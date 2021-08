Las maniobras aeronavales y anfibias más grandes de Estados Unidos

Por Orlando Oramas León (*)/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

En medio de tensiones con China y Rusia, Estados Unidos pretende dar una demostración de fuerza con las maniobras aeronavales y anfibias Large Sacle Excercise 2021 (LSE 2021) las más grandes desde la vorágine armamentista de la Guerra Fría.

Tales ejercicios bélicos no tenían parangón desde 1981 cuando la OTAN desplegó los Ocean Venture, que involucró a fuerzas navales de numerosos países y simuló desembarcos en la isla puertorriqueña de Vieques y en la base que el Pentágono ocupa en Guantánamo, Cuba.

Los LSE 2012 iniciaron el 3 de agosto y se extenderán hasta el 16 de este mes. Su envergadura es tal que abarcarán 17 husos horarios.

Según la Armada estadounidense, el Large Scale Exercise tiene como propósito «proporcionar el entrenamiento de alto nivel en el mar y en tierra contra una fuerza adversaria desafiante». Pero el grupo de tarea que comanda el portaaviones Carl Vinson en el océano Pacífico reta directamente a China y el control sobre las rutas acuáticas en Asia.

Ese portaaviones, de la clase Nimitz, que fue sometido a una intenta operación de renovación, lleva a esa región por primera vez 25 cazas de quinta generación y otros medios que han estado involucrados en acciones combativas en diversas latitudes.

Así lo informó el sitio oficial de la Flota del Pacífico de Estados Unidos en Twitter, que da cuenta de la partida de ese grupo de combate desde la base de San Diego, con 25 F-35C Lightning II, cuyo despliegue resulta número récord en el Pacífico.

Ahead of #USNavy's Large Scale Exercise #LSE21, #USSCarlVinson Carrier Strike Group departs San Diego on deployment with advanced capabilities of F-35C Lightning II and CMV-22B Osprey for first time: https://t.co/zUNiITlUxT (file photo) pic.twitter.com/A00OpPGznQ

— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) August 2, 2021