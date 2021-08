México propone sustituir a la OEA por una organización no intervencionista

Compartir

El Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso el sábado desaparecer a la Organización de Estados Americanos (OEA) y crear un nuevo organismo regional que suprima el intervencionismo.

Al participar en el segundo día de la Séptima Reunión Plenaria de Senadores del gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el canciller Marcelo Ebrard reiteró que la OEA debe desaparecer.

«Alguien le tiene que mandar un oficio, o algo, a (el secretario general del foro interamericano, Luis) Almagro, pero la OEA no puede seguir siendo un instrumento de intervención», expresó el secretario mexicano de Relaciones Exteriores.

Tuve la oportunidad de participar en la plenaria de Morena en el Senado. Mi gratitud al Presidente de la Junta de Coordinación Politica, Ricardo Monreal y a tod@s l@s senadoras y senadores por su generosidad e inteligentes comentarios.

“¿Cuál es la propuesta de México? Adiós a la OEA en su sentido intervencionista, injerencista y hegemonista y que venga otra organización que construyamos en acuerdo con Estados Unidos para el siglo XXI”, dijo Ebrard.

El funcionario recordó que este objetivo fue planteado por el presidente mexicano durante el encuentro de julio pasado en México de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Adelantó que en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, prevista para el 18 de septiembre próximo en México, se tiene el objetivo de fijar los siguientes pasos sobre esta propuesta.

Ebrard recordó que López Obrador mantiene un “excelente diálogo” con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, y apuntó que la vicepresidenta Kamala Harris podría facilitar que se llegue a un acuerdo.

#EnVivo Mesa de Trabajo con el canciller Marcelo Ebrard, titular de la secretaría de Relaciones Exteriores, en el segundo día de la #VIIPlenariaMorena.

El canciller subrayó que México impulsa la unidad de la región latinoamericana por una cuestión de «sobrevivencia», tal y como lo demostró la pandemia de la Covid-19.

«Si no estamos unidos, no existimos, no le importa a nadie, no tenemos la fuerza suficiente cada quien, aislado», manifestó.

Diálogo venezolano

El jefe de la diplomacia mexicana aplaudió el diálogo que el Gobierno y la oposición de Venezuela comenzaron el pasado 13 de agosto en la Ciudad de México, y el cual se reanudará a inicios de septiembre próximo.

Ebrard, asimismo, rechazó las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra la nación suramericana.

Al reiterar la neutralidad mexicana, el canciller criticó la política tomada por algunos gobiernos de reconocer en 2019 al opositor Juan Guaidó como presidente, lo cual pudo haber derivado en “una guerra civil”.

Tomado de TeleSur.

