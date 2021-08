Interpol dice no por tercera vez a alerta roja contra el expresidente Rafael Correa

Compartir

Por Liset García (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Roja se le debe haber puesto la cara a quienes insisten en acusar y condenar al expresidente Rafael Correa. Habría que ver ahora cuál maniobra adicional se les ocurrirá tras la negativa emitida por tercera ocasión por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de dictar Alerta Roja para la captura del exmandatario.

La solicitud rechazada este lunes se había emitido en mayo último por un nuevo Tribunal de Ejecución del caso Sobornos, la que pidió a la oficina de Interpol en Quito ubicar a Rafael Correa y a otros siete sentenciados. Ahora, el juez Walter Macías recibió igual respuesta que el magistrado Iván León, quien en octubre de 2020 también había recurrido a la intervención de ese organismo policiaco. Lo mismo sucedió con la realizada en septiembre del propio año.

Esas dos peticiones de la Justicia ecuatoriana, rechazadas por la Interpol, también fueron por el Caso Sobornos 2012-2016 y el Caso Balda, por los que Correa fue sentenciado a ocho años de prisión, por el delito de «cohecho agravado». Sin embargo, la Interpol alegó que las solicitudes no estaban apegadas al ámbito de cooperación de las agencias policiales del mundo, sino a fines políticos.

El exmandatario ha denunciado el ensañamiento contra él, como parte del llamado lawfare (guerra judicial), o judicialización de la política, para oscurecer su liderazgo político en el país. Varias veces Rafael Correa ha tildado de ridículos tales intentos y el interés por arrestarlo, como si él fuera un desaparecido o alguien que se esconde de la Justicia, o como si no supieran que reside en Bélgica desde 2017, y se mueve libremente hacia otras naciones.

Al propio tiempo, Correa acusó al juez León de ser un “corrupto completo”, como otros que han aceptado dádivas y no tienen noción ninguna de lo que es la justicia.

El documento emitido ahora por la Comisión de la Interpol consigna que se carece de los datos requeridos para proceder a la difusión de la solicitud, y además cuestiona la veracidad de la información enviada por la Justicia ecuatoriana. Incluso señalaron que serán borrados los datos de los archivos de ese organismo internacional.

Tal decisión de Interpol no es más que una burla internacional a la gestión del Tribunal de Justicia de Ecuador al enviar una solicitud en la que están ausentes las pruebas. El colmo es que en uno de los acápites de la sentencia contra Correa se alega que ejerció “influjo psíquico sobre un grupo de funcionarios públicos”, argumento sobre el cual no hace falta ser un experto para considerar que no califica para una extradición.

A propósito, el asambleísta ecuatoriano Paco Hidalgo escribió en su cuenta de Twitter, @pacohidalgof, que han pasado 16 meses desde la sentencia del caso Sobornos que él llama caso Bochornos, que es una vergüenza mundial. “Los corruptos jueces que participaron fueron premiados hasta con la Presidencia de la Corte”. Y cita un video que resume irrefutables pruebas del fraude procesal, por lo que reclama que la verdad salga a la luz.

🔈16 meses han pasado desde la sentencia del #CasoBochornos ,una vergüenza mundial.

Los corruptos jueces que participaron fueron premiados hasta con la Presidencia de la Corte.

Aquí las irrefutables pruebas del fraude procesal.

¡Queremos la verdad! https://t.co/GXz2Q9IhiI pic.twitter.com/qRbye0dAAf — Paco Hidalgo (@pacohidalgof) August 18, 2021

Por su parte, Fausto Jarrín, uno de los defensores del equipo de Rafael Correa, declaró, en referencia al Tribunal de Justicia: “Sigan mandando estos pedidos basura y les seguirán negando, favor que nos hacen para lo que se les viene en la justicia internacional”, testimonio publicado por el exmandatario en su cuenta @MashiRafael.

Interpol-Fausto Jarrín a la CNJusticia: “Sigan mandando estos pedidos basura y les seguirán negando” | https://t.co/Z41fmifwkS https://t.co/vJwTzUkfyd — Rafael Correa (@MashiRafael) August 18, 2021

(*) Periodista cubana de la Revista Bohemia.

Foto de portada: Al Navío/ ALN.

