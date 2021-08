Mujeres que hacen la historia: Belinda Sánchez Ramírez, Centro de Inmunología Molecular (CIM)

Compartir

Por Ania Terrero

La Doctora en Ciencias Belinda Sánchez Ramírez es otra de esas mujeres que hacen la historia. Como directora del Área de Inmunología e Inmunoterapia del Centro de Inmunología Molecular (CIM), forma parte del equipo que desarrolló los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19 Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus.

Una mezcla de azar, trabajo y empeño la llevaron al lugar que ocupa hoy. Una vecina estudiante de bioquímica le habló sobre esa carrera. Belinda, enamorada del mundo de los laboratorios, decidió estudiarla. Luego, ya en la universidad, una conferencia de Rolando Pérez y Agustín Lage, eminentes científicos y directivos del CIM en aquellos años, la convencieron de que ese era su sitio. Allí trabaja desde que se graduó, vinculada al departamento de vacunas y a los proyectos de este tipo contra el cáncer.

Sumarse al equipo tras las Soberanas fue consecuencia de las alianzas entre las instituciones científicas. El CIM aplicó la tecnología de fermentación y cultivo de células de mamíferos para responder a un encargo del Instituto Finlay de Vacunas. Aportaron la proteína RBD de unión al receptor en la célula humana, el antígeno de la vacuna.

Belinda y los otros especialistas del centro pusieron en pausa sus vidas durante meses. Trabajaron de lunes a sábado, de 12 a 14 horas, para sacar adelante el proyecto a pesar de la pandemia y el bloqueo económico de los Estados Unidos. Había que lograr candidatos vacunales en tiempo récord, acelerar investigaciones que a veces duran hasta diez años y, por el camino, lidiar con procesos demorados, compra de reactivos a través de terceros y otros retos.

Pero valió la pena el esfuerzo: la eficacia del candidato vacunal Soberana 02 en su esquema de tres dosis junto a Soberana Plus fue del 91,2%. Ahora, cuando escuchamos a Belinda hablar sobre ello, se respira el orgullo.

1. ¿Por qué escogió ser bioquímica? ¿Cómo llegas al CIM y posteriormente al equipo vinculado con la creación de Soberana?

La carrera de bioquímica llega a mi porque me gustaba mucho la química y las ciencias en general en la escuela. Una vecina estudiaba bioquímica y me habló de la carrera. A mi me gustaba mucho el trabajo de laboratorio y pensando entre medicina y trabajo de laboratorio, me decidí por la bioquímica. Me gustó desde que empecé y creo que escogí correctamente.

Cuando era estudiante de cuarto año de bioquímica, recibimos en la universidad la visita de Rolando Pérez y Agustín Lage, director de investigaciones y director del CIM respectivamente. El centro estaba casi acabado de inaugurar y ellos fueron a darle una charla a los estudiantes sobre el centro, en qué trabajaban, tema cáncer, hablando mucho de la inmunología, la importancia para la vida. Creo que no solo yo, muchos nos enamoramos ese día de aquel centro que no conocíamos aún.

Varios optamos por trabajar aquí, algunos fuimos entrevistados, yo fui entrevistada por el propio Agustín Lage que, en aquel momento, además de director del centro, era jefe de un grupo que trabajaba unas vacunas muy particulares: las vacunas “antiobiotípicas”. Ese fue mi comienzo, de modo que cuando me gradué, vine a trabajar para el CIM.

En el CIM, desde el primer instante me incorporé al departamento de vacunas, del área de investigaciones. Allí trabajamos vacunas de cáncer, porque ese es el foco fundamental del CIM junto a otras enfermedades crónicas no transmisibles. El trabajo con vacunas de cáncer exigía de nosotros mucha preparación, no solo sobre la biología de los tumores para comprender la enfermedad que estábamos trabajando y qué terapias diseñar para ello. Requería además conocimientos sobre inmunología, que en definitiva es el blanco de las vacunas, para que puedan funcionar bien.

2. ¿Qué papel jugó el CIM dentro del proceso de formulación de la vacuna Soberana? ¿Cómo se sumaron?

El CIM se incorpora al proyecto de vacunas contra la COVID-19 en Cuba desde los inicios mismo de la pandemia, a partir de un llamado de BioCubaFarma. El CIM cuenta con una tecnología de fermentación, cultivo de células de mamíferos, que se utilizan normalmente para producir proteínas complejas, con azúcares, glicosiladas, que era justamente el caso que había seleccionado el Instituto Finlay para el antígeno vacunal de sus vacunas.

Se hizo esta fusión entre ambas instituciones de modo que el CIM aporta justamente eso: el antígeno de la vacuna, la proteína en este caso RBD, la proteína de unión al receptor en la célula humana, la proteína glicosilada, que se está produciendo en células de hámster en el CIM. Células en una plataforma biotecnológica ya utilizada en otros momentos por el CIM para producir otro tipo de drogas terapéuticas.

El CIM además, por esa tecnología con que cuenta, ha producido otras 8 moléculas recombinantes que se utilizan hoy en los ensayos analíticos para la evaluación de la respuesta inmune de los vacunados con las vacunas Soberanas. También se le suministra a a otras instituciones, por ejemplo el CIGB para evaluar su vacuna Abdala o al Centro de Inmunoensayo para la formación de sus kits diagnósticos.

3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos enfrentados? ¿Qué limitaciones extra impuso el bloqueo?

El principal desafío era lograr candidatos vacunales en tiempo récord, porque normalmente una investigación en el tema de las vacunas puede durar hasta diez años. Desde que la molécula nace en el laboratorio hasta que el candidato vacunal se convierte en vacunar luego de pasar los ensayos clínicos. Porque se requieren de optimizaciones de dosis, de esquemas; optimizaciones de escalado productivo; optimización incluso en la forma en que se usa en los humanos que no tiene que ser exactamente igual en modelos animales.

Aquí estamos hablando de pasar todo eso en meses, de manera que pararon los proyectos de investigación en los que nosotros estábamos trabajando en ese momento, para todos ponernos juntos a trabajar y dedicarle todos nuestros recursos a este proyecto de vacuna COVID-19.

El bloqueo siempre afecta: nosotros para comprar un reactivo tenemos que esperar a veces seis meses y un año; cuando en otros laboratorios los reactivos llegan en menos de una semana. Nos cuestan tres y cuatro veces más caro porque hay que comprarlos a través de países terceros. No siempre consigues comprar lo de mayor calidad. Todo eso nos afecta.

Si la pandemia afectó al mundo entero, con más razón la compra de reactivos se hizo aún más difícil para nosotros. No solo los reactivos destinados a la investigación, también pasamos trabajo para adquirir algunos que necesitábamos en la producción, para mantener con velocidad la producción de nuestras vacunas.

4. ¿Qué sacrificios implicó -a nivel personal- generar una vacuna en menos de un año y en medio de una pandemia?

Nuestro trabajo es un trabajo consagrado: no se concibe un centro de excelencia en ningún lugar del mundo, en ningún momento, donde no se trabajen muchas horas necesarias para obtener resultados de manera rápida.

Porque la ciencia avanza de manera muy rápida y el conocimiento por días. Entonces, estábamos acostumbrados: el CIM tiene un nivel de consagración elevado desde que se fundó. Sin embargo, la pandemia le impuso al trabajo un ritmo diferente: de 12 a 14 horas de trabajo diario, cualquier día de la semana, porque se trabajaba de lunes a sábado. Muchas veces trabajamos también los domingos.

Pero esa es la intensidad que tocaba, la intensidad en la que todavía estamos. Los científicos, los tecnólogos, los especialistas de la calidad, hemos ido trabajando todos y hay que destacar el papel de la juventud: aguerrida, responsable del papel que les tocó.

5. ¿Esperaban un por ciento tan alto de eficacia en los ensayos clínicos? ¿Por qué?

Esperábamos un porciento de eficacia elevado. Primero, porque se estaba utilizando en este candidato vacunal Soberana 02 -como mismo se hizo en Soberana 01 en la cual confío y espero, tenga resultados tan lindos como la 2- una plataforma vacunal ya conocida, utilizada por años, con resultados clínicos previos.

Por supuesto, estábamos usando un antígeno vacunal nuevo que la da la especificidad a la COVID-19, pero la eficacia de la vacuna como tal se iba a relacionar mucho con la respuesta inmune. Habíamos estudiado que las vacunas que en el mundo ya había evaluado eficacia, esta se corresponde mucho con la respuesta de anticuerpos neutralizantes que producía.

Y nosotros habíamos evaluado este parámetro en las primeras fases de los ensayos: detectamos un respuesta protectiva desde el punto de vista de la capacidad de inhibir la unión de la proteína del virus a la célula humana, desde el punto e vista de la capacidad de neutralizar la unión del virus con las células.

No había por qué esperar que la eficacia no fuera tan alta como la capacidad protectiva de los anticuerpos.

5. ¿Cuáles son sus aspiraciones de superación profesional? ¿En algún momento ha enfrentado retos extra por el hecho de ser mujer?

La mayor parte de nuestros científicos son mujeres. Nuestro centro no escapa a esa realidad: somos un porciento altísimo de mujeres. Incluso, en el área de investigación llegamos a ser un 90% de mujeres.

La mujer siempre tiene el reto de llevar la vida profesional a la par de la crianza de sus hijos, de las labores de la escuela. Hay padres también, por supuesto. Pero a las mujeres aún nos caracteriza.

La vida profesional de la ciencia exige mucho estudio, muchas horas de trabajo, que durante la etapa en que los niños son pequeñitos, la primaria, la secundaria, hay que restarle tiempo a ese trabajo porque hay que estar con ellos en la casa, educándolos. Por tanto, es un reto cuando se quiere ser un buen profesional y una buena madre a la par, tienes que hacer un sacrificio mayor, restarle horas al sueño y aceptar que mientras los niños son pequeños, hay un ligero enlentecimiento del desarrollo profesional.

Pero ambas cosas son tan bonitas, ser madre es algo tan bonito, que se puede.

