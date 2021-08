Miami, ciudad de conquistas insuperables

Compartir

Por José Luis Méndez Méndez (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano

La Alcaldía de Miami presidida por el exaltado Francis Suárez, celebra en estos primeros días de agosto algunos récords insuperables, que exhibe con sano regocijo. El tener elevados indicadores de la pandemia, así como altos niveles de internamiento, de muertes como consecuencia del flagelo; exhibir un merecido y transitorio tercer lugar a nivel país, en avistamientos e infestación de roedores, moscas y cucarachas, en viviendas, hoteles y restaurantes, así como contar una criminalidad y violencia policial destacadas, son hitos para registrar.

La demagogia es una práctica habitual en la política capitalista, hacer lo que digo y no lo que yo hago es una consigna que se aprende en las primeras lecciones de la carrera hacia el poder. El susodicho Francis Suárez, enfermado de covid-19 en marzo de 2020, asistió a una fiesta ilegal en un restaurante de Miami, en contra de las propias indicaciones de su Alcaldía y las órdenes de la policía bajo su mando.

El alterado Francis Suárez dio positivo al covid-19 cuatro días después de asistir a un evento en la ciudad junto con el secretario de Comunicación brasileño, Fábio Wajngarten, al que posteriormente se le diagnosticó la enfermedad. También el alcalde tuvo roces físicos con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, durante el Foro de las Américas en Miami el 10 de marzo de 2020.

Dos meses después, en junio de 2020, la red social Instagram publicó una foto que se hizo viral al denunciar al sonriente Suárez, Alcalde de Miami, disfrutando de una fiesta ilegal en el restaurante «Swan» de Miami sin mascarilla y sin respetar la distancia social. La instantánea muestra al funcionario posando abrazado a otras personas.

Final del formulario

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, se ha justificado sobre su asistencia a un restaurante de la ciudad en el que se estaban violando las normas de distanciamiento social y otras reglas.

Según varias informaciones el político había ido, al menos, en dos ocasiones a “Swan”, el nombre de este popular local, al tiempo que ahí se celebraban grandes fiestas multitudinarias, algo prohibido por el condado de Miami-Dade para evitar la propagación del coronavirus.

En esa fecha ya los funcionarios de salud estaban muy preocupados por el incremento de contagios y habían advertido que Florida, y especialmente el sur, podría convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, como proféticamente se convirtió. Sin embargo, parece que a él no le importaba incumplir las normas tampoco, amparado en su encumbrada posición administrativa.

Una mentira repetida puede convertirse en verdad. Así, en un comunicado de la oficina del Alcalde, remitido a los medios que recogió en su momento el Diario Las Américas, se indicaba que “el alcalde cenó en una mesa con otras personas en cumplimiento de las normas de la Ciudad y el Condado”.

Sobre su asistencia al restaurante que estaba incumpliendo las normas indicó que era su forma de ayudar a los pequeños negocios, lo cual fue falso, ya que según investigaciones periodísticas, el dueño de ese restaurante, David Grutman, posee los locales de ocio más grandes de toda la ciudad. Para parecer convincente afirmaba: “Él está haciendo todo lo posible para apoyar de manera responsable a las pequeñas empresas locales”, declaró la oficina del Alcalde, de acuerdo a mencionado diario de Miami. Matizaba para minimizar la actitud imprudente del Alcalde; “Si bien el Alcalde no es un agente de la autoridad policial, alienta encarecidamente a todas las empresas y ciudadanos a cumplir con las políticas que se han establecido para proteger a todos los residentes”.

Para evitar que se repitiera la iniciativa imprudente del funcionario u de otra personalidad local, la policía de Miami cerró ese restaurante, y otros dos más de la ciudad, tras la divulgación de las imágenes sonrientes del Alcalde en su interior.

Las opiniones de los lectores fueron justas para un proceder tan desatinado, uno identificado como Osmani criticó: “Si los que tienen que dar el ejemplo hacen lo que les da la gana, nunca saldrán de esa terrible enfermedad, desgraciadamente tendrán mucho más enfermos y muertes”.

A principios de año y aún en este segundo semestre del 2021, se sigue criticando con encono el llamado “turismo de vacunas” detectado en Miami, según refiere un reporte de la agencia española EFE, que revela que la campaña de vacunación de la covid-19 a los mayores de 65 años está atrayendo a Florida turistas de otras zonas de Estados Unidos, Canadá y América Latina, algo que ha causado indignación en muchos floridanos, que ya han pedido acabar con este «turismo de vacunas».

Su navegador web está desactualizado. Utilice un navegador web moderno para una mejor experiencia.

Chrome

Firefox

Edge

Principio del formulario

Varios mensajes publicados en una red social por una presentadora argentina de televisión que contó en directo la vacunación de su madre en Miami dispararon unas alarmas que después no han dejado de sonar, pues han ido conociéndose otros casos similares. De inmediato la práctica demagógica apareció, cuando el alcalde de Miami, Francis Suárez, en unas declaraciones televisivas, dijo que es «asqueroso» que esto suceda y prometió investigar el tema.

No solo la presentadora argentina Yanina Torres hizo pública su alegría por haber conseguido que su madre, mayor de 65 años, fuera vacunada en un estadio a las afueras de Miami donde desde esta semana funciona un centro de administración de vacunas.

El expresidente y exdirector ejecutivo de Time Warner, Richard Parsons contó al canal CNBC, que viajó desde Nueva York a Florida para vacunarse y elogió el plan de este Estado sureño para inmunizar a los mayores de 65 años. «No sé cómo Florida les lleva la delantera a todos. Vas a Internet, haces una cita y la obtienes de inmediato», dijo Parsons.

El diario digital My Palm Beach Post reprodujo, algunas de las reacciones que produjo entre los residentes del sur de Florida el comentario del ex presidente de Time Warner. Carol De Laster, de 76 años, se quejó de que «la gente aquí no puede conseguir la vacuna y según Parsons hace parecer que esto es como conseguir un pedazo de pastel, algo fácil y agradable».

«Es una locura», añadió De Laster, pero lo cierto es que ni Parsons ni la madre de Torres hicieron nada ilegal para vacunarse en Florida, donde tan solo se pide a los candidatos a recibir la vacuna que demuestren que tienen 65 años mediante un documento de identidad con fotografía, así de simple es el descontrol de la vacunación en Miami, administrada por el mencionado Francis Suárez.

Los medios recogen también declaraciones de personas comunes y corrientes que han reaccionado con indignación y pedido prioridad para los residentes en un Estado donde las autoridades no se cansan de repetir que la demanda de vacunas es mayor que la disponibilidad y piden paciencia a la gente.

Un contribuyente, Gonzalo Martínez, de 76 años, quien tiene puesto un marcapasos, se quejó en unas declaraciones a Univisión que «es bastante grave que estén vacunando a turistas mientras que los ciudadanos americanos no nos podemos vacunar».

Un caso conmocionó al electorado de Miami, cuando se radió en vivo el testimonio de un turista mexicano, Miguel Bergencal, que habló desde el automóvil donde esperaba su turno para vacunarse, dijo haber venido a Florida por ese motivo, porque «en México la situación es bastante compleja».

El Gobierno estatal de Florida, que nunca ha hecho obligatorio el uso de mascarillas desde el inicio de la pandemia, apuesta por completo a la vacuna y no a otras medidas para bajar la subida de la incidencia de la enfermedad.

El plan de vacunación, iniciado a mediados de diciembre, está por ahora centrado en el personal médico de primera línea, en los residentes en centros geriátricos y los que los cuidan y en los mayores de 65 años, que están teniendo que hacer fila durante horas en centros de vacunación y peleando con unos sistemas informáticos para obtener cita a menudo colapsados.

El desorden acompaña a la diseminación del virus. Por medio de una denuncia se conoció también que en una residencia geriátrica del condado Palm Beach (sureste de Florida) donde presuntamente recibieron la vacuna contra la covid-19 no solo los empleados y residentes, sino más de 80 donantes de la institución y miembros de un club de campo cercano.

Además un hospital del condado de Miami-Dade, el Baptist Health South, conoció que vacunó a personas que no eran ni personal sanitario ni paciente, sino gente que «apoya» a la institución. Según el diario Miami Herald, otros hospitales del sur de Florida han hecho lo mismo con sus donantes.

El senador republicano por Florida Rick Scott, uno de los que exigen el bombardeo de Cuba, escribió en Twitter que es «inmoral» que en un centro geriátrico se administren vacunas a quienes no trabajan ni residen allí. Pura demagogia en un país que se precia de la “ley y el orden”

Interrogado por los medios acerca de si Florida es en este momento la meca del «turismo de vacunas», el gobernador Ron DeSantis indicó que es difícil impedir que quienes no residen permanentemente aquí se vacunen, dada la cantidad de personas de otras zonas de Estados Unidos y de otros países que pasan temporadas en el Estado o tienen viviendas de vacaciones. No obstante, afirmó: «estamos desalentando a la gente a venir a Florida solo para ponerse la vacuna». La demagogia en la administración del sur de la Florida esta tan diseminada como la pandemia.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Miami Herald

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...