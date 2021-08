«Cubanas, Mujeres en Revolución» en el Festival Gollut en Catalunya

Compartir

La película «Cubanas, Mujeres en Revolución» de nuestra compañera María Torrellas y producida por Resumen Latinoamericano ha sido elegida para el Festival de cine Gollut, en Vall de Ribes, Catalunya. La película será programada para el día 6 de agosto a las 18 horas.

El Festival Gollut, 2021 tendrá como un primer objetivo recuperar la normalidad perdida a causa de la pandemia, recobrarla plena asistencia del público a un concurso de largos y cortometrajes siempre desde una perspectiva marcada por unas obras de carácter de denuncia social y/o medioambiental. Esta edición tendrá un sustrato de homenaje a las salas de cine, en especial en el cine Cataluña, a los profesionales y entidades que contra todas las circunstancias adversas han mantenido las programaciones, la realización y la producción de filmes y que a su persistencia en debemos estar agradecidos.

Esta huella se verá tanto en los filmes proyectados como en el jurado principal, formado por profesionales del cine y reafirmado por el Premio bocio a la Trayectoria Cinematografía y Audiovisual. Tras anteriores ediciones más descentralizadas, la de este año estará ajustada a las proyecciones que se realizarán en el Cine Cataluña, enfocadas a atraer principalmente al público de nuestro pueblo, tanto residentes como visitantes circunstanciales, huyendo de la transmisión o edición de filmes por medios telemáticos o televisivos, por qué no entendemos el cine de otra forma que no sea en una sala de proyecciones como es, donde se cuida con esmero la programación, la calidad dela imagen y el sonido, donde la proyección no es cincelada de forma atroz por cortes de anuncios, donde el silencio no es roto por la familia o los vecinos, un homenaje más a las salas de cine, a todas pero especialmente en las salas centenarias como es el caso del Nuestro Cine Catalunya. Y podemos anunciar que vamos a seguir, cada año intentando hacerlo más y mejor, siempre dentro de la línea de dar a conocer obras de cine comprometido socialmente, de montaña y medio ambiente, que organizamos gracias al voluntariado de los Amigos del Cine del Valle de Ribes y la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Ribes de Freser. Os esperamos para disfrutar todos juntos de un Festival seguro y de calidad.

«Cubanas, Mujeres en Revolución”, un documental de la realizadora María Torrellas, producido por Resumen Latinoamericano. La Revolución cubana a través de las mujeres que le dieron vida. Vilma Espín, Celia Sánchez y Haydee Santamaría como referentes fundamentales abren paso a las mujeres de ayer y de hoy a través de sus testimonios personales. Voces y miradas de edades y profesiones distintas, en momentos tan complejos para la región y el mundo, reafirman el rol de la mujer en la vida y construcción del pueblo cubano.

El documental rescata el rol jugado por las mujeres tanto en la lucha guerrillera como en el devenir de la Revolución, hasta llegar a la actualidad. Un recorrido que llega hasta el presente rescatando a mujeres de diversos ámbitos y edades, para recoger sus testimonios de vida y exponer nuevamente cuánto ha significado para ellas alimentarse de los valores puestos en marcha a fines de la década del 50. Así surgen voz e imagen de trabajadoras, médicas, científicas, artistas y militantes sociales y políticas. Sus testimonios, alegría, belleza y fuerza constituyen una fuente de aliento para todas las mujeres del mundo.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.

