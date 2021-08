Iniciarán conversaciones para formar nuevo gobierno de Afganistán

Compartir

El cofundador del Movimiento Talibán y jefe negociador, el mulá Abdul Ghani Baradar, llegó hoy aquí para discutir con líderes políticos afganos la formación del nuevo Gobierno, tras su grupo armado conquistar el país.

Las últimas reuniones celebradas luego de la entrada de los insurgentes en Kabul fueron informales, explicó el jefe de la facción político-militar fundamentalista islámica Hezb-e-Islami, Gulabadin Hekmatyar, según difundió el canal TOLO news.

Los talibanes manifestaron interés por establecer un gobierno inclusivo y de amplia base en Afganistán, declaró el veterano líder yihadista a un canal de televisión privado, indicó por su parte la agencia de noticias Pajhwok.

Baradar emprenderá posiblemente un encuentro con el llamado Consejo de Coordinación formado por el ex presidente del país Hamid Karzai, el ex primer ministro Abdullah Abdullah y Gulbuddin Hemaktyar.

El doctor Abdullah y Karzai mantienen contactos con los talibanes sobre una futura configuración política, acotó la fuente.

Baradar regresó al país desde la capital de Qatar, Doha, el pasado martes y permaneció hasta la fecha en la provincia afgana de Kandahar, considerada la cuna del Talibán.

Durante su estancia en Doha, Baradar ejerció como jefe talibán en las negociaciones con Estados Unidos sobre la retirada de tropas, y posteriormente lideró las infructuosas conversaciones de paz con el extinto gobierno afgano.

Un alto cargo de los talibanes, el mulá Ahmadullah Wasiq, afincado en la capital afgana, declaró que el grupo armado no tiene previsto formar ningún otro tipo de gobierno que no sea permanente, reflejó por su parte la agencia The Khaama Press.

Wasiq razonó que la lentitud en llenar el vacío político en Afganistán resulta de la intención de crear un gobierno inclusivo que sea aceptable por todas las partes en Afganistán.

A seis días desde que el grupo armado tomó Kabul y Afganistán se quedó sin jefe de Estado, los únicos nombramientos fueron los de algunos gobernadores provinciales, alcaldes y la unidad de fuerzas especiales para proteger el palacio presidencial.

Wasiq, aunque no nombró específicamente a ningún partido en Afganistán, reiteró que se llevan a cabo negociaciones con todas las partes del país.

La tríada que incluye al ex presidente Karzai, al jefe del alto Consejo para la Reconciliación Nacional Abdullah Abdullah, y al líder de Hezb-e-Islami, Gulabadin Hekmatyar, es aparentemente el único ente con el cual los talibanes pueden entablar negociaciones.

