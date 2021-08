Cuba: Soberana 02 + Soberana Plus ya son vacunas

Compartir

Por Liz Conde Sánchez.

Poco más de un año ha transcurrido desde que el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, les pidiera a nuestros científicos una solución propia contra la COVID-19, y ya Cuba cuenta con tres vacunas, luego de que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) aprobó el Autorizo de Uso de Emergencia (AUE) del esquema de dos dosis de Soberana 02 más una dosis de refuerzo de Soberana Plus en población adulta.

La combinación de ambos inmunógenos del Instituto Finlay de Vacunas (IFV) demostró una eficacia de un 91,2 % en la prevención de la enfermedad sintomática, luego de realizado el análisis intermedio de los resultados correspondientes a la Fase III de ensayos clínicos, desarrollada con más 40 000 voluntarios en ocho municipios de La Habana.

«Estos son los resultados que permiten hoy, después de haber cumplido un grupo de trámites de rigor, de inspecciones en las plantas productoras, de análisis de todos los documentos presentados, otorgarle el Autorizo de Uso de Emergencia a las dos vacunasen este esquema combinado», declaró, tras conocer la noticia, Vicente Vérez Bencomo, director general del IFV.

El directivo significó la trascendencia del Autorizo no solo para el IFV, sino también para un grupo de instituciones que, con gran esfuerzo y trabajo conjunto durante más de un año, hicieron posible el desarrollo de los candidatos vacunales, como sonel Centro de Inmunología Molecular, el Laboratorio de la Universidad de La Habana, el Centro Nacional de Biopreparados y el Ministerio de Salud Pública, entre otros.

A su vez, –ponderó Vérez Bencomo– el AUE abre «un universo importante» para la utilización de estas vacunas en la población pediátrica y en los convalecientes de la COVID-19.

«Estamos muy avanzados en los ensayos clínicos pediátricos, con resultados muy satisfactorios, por lo que es de esperar que el próximo paso sea la solicitud de extensión del Autorizo de Uso de Emergencia para la población pediátrica», resaltó.

Precisó el Director General del IFV que en el caso de Soberana Plus –diseñada como dosis de refuerzo para una inmunidad prexistente, ya sea por inmunidad inducida de forma natural o por otras vacunas– se aspira a extender su uso a la población convaleciente del país, una vez le sea entregado al Cecmed los resultados de la Fase II de ensayos clínicos concluida recientemente en la capital con 400 recuperados.

«Desde el 19 de mayo, que nosotros consideramos que fue el día en que nuestro presidente nos estremeció pidiéndonos que tuviéramos una vacuna preventiva, hasta el día de hoy 19 de agosto, han pasado 444 días exactamente; 444 días de un esfuerzo muy grande del grupo de compañeros que están aquí y de muchos otros que no han vivido durante este tiempo para otra causa que no sea cumplir con esta misión que nos dio el país», significó Vérez Bencomo, al tiempo que subrayó que, si bien la tarea no ha terminado, este AUE es un paso de avance muy importante.

Tomado de Granma / Foto de portada: IFV.

