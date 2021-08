Estados Unidos: Elefantes y burros, quieren derrocar a la Revolución

Compartir

Por José Luis Méndez Méndez (*)/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La obcecada puja de los elefantes republicanos y los burros demócratas por derrocar a la Revolución Cubana está en ruta de colisión, mientras la actual administración estadounidense trata de aprovecharse de los efectos acumulativos causados por las medidas aplicadas por su predecesor republicano, al que suma los daños de la pandemia y los resultados de seis décadas de bloqueo, la animan a imponer acciones propias que supongan acelerar la esperada caída.

Mientras, el laqueado derrotado en las elecciones se ha negado aún a reconocer su fracaso y sigue con la letanía de que le fueron robadas, asegura que el Gobierno cubano no hubiera aguantado si él fuera presidente. Bravucón de barrio a sus setenta y cinco años, recién cumplidos, asegura que sus correligionarios lo tendrán de vuelta en la Casa Blanca en el 2024. Dios proteja a los estadounidenses de semejante mal.

El leonado aseguró a la cadena hispana Telemundo que el Gobierno cubano no hubiera aguantado un segundo mandato suyo debido a las sanciones que le impuso. Al parecer el tiempo no le alcanzó y culpa a quienes no lo votaron como el Alcalde de Miami Francis Suárez, el no derrocamiento del proceso cubano. Ignorancia supina del penígero amárelo.

El choque entre este elefante republicano y su burro en la Casa Blanca, llega a la histeria, el coloreado, expresó: “Creo que no pudieron durar mucho más, porque hice sanciones, hice muchas otras cosas como ustedes saben, y ahora se sienten envalentonados”, expresó el derrotado al canal Telemundo 51. Durante su mandato aumentó las restricciones de viajeros y sanciones comerciales a aquellos que negocien con empresas cubanas, entre otras medidas. Sentenció: “Mucho del trabajo que hicimos por Cuba y la libertad del pueblo será barrido debajo de la mesa por la administración Biden”.

Es evidente que lo vaticinado y divulgado por El Diario NY, de Nueva York, ciudad cuna del fanfarrón, aunque sus élites no lo reconozcan como tal por falta de méritos y lustre. Sus enfermedades han minado más su raciocinio. En 2017, los psicólogos recomendaban que debiera ir directo a terapia y profesionales alarmados por su salud mental advertían que mostraba signos inequívocos de tener problemas psicológicos.

Como proyección de su psicosis, los expertos identificaron su tendencia a degradar, ridiculizar y disminuir a sus rivales; promover una cultura de “hombre fuerte” haciendo referencia al miedo y a la ira; prometer que resolverá los problemas con solo confiar en él; no disculparse ni admitir errores; usar como “chivo expiatorio” y amenazar con segregar a inmigrantes y minorías religiosas.

Los profesionales de la salud mental aislaron en el entonces presidente estadounidense “signos clásicos” de tener problemas psicológicos, particularmente, “narcisismo maligno”. El grupo creado, integrado por cientos de expertos “Citizen Therapists Against Trumpism” (Terapistas Ciudadanos contra el “trumpismo”), comenzó el análisis de las apresuradas medidas antipopulares y discriminatorias firmadas en las primaras semanas de mandato como señales de sus fallas mentales. De acuerdo con el grupo, la actitud “egocéntrica” del republicano ha creado “la ilusión de que los verdaderos estadounidenses solo pueden ser ganadores si otros pierden”.

El psicoterapista John D. Gartner dijo a US News que Trump está “peligrosamente enfermo de la mente y por su temperamento mental es incapaz de ser presidente”. Gartner aseguró que el republicano muestra todos los signos de “narcisismo maligno”, que clínicamente se define como una combinación de narcisismo, desorden de personalidad antisocial, y problemas de agresión y sadismo. Mientras que un sicólogo que prefirió permanecer en el anonimato dijo al Daily News que había perdido su capacidad de ver la realidad, por lo que nadie puede usar la lógica para convencerlo.

Este era el estimado hace cinco años atrás, su comportamiento actual de desafiar al Presidente demócrata electo y disfrutar de una estatua de oro en su nombre hecha en Rosarito, México, causó conmoción entre los asistentes al foro conservador anual más grande de Estados Unidos, efectuado en Orlando, colmado de fanáticos dominados por las ideas trumpistas.

Durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en marzo de 2021, apenas dos meses de su fracaso en las urnas, se trasladó la efigie dorada a lo largo de los pasillos de la convención, donde la imagen de un Trump sonriente vistiendo pantalones cortos con la bandera americana y sandalias. La imagen idolatrada de un Trump dorado fue fabricada en fibra de vidrio por el artista estadounidense Tommy Zegan.

El foro republicano inició con un elogio a las políticas de Donald Trump (2017-2021), quien cerró la convención con su primer discurso público tras culminar su mandato el 20 de enero. Anunció que no formaría un nuevo partido se encargará de reformar al actual de los elefantes y pronosticó “el futuro del Partido Republicano y del movimiento conservador”. El paroxismo invadió a sus seguidores que llegaron a exclamar: “Trump is God” (Trump es Dios)

Varias personas se tomaron fotografías con la imagen dorada del laqueado, además de admiración entre sus fanáticos, la imagen fue objeto de burlas en redes sociales, donde la imagen se convirtió en viral. Los cibertauntas crearon un paralelismo metafórico entre el dorado Trump y el relato bíblico del becerro de oro, una imagen de culto creada por los israelitas cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte (Éxodo, 32).

La apertura del mencionado foro estuvo a cargo del gobernador de Florida Ron DeSantis, su aliado político y quien abrió las puertas del estado al evento que suele realizarse en el área de Washington, pero debido a la pandemia se trasladó a Orlando.

“Bienvenido a nuestro oasis de libertad”, aseguró DeSantis. El primer día de foro también tuvo en su agenda a los senadores Ted Cruz y Rick Scott, como también al hijo del expresidente Donald Trump, Jr.

El programa puso de manifiesto la división furiosa en las filas republicanas, donde muchas voces tradicionales sostienen que el partido debe dejar atrás a Trump, como un mal pasado, para recuperar a los votantes suburbanos que los abandonaron en noviembre y enviaron a Joe Biden a la Casa Blanca. El dirigente republicano en el Senado, Mitch McConnell, y otros temen por el futuro político del partido si sus teorías conspirativas siguen dominando su plataforma política.

Está claro que han sido muchas las variables que han intervenido en caracterizar la personalidad de Trump, antes de que consumiera su primer mandato y ojala sea el último, ya que con la edad los trastornos de personalidad degeneran más y son irreversibles, más las secuelas que la Covid-19 deben haber dejado en su debilitada mente.

Algo que ha suscitado sin duda emociones dispares ha sido su personalidad, esa personalidad de apariencia segura, cínica, desafiante y antisistema. ¿Cómo era la personalidad de Donald J. Trump en noviembre de 2017, después su praxis de cuatro años ratificó los resultados obtenidos por métodos científicos, fueron avalados con creces los pronósticos.

Un estudio realizado por Visser y sus colaboradores para la revista Personality and Individual Differences, en el cual se calificó las personalidad de Trump, con el instrumento HEXACO-PI-R derivada del modelo Hexaco. Este modelo propone una estructura de seis factores o rasgos de personalidad a estudiar: honestidad-humildad, emocionalidad, extraversión, cordialidad, escrupulosidad, apertura a la experiencia. Es decir, se agrega un factor más, el de honestidad-humildad, al anterior de McCrae y Costa de los cinco factores.

Cabe mencionar que este método es reconocido en el exigente mundo científico en Estados Unidos, tanto por su consistencia interna y estabilidad test-retest que son muy satisfactorias. Diez expertos en este modelo de personalidad fueron los responsables de evaluar su personalidad.

Las puntuaciones para Trump fueron extraordinariamente bajas en Humildad-Honestidad y Altruismo, muy bajas en Emocionalidad, bajo en Escrupulosidad y en Apertura a la Experiencia, y alta en Extraversión. Se amplió el análisis de la nueva dimensión (Humildad-Honestidad), quedando así: sinceridad, imparcialidad y prevención de avaricia, muy baja; y modestia, excepcionalmente baja.

Delineando más el perfil de la llamada triada oscura de la personalidad (narcisismo subclínico, psicopatía subclínica y maquiavélismo) Los investigadores añaden que las puntuaciones para Trump correlacionan consistentemente con los dos primeros.

Después de haber pasado cuatro años administrando a Estados Unidos con una estela fracasos, desde en enfrentamiento irresponsable a la Covid-19; la inveterada práctica de evadir los impuestos; sus deslices sexuales; la errónea política internacional; no ser admitido por la élites a pesar de su fortuna y la cantidad de procesos judiciales pendientes, hacen del barnizado una figura controversial, que en ocasiones gusta al electorado atraído más por las estridencias que por el sentido común, habrá que seguir de cerca a este díscolo, que ha comenzado a proyectarse, para superar a los burros en el poder.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Manifestación en Miami/ The New Herald.

