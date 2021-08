Guatemala: La catastrófica gestión de la pandemia del régimen Giammattei intensifica la crisis política

Compartir

Giammattei es el principal responsable de la crisis sanitaria “por hacer caso omiso a cualquier recomendación técnica y seguir anteponiendo intereses particulares al bien público”

Desde el 23 de julio, cuando la Fiscal General destituyó a Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el régimen oligárquico, corrupto y antisocial de Alejandro Giammattei encara una crisis política que se profundiza a diario. El Comité de Desarrollo Campesino ha realizado protestas en todo el país exigiendo la renuncia del mandatario, la fiscal y el establecimiento de una Asamblea Constituyente.

Asimismo, la crisis sanitaria producto de la pandemia de Covid 19 que se intensificó en los últimos días. Los dos principales hospitales del país, el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt se encuentran en una crítica situación por falta de espacio y de recursos para atender la emergencia.

Adrián Chávez, médico y parte del Bloque Organizado de Medicina Néstor Ortiz, dijo que la saturación de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt refleja el colapso del sistema nacional de salud a nivel general, y agregó que la cantidad de casos de Covid-19 ha aumentado de manera desmedida a causa del fracaso de los sistemas de vigilancia epidemiológica, la flexibilización, el incumplimiento de las disposiciones y el fracaso en la implementación del Plan Nacional de Vacunación.

Para Chávez, Giammattei es el principal responsable de la crisis sanitaria “por hacer caso omiso a cualquier recomendación técnica y seguir anteponiendo intereses particulares al bien público”.

Las cifras más recientes del Ministerio de Salud sobre los casos de Covid-19, que corresponden al 11 de agosto, dan cuenta de 4 mil 358 casos positivos de 12 mil 378 pruebas realizadas, un 35 por ciento de positividad.

Por otra parte, para Gabriel Wer, director ejecutivo del Instituto 25A, surgido del movimiento Justicia Ya, que convocó a las manifestaciones en 2015 para demandar la renuncia del binomio presidencial, no es viable entablar un diálogo con el gobierno porque no ha habido de su parte el más mínimo reconocimiento de la crisis sanitaria y de la justicia: “En el caso de la pandemia han ocultado información, no han reconocido los errores que han cometido, el contrato de las vacunas, hay mucha discrecionalidad que es adrede”.

Para Wer, el presidente Giammattei tiene mucha responsabilidad pero no es el único, también abarca a quienes lo sostienen en el poder, y añadió que la crisis de salud sí es más del Ejecutivo con algunos vínculos en el Ministerio Público ante la negativa de investigar los señalamientos de corrupción alrededor de la pandemia y la crisis más amplia, eso sí abarca a otros sectores y redes de poder, como militares, abogados, jueces, magistrados y diputados.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina

