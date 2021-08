Fabián Escalante reflexiona sobre la actualidad cubana en entrevista con Radio Habana Cuba

Compartir

Compartimos con nuestros lectores la entrevista a Fabián Escalante, general retirado de los Servicios de Inteligencia cubanos, tomada del programa «Desde Cuba», a cargo del periodista Roberto Bastidas Centeno.

Roberto Bastidas (RB): Nuevamente en este espacio, desde Cuba, donde usted escuchará las verdades de este archipiélago, en las ondas internacionales de Radio Habana Cuba. Con el General Fabián Escalante, Gral. retirado de los servicios de inteligencia cubanos, y quien les habla, Roberto Bastidas. Bienvenido a esta nueva edición Gral.

Fabián Escalante: Muchas gracias Bastidas, un saludo a todos nuestros radioyentes.

RB: El tema que nos convoca hoy sería la parte II de los artículos que usted ha venido escribiendo: “El camino correcto”.

Fabián Escalante: EE.UU, los servicios especiales norteamericanos, me refiero a la Agencia Central de Inteligencia, NSA, FBI, USAID, NED y a un sinfín de organizaciones no gubernamentales que están vinculadas con el accionar subversivo norteamericano, vienen trabajando esforzadamente por desestabilizar los gobiernos revolucionarios de la región; me refiero al gobierno de la Venezuela Bolivariana, de la Nicaragua Sandinista y, por supuesto, el de Cuba, el que encabeza la revolución Cubana. Cuba ha sido siempre el diamante de la corona. Desde hace 62 años EEUU, y las sucesivas administraciones o gobiernos que ha tenido, se ha propuesto derrocar la Revolución Cubana. Para ello han empleado todo el arsenal de medios y medidas a su alcance: desde las invasiones armadas, las guerras biológicas, y todo lo q le ha sido posible, en el marco de un bloqueo multilateral, económico, financiero y comercial brutal, que se ha ido fortaleciendo.

El pasado gobierno de Donald Trump, como todos conocen, decretó 243 nuevas medidas agresivas contra el gobierno cubano y la administración de Joe Biden, de este anciano presidente norteamericano –digo anciano, no de manera despectiva, es por su manera de pensar, es por su forma poco novedosa de enfrentar los problemas, lo de anciano es por no cumplir con las promesas –RB: de campaña– porque parece que es olvidadizo también; es decir, la senectud es una propiedad de los años, se adquiere con el decursar de los años.

Este señor, lejos de cumplir con las promesas de campaña, lo que ha hecho es incrementar la agresión. Mareado quizás por la mafia cubana de Miami, y yo creo que por los votos de los senadores cubano-americanos. Como todos sabemos, el tiene un precarisimo equilibrio en el senado y necesita del voto de Bob Menéndez, Marco Rubio y compañía; y eso es lo que ha traído como consecuencia que le venda el alma al diablo. Porque hacer lo que ha hecho con Cuba, incumplir las promesas de campaña, es venderle el alma al diablo, es algo parecido a lo que está haciendo ahora en Afganistán, con esta desastrosa retirada militar. Había suscrito el acuerdo de retirada militar acordado por Trump y no fue capaz de ver, de analizar, por esa senectud de la cual te hablaba, la corrupción imperante y el inexistente compromiso de los soldados del gobierno para combatir al talibán, el tiempo necesario para sacar del país a su personal: por lo menos sacar a la gente que había colaborado con ellos durante casi 20 años.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, la agresión contra Cuba: La agresión contra Cuba se ha incrementado a niveles jamás alcanzados, y tenemos hechos recientes sobre eso; utilizan todo el arsenal a disposición de EEUU, particularmente las RR.SS y el internet. Ellos han venido calentando la situación interna. Por supuesto hay un terreno propicio. En Cuba hay una pandemia terrible, la variante Delta, que nos está azotando de manera criminal, y además el desabastecimiento provocado por el bloqueo, por las medidas coercitivas del gobierno norteamericano, están surtiendo efecto. Es decir, los principales bancos financiadores etc., se niegan a comerciar con Cuba y prácticamente la compra de alimentos es imposible.

Cuando te hablo de alimentos, no es solo de alimentos, te hablo de insumos; porque muchos preguntan, ¿y el campo? Q sucede con el abastecimiento agropecuario, olvidando que para ello hace faltan insumos, no se produce por arte de magia; en el campo no ocurren milagros. Para que se pueda cultivar es necesario tener fertilizantes, pesticidas, todo lo que lleva. Y todo eso nos ha sido negado. Esta situación pandémico-económica ha comenzado a influir en la situación política del país. Además, yo le sumaría a esto que en Cuba coexisten siete generaciones de cubanos de las cuales seis han nacido después del triunfo de la Revolución. En otras palabras, ya hay generaciones de cubanos que tienen una perspectiva nueva, diferente y no en contraposición a la Revolución; sino simplemente más moderna– que tienen también sus aspiraciones que hay que atenderlas y debatirlas con ellos. Entonces el Imperio, aprovechando todas estas circunstancias, ha desatado una campaña subversiva de dimensiones descomunales; además han manipulado, por supuesto, los errores que hemos cometido, que se han dilatado en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, medidas que estaban aprobadas desde el VI y VII Congreso del Partido, se han dilatado en su instrumentación ¿Por qué? Porque junto con ese enemigo feroz que tenemos, el imperialismo, la contrarrevolución interna, yo calificaría también de enemiga la burocracia. Esa que está dentro de muchos organismos del Estado, la burocracia es el padrino y la madrina de la corrupción, y esa burocracia probablemente ha tenido una intervención decisiva en la lentitud de la instrumentación de un grupo de medidas que estaban aprobadas y que ahora se comienzan a ejecutar para dinamizar la economía. Dinamizar la economía en estas condiciones, en un complejo escenario político social en el cual tenemos que buscar fórmulas nuevas, como Fidel nos indicó en su concepto de Revolución, cuando nos indicó: analizar el sentido del momento histórico y cambiar todo lo que deba ser cambiado. Y eso es lo que, a mi juicio, el Partido, las autoridades del gobierno, deben y han comenzado a realizar.

Creo que tenemos que buscar fórmulas de enfrentamiento al enemigo en la base de la sociedad, yo no diría más novedosas, pero sí más contundentes; creo que hay que repensar de alguna manera el enfrentamiento en la base de la sociedad. Pienso que no debemos dejar eso a las organizaciones partidistas denominadas zonales, que están integradas en su mayoría por veteranos combatientes. Yo creo que esas organizaciones de base necesitan sangre nueva, por muchas razones. La primera, porque hay una decisión correcta de municipalizar los gobiernos. Es decir, darle potestad y autonomía a los gobiernos municipales, y esos gobiernos municipales tienen que estar apoyados en las organizaciones del partido –no solamente apoyados, dirigidos por ellas–. Yo creo que estas organizaciones hay que fortalecerlas, y hay que fortalecer su base, porque en esa base, en esa circunscripción, en ese Consejo, es donde se producen los fenómenos y conflictos sociales, donde la gente puede estar descontenta por determinadas medidas; donde hay que escuchar, donde hay que explicar, donde hay que debatir las opiniones; y donde hay que recoger todo aquello que sea correcto, todas las demandas populares para desmenuzarlas y trasladarlas a los organismos encargadas de resolverlas. Ese es mi punto de vista y ese es el centro de este artículo que tú citas. Yo pienso que hemos iniciado el camino correcto. Así se llama, «Por el camino correcto”, porque eso es lo que están haciendo las autoridades del Partido y del Gobierno; están bajando a la base, están escuchando, están analizando, están comenzando a cambiar los métodos y estilos de trabajo. Eso que se ha discutido en varias ocasiones y que a veces no se ha cambiado. Hoy están sujetas a un cambio.

RB: … Y seguimos en este espacio desde Cuba donde usted escuchará las verdades de este archipiélago en las ondas internacionales de Radio Habana Cuba con Fabián Escalante, general retirado de la inteligencia y quien les habla Roberto Bastidas.

General, usted hacía una acotación muy importante, estamos atacados por la pandemia, estamos atacados por la otra pandemia que es el bloqueo y usted está llamando a los jóvenes de hoy a seguir adelante con esta Revolución.

Fabián Escalante: Yo creo que lo que se está haciendo es fundamental para luchar contra la burocracia, que es obviarla en esta primera etapa, dejarla en sus escritorios y bajar a ver lo que está sucediendo y resolverlo sobre el terreno.

RB: Que es lo que está pidiendo el presidente Díaz Canel.

Fabián Escalante: y es exactamente lo que él sintetizó con una frase: «Pensar en Cuba». Es decir, en la misma medida que pensemos en Cuba, como nos ha convocado el presidente Miguel Díaz Canel, yo creo que vamos a empezar a luchar, a enfrentar y a disolver esa burocracia. Después esa burocracia tiene que sufrir otros golpes, en la misma medida que se vaya simplificando. Porque, mira: hay cosas que no se resuelven en el campo teórico sino en el campo práctico; este fenómeno es un problema práctico. En la misma medida que esas medidas económicas, valga la redundancia de medidas, se vayan instrumentando, la burocracia se va quedando sin trabajo, se va quedando sin poder de decisión. Es igual que el fenómeno del trabajo político e ideológico. Se habla del trabajo político e ideológico, como si para ello fuera necesario un curso universitario o un bautismo; el trabajo político e ideológico se hace en una conversación; el trabajo político e ideológico no es otra cosa que análisis y confrontación de ideas; ese es el trabajo político e ideológico. Para eso no hay que pasar un curso especializado ni mucho menos; porque cuando uno es un patriota, cuando uno tiene sentimientos patrióticos y revolucionarios, de ellos nacen los argumentos para poder desarrollar y defender nuestros puntos de vistas, la obra revolucionaria. Yo creo que eso no es un problema complicado y creo que eso es lo que hay que explicar, no generalizar las cosas, sino llevarlas a la realidad, llevarlas a la base.

Yo quisiera decirte algo más. Nunca antes en la historia de nuestro país ha existido un peligro tan grande como el que existe hoy. Nunca antes en el transcurso de estos 62 años, que han sido muy duros, que ha habido invasiones, que hemos estado al borde del holocausto nuclear, agresiones de toda naturaleza; pero hoy, este momento de hoy, es un momento muy importante, yo creo que fundamental para unirnos en la defender la Revolución. Hoy tenemos que agruparnos alrededor sobre todo de la figura del presidente Miguel Díaz Canel, ayudarlo, fortalecerlo, apoyarlo sin límites porque él es el capitán de esta vanguardia revolucionaria; él es el que nos dirige, y hay que ayudarlo en la contraofensiva que ya está está marcha: económica, política y social, para defender las conquistas logradas y seguir avanzando. Eso es lo que pienso.

RB: El bloqueo está llegando a lo que precisamente fue creado, a causar la desesperación, a causar intranquilidad en nuestro pueblo

Fabián Escalante: Claro, ese es el objetivo, desde el primer documento, desde aquel famoso documento del subsecretario de estado Mallory de 1960, luego desclasificado, que decía que el objetivo de las medidas económicas era causar el disgusto interno y provocar una sublevación popular contra el gobierno revolucionario. Ese ha sido el fundamento de la estrategia de Estados Unidos en Cuba, ha sido la estrategia en Venezuela y en Nicaragua, y lo fue en Bolivia. Ha sido, su estrategia sistemática, permanente, porque se valen de los poderosos medios a su alcance, es decir todos los medios de comunicación, las redes sociales, la Internet, para intoxicar a las personas y venderle imágenes que nunca podrán ser materializadas porque, yo me pregunto cuando veo los anuncios y veo todo lo que transita por Internet, como tratan de vendernos el (modo de vida) american way of life. Digo: pero si esto es inalcanzable, ni ellos mismos lo han alcanzado. ¿Cuántos millones de norteamericanos están pasando hambre? La clase media en Estados Unidos ha sido prácticamente arruinada. Entonces ¿de qué american way o Life estamos hablando? ¿Cuáles son los logros? Estados Unidos hoy mantiene su poderío esencialmente por las armas, por ser el principal país con armamento nuclear en el mundo y por tener una economía supuestamente desarrollada, la más desarrollada, pero con una deuda externa superior a su presupuesto nacional. Es decir, ¿de qué superioridad estamos hablando, cuál es la cultura, de qué cultura estamos hablando? ¿Cuál es la cultura que Estados Unidos produce?: La de los seriales, la de las películas, la de los héroes de pacotilla, las telenovelas, la de los muñequitos, la cultura de la destrucción, la de guerra. ¿Esa es la cultura que nosotros queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? No, no es esa.

RB: Así es, bueno general, se nos acaba el tiempo, como siempre el tiempo se nos agota, pero quedará pendiente para nuestro próximo programa continuar debatiendo sobre esto, lo acaba de mencionar, esa cultura falsa que nos quieren imponer.

Fabián Escalante: Además de eso, nos quieren imponer una cultura que es ajena a nuestra idiosincrasia; porque la idiosincrasia cubana y americana es indígena, de los habitantes originarios: es española y es negra, africana. Entonces, ¿de qué cultura estamos hablando si la nuestra es más rica que la de ellos?

Tomado de Radio Habana Cuba/ Editado por Pedro Manuel Otero/ Foto de portada: La Pupila Asombrada.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...