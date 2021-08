Drones de Estados Unidos en Afganistán: civiles en el colimador

Compartir

Por Orlando Oramas León (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano Cuba.

Desde miles de kilómetros de distancia, frente a la pantalla de una consola, pilotos de drones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tienen registradas en sus bitácoras la muerte de cientos de civiles afganos que estaban «en el momento y el lugar equivocado».

Desde la base de Creech, en Nevada, a 13 mil kilómetros de Kabul, son los encargados de pulsar los botones de fuego en una guerra que supuestamente terminó y en la que no corrieron peligro alguno.

Para septiembre de 2019 la Organización de Naciones Unidas había identificado a 363 civiles muertos por sus disparos, solo en los primeros seis meses de ese año. Ahora los ejecutores reconocen el modus operandi de matar afganos a distancia.

En las redes está circulando un video de esos ataques, en los que al menos un niño perdió la vida. Las imágenes fueron difundidas este martes como parte de una investigación de la publicación Connecting Vets, que entrevistó a varios operadores, abogados militares y controladores de ataque terminales de la aviación del Pentágono.

«Los ataques con drones eran punitivos. Matar por matar», afirmó uno de los operadores, cuya identidad no fue revelada. «Es nihilista, no tiene sentido», señaló otro. «Estaba claro que no estábamos marcando la diferencia», agregó. Las fuentes señalaron que en estos ataques habrían fallecido muchos más civiles de los que el Pentágono confirmó.

A su vez un piloto de un Boeing Insitu ScanEagle reconoció ser responsable de la muerte de dos civiles afganos y un niño, que en los momentos del ataque laboraban con los Marines estadounidenses en la sureña provincia de Hilmand.

«Mi productividad de hoy se ha desbaratado. Hemos matado a dos hombres inocentes y a un cargador (se refiere al infante). Iban en una motocicleta y, por mala suerte, entraron en la misma intersección que nuestro objetivo cuando el fuego infernal impactó», reveló en una nota de su diario, citada por Connecting Vets. (https://www.audacy.com/connectingvets/news/inside-america-failed-afghan-drone-campaign-against-taliban)

«Estábamos tratando de matar a un tipo con una radio que había encontrado antes», escribió. «Atravesó la explosión y siguió adelante. Vi a un transeúnte cargar los cuerpos en un camión y llevarlos a un hospital. Están todos muertos», añadió.

Otro operador de drones describió cómo un civil murió por un misil aire-tierra. Relató que el afgano estaba hablando por una radio bajo un árbol y cuando se dirigía a su casa, un AGM-114 Hellfire le alcanzó.

«Una anciana salió corriendo del recinto. Se puso de rodillas junto a este tipo y se pudo ver la desesperación, estuvo golpeando el suelo, golpeándose a sí misma», dijo. «Estaba de rodillas junto a este tipo con los puños cerrados hacia el cielo, agitando sus puños hacia mí», acotó.

Las estadísticas, publicadas en el 2020 por el mando de la Fuerza Aérea estadounidense confirman el aumento de los ataques, en una práctica que comenzó con la administración del presidente Barack Obama y que incrementó en el gobierno de Donald Trump desde menos de mil ataques en el 2015 a siete mil 423 en el 2019.

Según Rusia Today, con Trump el programa de guerra a distancia llegó más lejos hasta autorizar a los comandantes de campo decidir sobre los bombardeos teledirigidos. Además, en el 2019 fue eliminada la norma que obligaba a informar de todas las muertes causadas por los drones.

Ese año ocurrió la que probablemente resultó la más letal de las agresiones de ese tipo. Un avión no tripulado estadounidense mató por error a más de 40 jornaleros en la provincia de Nangarhar.

Las víctimas, muchas de ellas procedentes de otras provincias, habían terminado su jornada laboral en los pinares y se recogían en cinco grandes tiendas de campaña alrededor de una hoguera. Pero aquel fuego sirvió de guía para la explosión dantesca. El Pentágono nunca pidió disculpas.

(*) Periodista cubano, autor de los libros “Raúl Roa, periodismo y Revolución”, “Pohanohara, cubanos en Paraguay” y “Cuentos del Arañero”.

