Florida se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia en Estados Unidos

Florida se ha convertido en el más reciente epicentro de la pandemia de la Covid-19 en Estados Unidos, ya que los casos en ese territorio representan una de cada cinco nuevas infecciones en toda la nación norteña.

Los casos de coronavirus en Florida se han disparado en un 50 por ciento esta semana, según el departamento de salud del estado, continuando con un aumento de seis semanas en las infecciones.

Las cifras llegan poco después de que el gobernador republicano Ron DeSantis dijera que las escuelas tendrían prohibido obligar a los estudiantes a usar máscaras cuando regresen a la escuela el próximo mes.

La doctora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rachel Walensky, dijo que la agencia estaba recomendando a todos los estudiantes, el personal y los maestros que se cubran con máscara cuando las escuelas vuelvan a abrir este otoño.

“Tengo [tres] niños pequeños. Mi esposa y yo no vamos a usar la máscara con los niños. Nunca lo hemos hecho; no lo haremos. Quiero ver a mis hijos sonreír. Quiero que se diviertan”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa.

El gobernador insiste en que las máscaras no son un medio eficaz para prevenir un brote en las escuelas, mientras que sus críticos insisten en que pondrá a los niños en riesgo por su agenda política.

«Sabemos que las mascarillas son una forma simple y eficaz de ayudar a prevenir la propagación del virus y, desde una perspectiva médica, no tiene ningún sentido desalentar su uso», dijo a The Associated el Dr. Bernard Ashby, director del Comité progresista de Florida para proteger la atención médica. «La toma de poder de DeSantis pondrá en riesgo la salud de los niños y los maestros».

El estado registró más de 110 mil nuevos casos de coronavirus durante la semana pasada, un aumento de los 73 mil registrados la semana anterior. Hace seis semanas solo se notificaron 10 mil casos.

Las hospitalizaciones también se están acercando al pico del año pasado, según la Asociación de Hospitales de Florida. El mes pasado, hubo mil 845 hospitalizaciones. Ahora, hay más de 9 mil 300 personas hospitalizadas en el estado. En su nivel más alto, hubo 10 mil 179 personas hospitalizados con Covid-19 en el estado.

Esta semana, el estado reportó 409 muertes, elevando el total a más de 39 mil desde la primera muerte en marzo. Florida alcanzó su punto máximo en agosto pasado, cuando mil 266 personas murieron durante un período de siete días.

DeSantis ha apoyado el esfuerzo de vacunación y realizó una conferencia de prensa la semana pasada para alentar a los residentes de su estado a vacunarse. Sin embargo, el gobernador también se ha enfrentado a una ola de críticas por su frecuente resistencia a los esfuerzos de mitigación del coronavirus, como los mandatos de enmascaramiento y los bloqueos.

El gobernador usó sus autoridades ejecutivas para poner fin a todos los mandatos de emergencia emitidos por los gobiernos locales en todo el estado y amenazó a las compañías de cruceros que planeaban exigir pruebas de vacunación a los clientes antes de abordar los barcos. A pesar del empeoramiento del brote en su estado, DeSantis ha ignorado la última ola de coronavirus como una enfermedad estacional.

Tomado de Cubadebate/ Con información de The Independent/ Foto de portada: EFE.

