Cuba: Testimonio de un enfermero en «Zona Roja»

Por Celso Martínez Quesada.

¿ Acaso será que nos gusta estar en zona roja ?

¿ Acaso es un merecido descanso vacacional, estar en zona roja ?

¿ Acaso es un encuentro con esa persona que deseamos tener a nuestro lado, o con un familiar que hace tiempos no vemos y necesitamos ver, por eso estamos en zona roja?

Pues no amigos, ninguna de las tres cosas es la zona roja!

Hoy la zona roja es un peligro muy grande, pues estamos viviendo momentos muy difíciles con ésta terrible pandemia que azota a la humanidad y está cobrando tantas vidas humanas, ésta zona se ha convertido en parte de nuestra vida diaria, nuestra rutina, nuestra familia, nuestro hogar y hasta de nuestro amor, hoy el país necesita más que nunca de nuestra entrega, profesionalidad, sacrifico y todo el amor que dedicamos a nuestra profesión….

Sentimos miedo? Sí, mucho miedo sentimos, al dejar en casa a nuestros familiares, nuestro nuestro hijo que es la razón de ser, nuestros padres y a esa persona que amamos; ésta con la cuál compartimos sueños y esperanzas a los cuales no veremos hasta dentro de 15 días; y muchos ni se vuelven a ver jamás, hoy me encuentro nuevamente en zona roja, pidiendo la protección de ese amado dios que nos proteja de todo lo malo y que el peligro no toque nuestras vidas….

Si alguna vez me tocara caer en pleno cumplimiento del deber, pues estoy seguro que la Patria me contemplara orgullosa.

Testimonio de Celso Martínez Quesada, enfermero Zona Roja, Bayamo/ Facebook/ Foto de portada: Ismael Batista Ramírez.

