Marx, Einstein y… ¿Juanes?

Por José Garcés.

1. Diremos la verdad si decimos que Albert Einstein es una de las mentes más brillantes del siglo XX. Afirmamos la realidad si decimos que Karl Marx es uno de los filósofos más notables del siglo XIX. Pues, también estaremos en lo cierto si afirmamos que Juanes tiene la camisa negra.

2. El trabajo monumental de Marx es mundialmente reconocido porque dio al mundo una metodología de análisis de la naturaleza que llamó Materialismo dialéctico, y la aplicación de estos principios al análisis de la historia es lo que se conoce como Materialismo histórico. Karl Marx estudió en las Universidades de Bonn, Berlín y realizó estudios en Derecho, Historia y Filosofía. Cuando tenía solo 23 años se doctoró en filosofía en la universidad de Jena. Aunque formalmente no estudió Economía, muchos historiadores lo consideran como un economista muy importante debido a su principal obra: El Capital, una de las obras sobre economía más leídas y estudiadas de todos los tiempos.

3. Albert Einstein fue el pionero de todos los increíbles desarrollos que vieron la luz en el siglo XX. Su Teoría de la Relatividad es una de las teorías más difíciles de comprender y la que abrió camino a teorías con una hermenéutica impecable y con un desarrollo heurístico alucinante como la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas, mismas que hacen explotar los cerebros de los neófitos, y de uno que otro físico teórico. Einstein público en 1905 su teoría especial de la relatividad cuando solo tenía 26 años. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física.

4. Hemos nombrado a tres personajes y hemos hecho semblanza de dos, del tercero, de Juanes, podemos decir que tiene la camisa negra.

5. De los conceptos del materialismo histórico derivados del trabajo de Marx, podemos explicar la dinámica de las sociedades. Se dice que hay dos fuerzas opuestas en la sociedad que son la Burguesía, que es la dueña de los medios de producción y el Proletariado, que vende su fuerza de trabajo a la burguesía. Esta se apropia de los beneficios generados por el trabajo del proletariado a través de la “Plusvalía”, que es el excedente en dinero que está por encima del valor que se le da al trabajo del proletario. Ese excedente se lo queda el dueño de los medios de producción. Por eso los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. De manera tal que la relación entre ricos y pobres es una relación de explotación, esta relación de explotación genera dos clases sociales en continua oposición. El hecho de que los ricos se apropien de las ganancias que produce el proletario hace que la Burguesía y el Proletariado se constituyan en “enemigos de clase”. Cuando hablo de los “ricos” me refiero a los verdaderamente ricos, a los dueños de los medios de producción, no al que toca cacerolas en el apartamento de arriba, ni al que suena una bubucela meneando una banderita en Petare. Esos personajes no son nuestro enemigo de clase, ellos a lo sumo serán unos proletarios igual que nosotros, pero sin conciencia de clase.

Los verdaderamente poderosos son los imperialistas que han hecho una propuesta histórica para que su proyecto imperial sobreviva siglos. Recordemos que el proyecto nazi, el Tercer Reich, debía durar mil años según Hitler. De manera que el imperialismo trabaja a muy largo plazo, por eso se puede dar el lujo de bloquear a una isla en el Caribe por 62 años. El imperialismo sabe que si permite a Cuba sobrevivir, otros pueblos pueden rebelarse y construir el socialismo, y esto sí atenta contra su proyecto de dominación que ellos estiman en centurias. De tal manera que el Imperialismo, el capitalismo y la burguesía son nuestro enemigo histórico, no el desprevenido que apoya a la Oposición.

6. Albert Einstein con su Teoría de la relatividad, dilucidó la hasta el momento incomprensible, relación entre masa y energía con su mundialmente famosa fórmula E=m.c2

Einstein escribió en 1949 un artículo inmejorable desde el punto de vista metodológico que tituló ¿Por qué el Socialismo? En este texto expresó:

“La anarquía económica de la sociedad capitalista tal como existe hoy es, en mi opinión, la verdadera fuente de todos los males”, y proponía, el socialismo como alternativa para la superación de esos males. Al respecto explicaba: “Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males, el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. En una economía así, los medios de producción son poseídos por la sociedad y utilizados de una forma planificada”.

7. De Marx podemos decir que gracias a su desarrollo filosófico podemos entender que quien toca cacerolas no es nuestro enemigo de clase, sino el imperialismo que aglutina en su égida a los dueños de los medios de producción, y que nuestro enemigo histórico lleva a cabo estrategias de estrangulamiento a los gobiernos progresistas que duran décadas, como es el caso del bloqueo a Cuba.

De Einstein podemos decir que nos hizo entender la relación entre masa y energía, e hizo dirigir nuestra atención al estudio del socialismo como alternativa para solucionar los problemas sociales que genera el capitalismo… de Juanes podemos decir que tiene la camisa negra.

Cuando dos mentes de dimensiones inconmensurables como las de Marx y Einstein confluyen en una línea de pensamiento, debemos prestarle atención a lo que dicen. Cuando una pequeña mente, a la que solo se le conoce porque tiene una camisa negra, dice que el “comunismo es una mierda” debemos prestarle atención a los poderosos mecanismos económicos que le hacen decir eso. Recordemos que esas palabras que le hacen decir a mediocres personajes que en virtud de canciones triviales tienen alguna ascendencia en un sector de la población (en este caso jóvenes), en este momento se inscriben en una avalancha comunicacional contra Cuba que persigue el derrocamiento del gobierno revolucionario del presidente Díaz-Canel. Estas declaraciones de Juanes forman parte de las Operaciones Psicológicas que son una de las dimensiones del Manual del Golpe Suave de Sharp.

Como vemos, el imperialismo utiliza a sus peones para mantener su proyecto histórico.

Tomado de PSUV.

