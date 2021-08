Las enormes ganancias de Google, Amazon y los gigantes tecnológicos gracias a la pandemia

Compartir

Por Alfredo Zaiat.

Las cifras de los últimos balances de los gigantes del mundo tecnológico global son impactantes. Pese a la pandemia, aunque se debería precisar gracias a la pandemia, las empresas Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft (GAFAM) están registrando niveles de facturación y ganancias impresionantes.

El análisis de la evolución trimestral de estos ejercicios económicos reafirma el proceso de mudanza del capitalismo financiarizado hacia el denominado tecnocapitalismo o, en una definición más categórica, tecnofeudalismo.

Ganan mucho en una economía global en crisis

Las empresas que cotizan en las Bolsas presentan cada tres meses los resultados económicos de ese período. En estas semanas se han difundido los correspondientes al segundo trimestre del año.

El dato notable de estos balances de las empresas reunidas en el acrónimo GAFAM es que el saldo económico ha sido sustancialmente mejor en comparación con el mismo período del año anterior.



Pero no es que esas compañías se recuperaron después de la caída padecida por la primera parte de la pandemia, sino que desde entonces han acelerado el ritmo de facturación y utilidades.

En el peor momento de la pandemia cuando hubo un crac bursátil, desde la última semana de marzo hasta fines de mayo, la cotización conjunta de esas grandes empresas tecnológicas había subido unos 810.000 millones de dólares.

En esta crisis global, a diferencia de las anteriores, el negocio bursátil se ha desvinculado de la evolución de la economía real. Mientras las economías se fueron desmoronando, los índices de acciones de las principales bolsas del mundo fueron marcando récords.

¿Cuáles fueron los fabulosos números de GAFAM?

El detalle de cada uno de los más recientes y positivos balances de esas empresas tecnológicas líderes es el siguiente:

Alphabet (Google) : La corporación matriz de Google facturó 61.880 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, lo que implicó un aumento de 62% en términos interanuales. A la vez el margen operativo pasó de 17% a 31% en doce meses, al subir de 6.383 a 19.361 millones de dólares. Las ganancias casi se triplicaron respecto al mismo período del año pasado, gracias a los ingresos que aportaron los anuncios en su motor de búsqueda y la plataforma de video YouTube. Este gigante de Internet informó que las utilidades alcanzaron los 18.500 millones de dólares en ese período.

: La corporación matriz de Google facturó 61.880 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, lo que implicó un aumento de 62% en términos interanuales. A la vez el margen operativo pasó de 17% a 31% en doce meses, al subir de 6.383 a 19.361 millones de dólares. Las ganancias casi se triplicaron respecto al mismo período del año pasado, gracias a los ingresos que aportaron los anuncios en su motor de búsqueda y la plataforma de video YouTube. Este gigante de Internet informó que las utilidades alcanzaron los 18.500 millones de dólares en ese período. Amazon : El negocio de las compras online del gigante de esta actividad se tradujo en más ganancias: 7.800 millones de dólares de utilidad neta en el segundo trimestre del año, 48% más que en igual período del año pasado. Los ingresos totales sumaron 113.000 millones de dólares, 27% más que el mismo trimestre del año pasado. Estos inmensos recursos disponibles le facilitaron la compra del histórico Metro-Goldwyn-Mayer por 8.450 millones de dólares. Una vez que las autoridades regulatorias aprueben la transacción, la empresa de Jeff Bezos podrá incorporar al catálogo de Amazon Prime Video más de 4.000 películas y 17.000 horas de televisión realizadas durante los 96 años de historia del estudio.

: El negocio de las compras online del gigante de esta actividad se tradujo en más ganancias: 7.800 millones de dólares de utilidad neta en el segundo trimestre del año, 48% más que en igual período del año pasado. Los ingresos totales sumaron 113.000 millones de dólares, 27% más que el mismo trimestre del año pasado. Estos inmensos recursos disponibles le facilitaron la compra del histórico Metro-Goldwyn-Mayer por 8.450 millones de dólares. Una vez que las autoridades regulatorias aprueben la transacción, la empresa de Jeff Bezos podrá incorporar al catálogo de Amazon Prime Video más de 4.000 películas y 17.000 horas de televisión realizadas durante los 96 años de historia del estudio. Facebook : La empresa, cuyo dueño es Mark Zuckerberg, duplicó su ganancia neta a 10.400 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021 en comparación a igual período del año pasado, en una facturación de 29.000 millones, gracias al alto precio de la publicidad online durante la recuperación económica. La compañía superó las estimaciones de Wall Street en cuanto a ingresos trimestrales, reforzada por un mayor gasto en publicidad a medida que las empresas aumentaron su presencia digital para atender a los consumidores que gastan más tiempo y dinero en línea.

: La empresa, cuyo dueño es Mark Zuckerberg, duplicó su ganancia neta a 10.400 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021 en comparación a igual período del año pasado, en una facturación de 29.000 millones, gracias al alto precio de la publicidad online durante la recuperación económica. La compañía superó las estimaciones de Wall Street en cuanto a ingresos trimestrales, reforzada por un mayor gasto en publicidad a medida que las empresas aumentaron su presencia digital para atender a los consumidores que gastan más tiempo y dinero en línea. Apple : La empresa de la manzanita facturó 81.434 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, 36% más que en el mismo lapso de 2020. Las ventas de iPhone aumentaron casi 50% interanual en el segundo trimestre. El negocio en China contribuyó de forma importante a este balance positivo. Las ventas en dicho país crecieron un 58%, hasta los 14.760 millones de dólares. El grupo registró además 150 millones de abonados a uno de sus servicios como Apple Music, y alcanzó la cifra de 700 millones de usuarios pagos.

: La empresa de la manzanita facturó 81.434 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, 36% más que en el mismo lapso de 2020. Las ventas de iPhone aumentaron casi 50% interanual en el segundo trimestre. El negocio en China contribuyó de forma importante a este balance positivo. Las ventas en dicho país crecieron un 58%, hasta los 14.760 millones de dólares. El grupo registró además 150 millones de abonados a uno de sus servicios como Apple Music, y alcanzó la cifra de 700 millones de usuarios pagos. Microsoft: En el trimestre, la empresa de Bill Gates aumentó su facturación 21% interanual, al sumar 41.152 millones de dólares. Las ganancias aumentaron 47% al totalizar 16.500 millones de dólares. El cambio hacia el trabajo remoto impulsado por la pandemia aumentó el apetito de los consumidores por la computación en nube, lo cual favoreció a Microsoft, un crecimiento del 51% en los ingresos de Azure, el negocio de computación en la nube de la empresa.

Como muestra el siguiente gráfico, todo el grupo GAFAM ha visto aumentar sus beneficios en el segundo trimestre de este año, ya que las Big Tech siguen beneficiándose del efecto de la pandemia en la publicidad en línea y el comercio electrónico.

Cada una de las cinco empresas ha batido su récord anterior de beneficios en el segundo trimestre, casi duplicando en el caso de Apple, Alphabet y Facebook.

Ganancias netas de empresas tecnológicas seleccionadas en el segundo trimestre natural de 2020 y 2021/ Statista



GAFAM tiene dólares de sobra

La pandemia dejó al descubierto la actual fase histórica del capitalismo. Una de sus características es que se las corporaciones dominantes se están desvinculando de la relación con los Estados.

Un reciente documento del Fondo Monetario Internacional Taming market power could (also) help monetary policy, de los investigadores Romain Duval, Davide Furceri y Marina M. Tavares, explica que, ante la amenaza de la inflación, las bancas centrales de los países desarrollados están estudiando aplicar la receta conocida: subir la tasa de interés.

La idea de la suba de la tasa de interés busca influir sobre las expectativas futuras de consumidores y empresas y, de ese modo, lograr eficacia en la política monetaria contractiva.

Esa investigación revela que empresas cada vez más grandes y poderosas están haciendo de la política monetaria una herramienta menos efectiva para administrar la economía. Indica que las empresas con mayor poder de mercado responden menos a las acciones de la política monetaria debido a que contabilizan ganancias abultadas.

Esos economistas fondomonetaristas ponen por ejemplo que, en marzo de 2021, Apple tenía más de 200.000 millones de dólares en efectivo y en inversiones en acciones y bonos, mientras que Alphabet (Google) tenía más de 150.000 millones de dólares.

O sea, esas empresas tienen un colchón de efectivo tan grande que pueden decidir inversiones y otros proyectos sin preocuparse por la facilidad con la que podrían acceder a otras fuentes de financiación. Es decir, dejan de depender de cuál es la tasa de interés de referencia que fija la banca central.

¿Está en peligro la libertad individual?

El avance arrollador de los gigantes tecnológicos están provocando cambios acelerados en el funcionamiento del capitalismo. «Hemos visto ocurrir dos años de transformación digital en dos meses», decía Satya Nadella, CEO de Microsoft, en abril de 2020.

El investigador y economista francés Cédric Durand, autor de Tecno-Feudalismo, crítica de la economía digital, advierte que el predominio del grupo GAFAM puede poner en riesgo las libertades de las personas, al tiempo que de ese modo se refuerzan el endurecimiento del neoliberalismo hasta convertirlo en un nuevo tipo de feudalismo.

El planteo de Durand interpela sobre el efecto de la digitalización en las sociedades, al sostener que ese proceso posibilitó «la existencia de un proceso represivo inaudito en el que se restauraron los monopolios, los privilegios y las dependencias». Y observó que «herramientas como las de Big Data sólo contribuyen al aplastamiento social y no a su emancipación».

La tesis de este libro es que con la digitalización del mundo se produce una gran regresión: retorno de los monopolios, dependencia de los sujetos a las plataformas y confusión de la distinción entre lo económico y lo político. Durand afirma que «las mutaciones en marcha transforman la calidad de los procesos sociales y dan una nueva actualidad al feudalismo».

Para agregar que «lo que está en juega dentro de la economía digital es una reconfiguración de las relaciones sociales. Esta reconfiguración se manifiesta a través del resurgimiento de la figura de la dependencia, que era una figura central en la época feudal».

¿Qué es el tecnofeudalismo?

El economista griego y ex ministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis publicó El tecnofeudalismo se está apoderando, en Project Syndicate, donde afirma que «así como el capitalismo desplazó al feudalismo de forma gradual, subrepticia, hasta que un día la mayor parte de las relaciones humanas se basan en el mercado y el feudalismo fue barrido, el capitalismo actual está siendo derrocado por un nuevo modo económico: el tecnofeudalismo».

Explica que inmensas crisis (la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Recesión 2008 y el Largo Estancamiento posterior a 2009) no alteraron la característica principal del capitalismo: un sistema impulsado por ganancias privadas y rentas extraídas a través de algún mercado (principalmente, el laboral).

Ahora, en cambio, la extracción de valor se ha alejado cada vez más de los mercados y se ha trasladado a plataformas digitales, como Facebook, Google y Amazon, que ya no operan sólo como empresa oligopólica, sino más bien como feudos.

Varoufakis ofrece una definición reveladora de cómo funciona el tecnofeudalismo: «Las plataformas digitales han reemplazado a los mercados como el lugar de extracción de riqueza privada. Por primera vez en la historia, casi todo el mundo produce gratuitamente capital social de las grandes corporaciones». Esto es lo que significa cargar cosas en Facebook o moverse mientras se está vinculado con un teléfono a Google Maps.

Los sectores capitalistas tradicionales no han desaparecido ni van en vía a hacerlo, puesto que esas relaciones capitalistas de extracción de la plusvalía permanecen intactas, sino que las relaciones tecnofeudalistas han comenzado a superarlas. La forma de observar ese proceso es simplemente recorrer la dimensión en la facturación y las ganancias, como las detalladas arriba, de los balances del grupo GAFAM.

Tomado de Sputnik/ Foto de portada: Regis Duvignau/ Reuters.

