soberania. É, sobretudo, em defesa do nosso povo.



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/sKA0IUuaqT