¿Cómo la CIA localizó a Osama Bin Laden? Un libro apunta a las tendederas de su casa en Abbottabad

La ropa que la familia de Osama bin Laden colgó a secar ayudó a Estados Unidos a localizar y posteriormente eliminar al fundador de la organización terrorista Al Qaeda, responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001, según un nuevo libro del analista de seguridad nacional y exproductor de CNN, Peter Bergen, que salió este martes.

Tras los ataques terroristas del 11-S, que mataron a 2.977 personas, Bin Laden pasó años escondido, pero el terrorista quería reunirse con sus tres esposas y varios hijos y nietos, por lo que ordenó a su guardaespaldas Ibrahim Saeed Ahmed abd al-Hamid que comprara un terreno, contratara a un arquitecto y construyera una residencia en Abbottabad, en Pakistán, se desprende del libro titulado ‘The Rise and Fall of Osama bin Laden’ (‘El ascenso y la caída de Osama bin Laden’, en inglés), recoge el periódico New York Post.

En 2010, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se estaban acercando al terrorista más buscado del mundo gracias a un informante pakistaní que vio en la ciudad de Peshawar a un hombre que se creía que era Ibrahim, el guardaespaldas de Bin Laden desde hacía mucho tiempo.

Casa en la localidad paquistaní de Abbottabad, donde supuestamente se encontraba Osama Bin Laden/ Foto: AFP

En agosto de 2010, el todoterreno blanco de Ibrahim, que estaba siendo vigilado por la CIA, condujo hacia una propiedad, cuyos muros eran más de 5 metros de altura y estaban cubiertos de alambre de púas. La propiedad no tenía líneas telefónicas ni servicio de Internet, mientras que la gran casa principal contaba con pocas ventanas y el balcón al aire libre del piso superior estaba rodeado por todos lados por un muro alto.

Los agentes comenzaron a vigilar el complejo, realizando un estudio de ‘patrón de vida’ de quienquiera que viviera allí. En particular, se averiguó que, a diferencia de sus vecinos, los residentes de la propiedad nunca sacaron la basura para que la recogieran, sino que siempre la quemaban. Además, dentro del complejo había una pequeña granja que producía manzanas, verduras, uvas y miel, y albergaba pollos e incluso vacas.

Sin embargo, lo que convenció a la CIA de que dentro de la propiedad estaban Bin Laden y su familia eran los tendederos, en los cuales todos los días se podían ver prendas de mujer, los ‘shalwar kameez’ que usan los hombres pakistaníes, ropa y pañales para niños. Según los cálculos de los agentes, dentro de la propiedad debían vivir un hombre adulto, varias mujeres adultas y al menos nueve niños, lo que más o menos coincidía con la composición de la familia de Bin Laden.

En diciembre de 2010, la CIA presentó las pruebas al entonces presidente de EE.UU., Barack Obama. Aunque los agentes nunca lograron capturar una imagen claramente identificable de Bin Laden, «tampoco encontraron pruebas que socavaran la idea de que él vivía allí», escribió Bergen en su libro.

Las pruebas resultaron ser suficientes para Obama quien ordenó a los militares de su país planificar la operación, que el 1 de mayo de 2011 acabaría con la vida de Osama bin Laden a los 54 años de edad.

Tomado de RT/ Foto de portada: Archivo AFP.

