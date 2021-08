Nuevo mapa de medios 2021 en Argentina: Alta concentración y mercado extranjerizado

Compartir

Por Ezequiel Rossi.

La concentración de medios de comunicación en Argentina se desarrolla de dos maneras. En primer lugar, se trata de un mercado extranjerizado que tiene como principales actores a Disney y AT&T, quienes son los dueños de muchos de los canales de televisión disponibles en las grillas de cable, mientras que Viacom es el conglomerado con más señales “de aire”, incluyendo a Telefe. En segundo lugar, existen en Argentina una serie de empresas de medios que cumplen un rol hegemónico al interior de cada región del país. El Grupo Clarín es el multimedios de origen local con mayor proyección a nivel nacional, pero existen además otros grupos que ejercen una influencia considerable en zonas específicas del territorio argentino.

Nuevo mapa de medios de comunicación en Argentina (2021)

A partir de la representación propuesta en esta infografía orientada fundamentalmente al esquema de propiedad y concentración de medios tradicionales se puede realizar la siguiente observación: mientras que los grupos extranjeros lideran mayormente en el sector del entretenimiento, los medios noticiosos y con contenido periodístico son habitualmente controlados por empresas argentinas. En el presente informe identificamos cuáles son los grupos de medios más importantes que operan en el país.

Un mercado televisivo extranjerizado

La mayoría de las señales de televisión paga pertenecen a grupos de medios de capital extranjero. Turner es la división a través de la cual WarnerMedia controla una serie de canales disponibles en las grillas de cable, entre ellos CNN y la señal premium TNT Sports. Home Box Office (HBO) pertenece también a WarnerMedia, cuyo paquete accionario se encuentra en manos del gigante las telecomunicaciones AT&T. Este conglomerado de escala global es propietario de la operadora de televisión satelital DirecTV, por lo que indirectamente es socio del Grupo Clarín en el manejo de TyC Sports.

Hace algunas semanas se hizo un anuncio en el cual se confirmó un acuerdo entre WarnerMedia y Discovery, en el que se prevee una fusión en la operación de los medios de ambos grupos. De concretarse, los accionistas de AT&T se harán con el 71% del nuevo multimedios, quedándose los de Discovery con el 29% restante.

The Walt Disney Company es el otro actor de peso en el mercado audiovisual. Tras la adquisición de las señales de Fox (ahora renombradas bajo la marca Star), Disney sumó no solo contenidos dedicados a series y películas, sino también los canales de Fox Sports y sus derechos de transmisisión de eventos deportivos. La compañía fundada por Walt Disney logró así “trasladar” los contenidos de Fox Sports a ESPN (80% de Disney, 20% de Hearst Corporation), obteniendo la titularidad de los derechos de transmisión de competiciones internacionales como la Libertadores y la Sudamericana. Además se convirtió en socio de WarnerMedia (propietaria de Turner) respecto a la televisación de los partidos de la Primera División del fútbol argentino.

Viacom cuenta con menos canales de TV por suscripción en comparación con AT&T/WarnerMedia y Disney, pero tiene la licencia de nueve canales de televisión abierta en Argentina, más que cualquier otro grupo de medios local o extranjero. Con la adquisición de LS84 Canal 11 Telefe en 2016, Viacom obtuvo también la propiedad de los otros canales que pertenecían a Telefónica: LU84 Canal 7 de Neuquén, LRI486 Canal 8 de Mar del Plata, LT84 Canal 5 de Rosario, LV85 Canal 8 de Córdoba, LW82 Canal 11 de Salta, LU80 Canal 9 de Bahía Blanca, LRK458 Canal 8 de Tucumán y LT82 Canal 13 de Santa Fe.

Otros grupos extranjeros con presencia en las grillas de programación de televisión paga de todo el país son Discovery (fusión pendiente con WarnerMedia), NBC Universal, Sony y AMC Networks.

Nacionalización de la agenda porteña

Las señales de noticias más importantes son TN (Grupo Clarin), C5N (Indalo), A24 (Grupo América), Crónica (Olmos), Canal 26 (Telecentro/Pierri) y otros canales con sede en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La oferta noticiosa en la televisión es dirigida desde el AMBA, acompañada de una perspectica carente de federalismo y una abundancia de opciones que contrastan con su falta de variedad ideológica y de calidad informativa. Como consecuencia, hay una engañosa libertad de elección para ejercer el derecho a informarse.

Si bien algunos de los empresarios de medios más importantes de Argentina provienen de otras partes del país, sus grupos mediáticos se han afirmado fundamentalmente en Capital Federal, contribuyendo a la porteñización de la agenda periodística y la consolidación de un esquema que funciona de la siguiente forma: los contenidos se producen en Buenos Aires, cuyos medios de comunicación funcionan como señales y emisoras cabecera que direccionan la información y las ficciones hacia los medios del Interior, tengan o no vinculación societaria. Si bien los medios porteños suelen incorporar periodistas y conductores de distintas regiones del territorio nacional, eso no implica la introducción de problemáticas del Interior salvo en casos circunstanciales.

El origen de los principales grupos con sede en Capital Federal:

Los inicios del Grupo América se remontan a la provincia de Mendoza. Allí la familia Vila adquirió Radio Nihuil a principios de los ochenta y luego se fue expandiendo hasta convertirse en uno de los principales grupos mediáticos de Argentina, usando el nombre UNO durante mucho tiempo. Actualmente la mayor parte del paquete accionario del Grupo América se reparte entre Daniel Vila (amigo confeso de Sergio Massa), José Luis Manzano (ex Ministro del Interior en el primer gobierno de Carlos Menem) y Claudio Belocopitt (CEO de Swiss Medical). Esta sociedad controla medios en San Juan, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. Recientemente acaba de comprar el diario El Cronista a Francisco De Narváez, ex accionista del Grupo América. Durante el gobierno de Mauricio Macri el multimedios había vendido su cableoperadora Supercanal.

Cristóbal López es un empresario chubutense que ya tenía algunos medios patagónicos bajo su propiedad, cuando en 2012 compró las emisoras de Daniel Hadad y el canal de noticias C5N. Ha sido propietario de CN23, 360 TV, el desaparecido Buenos Aires Herald y la Revista Veintitrés. Fue socio de Marcelo Tinelli en Ideas del Sur y estuvo preso durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras circularon diferentes versiones de ventas del Grupo Indalo que finalmente no se concretarían. López tiene a Fabián De Sousa como socio en el control accionario de Indalo y su Director de Contenidos en C5N es Carlos Infante, cuya familia adquirió dos emisoras en Mar del Plata en 2020. Actualmente López y De Sousa esperan que Oil Combustibles (compañía petrolera que nuclea sus negocios) logre concluir su proceso de quiebra para así recuperar el control de todo el grupo de empresas.

El diario Clarín fue fundado por Roberto Noble, oriundo de La Plata. Héctor Magnetto, quien lideró la conversión del periódico en multimedios durante los noventa, nació en Capital Federal y se crió en el partido bonaerense de Chivilcoy. Desde la capital del país el Grupo Clarín amplifica una serie de temáticas e interpretaciones de la realidad que viajan por el país mediante repetidoras de Radio Mitre y los medios que controla a través de Artear (Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.), como TN y El Trece.

Las señales “de aire” que se emiten desde Buenos Aires están disponibles en las grillas de cable de todas las provincias, pero no ocurre lo mismo a la inversa. En el AMBA no están disponibles canales con origen en el Interior del país.

Por otro lado, numerosas señales de las provincias reproducen parcialmente la programación de los medios porteños. Viacom puede retransmitir fácilmente los contenidos de Telefe porque cuenta con otros ocho canales de televisión abierta distribuidos en diferentes zonas del país, pero además existen medios televisivos pertenecientes a grupos locales que también emiten programas producidos en la Capital Federal. Lo mismo ocurre con otros canales provinciales que mediante acuerdos con Artear toman la señal de El Trece como cabecera para constituir en los hechos una cadena de medios afiliados que combinan algunos programas de producción local con otros de El Trece.

Esto tiene su correlato en la radio, ya que las principales emisoras del AMBA cuentan con repetidoras en el Interior que no necesariamente tienen vinculación societaria. El caso inverso y excepcional es el de Cadena 3 (Radiodifusora del Centro), el grupo de radios que tiene origen en Córdoba y que gracias a su red de emisoras asociadas puede escucharse también en Capital Federal.

La red de socios del Grupo Clarín

Uno de los diferenciales del Grupo Clarín es que su influencia es transversal a los distintos formatos y plataformas. Es líder en el mercado de la televisión paga como empresa cableoperadora pero también se destaca en la generación de contenidos. El grupo es propietario de Canal 13 de Capital Federal, una de las señales cabecera del país, tiene a Radio Mitre y La 100, las emisoras más escuchadas del AMBA en AM y FM respectivamente, que además cuentan con repetidores en otras zonas de Argentina. El diario Clarín es el de mayor circulación en Argentina y AGEA (Arte Gráfico Editorial Argentino) tiene participación accionaria en Cúspide, Papel Prensa y CIMECO (Compañía Inversora en Medios de Comunicación), por mencionar algunos ejemplos.

Artear, una de las divisiones fundamentales del Grupo Clarín, se reconoce en su sitio web como el “Multimedio Nacional más importante de Argentina”. A eso habría que sumarle los vínculos que el Grupo Clarín entabla con numerosos medios de comunicación, ya se por fuera o por medio de Artear. En las últimas décadas ha establecido lazos societarios con distintas empresas: Techint, DirecTV, Disney, S.A. La Nación, El Litoral de Santa Fe, Florencio Aldrey Iglesias en Mar del Plata, la familia Alonso en Mendoza, la familia Remonda en La Voz, entre otras. Además el Grupo Clarín es socio del Estado Nacional en Papel Prensa e indirectamente en Telecom Argentina, ya que GC Dominio S.A. (firma controlante del Grupo Clarín) es dueña mayoritaria de Cablevision Holding (CVH), titular del 39% de las acciones de Telecom. En la empresa de telecomunicaciones actúan como accionistas no controlantes la ANSES y el fondo Fintech, de origen mexicano.

Socios del Grupo Clarín:

Impripost es una empresa que ofrece servicios de impresión. La mitad de las acciones pertenece a AGEA, editora de los diarios Clarín y Olé. El otro 50% es controlado por Techint, la compañía industrial más importante de Argentina.

Grupo Clarín es propietario de la firma Inversora de Eventos S.A. (IESA), que es dueña del 50% de Tele Red Imagen S.A. (TRISA). El otro 50% pertenece a Torneos. TRISA es a su vez la titular de la señal TyC Sports. Torneos es una empresa controlada por DirecTV, de modo que Clarín es indirectamente socio de AT&T, el conglomerado propietario del paquete accionario de DirecTV. Este vínculo explica que durante la emisión de la Copa América TyC Sports haya podido televisar los partidos con el logo de DirecTV Sports.

Patagonik Film Group S.A. es una de las principales productoras de cine en Argentina. El 33% de las acciones se encuentran bajo la titularidad de Artear, otro 33% en posesión de The Walt Disney Company y el 33% restante es controlado por CF Inversiones S.A., una firma presidida por el chileno José Patricio “Pepo” Daire (comprometido con Cecilia Bolocco).

S.A. La Nación es uno de los socios tradicionales de Clarín. En 1978 inauguraron (junto al Estado Nacional) la planta de Papel Prensa en San Pedro, que ha permitido un acceso preferencial a papel para diarios, obteniendo así una ventaja por sobre el resto de los periódicos. La Razón fue otro de los socios iniciales hasta que fue adquirido por el Grupo Clarín, que aumentó así su participación accionaria en la sociedad. Hoy La Razón no existe y el Estado Nacional mantiene sus acciones en Papel Prensa.

Expoagro, el famoso evento que se realiza de manera anual para promover la comercialización de bienes y servicios del sector agrícola, pertenece formalmente a Exponenciar, una sociedad controlada por Clarín y S.A. La Nación en un 50% cada una.

Artes Gráficas del Litoral S.A. es una empresa dedicada a la impresión de periódicos. Fue inaugurada en 2009 en el Parque Industrial de Sauce Viejo y su paquete accionario se divide en partes iguales entre AGEA y El Litoral SRL (editora de El Litoral de Santa Fe).

Familia Aldrey. El grupo de medios más importante de Mar del Plata es liderado por Florencio Aldrey Iglesias. Su familia es propietaria del 50% de la operadora de TV por suscripción La Capital Cable (LCC), cuya otra mitad está en manos de Telecom. LCC es titular de Canal 2 de Mar del Plata.

Televida (LV83 Canal 9 de Mendoza) es una señal de televisión abierta que tiene como licenciataria a la firma Cuyo Televisión. El 91% de sus acciones está bajo control de la familia Alonso, mientras que el diario Los Andes (controlado por AGEA) posee el restante 9%.

Fintech. Se trata de un fondo de inversión liderado por el mexicano David Martínez. Fintech había facilitado el ingreso de Clarín como accionista de Cablevisión previo a su fusión con Multicanal. Durante 2013-2017 realizó una estrategia de compra similar con Telecom Argentina, donde Cablevisión Holding (propiedad de los accionistas del Grupo Clarín) es la sociedad controlante mediante la titularidad directa e indirecta de acciones representativas del 39% del capital social. Héctor Magnetto y David Martínez integran un fideicomiso que actúa como accionista de Telecom, mientras que la ANSES tiene una participación cercana al 25% del paquete accionario de la compañía de telecomunicaciones.

Otros socios: el Grupo Clarín está asociado a la familia Remonda en Córdoba a través de La Voz, a Adrián Suar en Polka, a Raúl Naya en Canal Rural, a Francisco Quiñonero en Canal 12 de Córdoba. Además es accionista minoritario en Kilimo, tiene acuerdos con WAM Entertainment Company (a cargo del Espacio Clarín en Mar del Plata) y ejerce la representación comercial de canales de televisión abierta en diferentes provincias de Argentina.

La paradoja porteña

Mientras el mercado del entretenimiento audiovisual es dominado por gigantes extranjeros de origen estadounidense y el periodismo argentino es dirigido mayormente desde Buenos Aires, existen grupos de medios de alcance provincial que se reparten el país mediante el armado de conglomerados locales con intereses en distintos sectores de la actividad económica. La mayoría de las provincias cuenta con al menos un importante grupo multimediático con capacidad de construir agenda.

Se trata de agendas que no consumimos los porteños, enfrascados en los eternos editoriales sobreactuados que promueven la descalificación incesante y el sensacionalismo berreta en torno a figuras políticas con proyección nacional. Así como los grandes multimedios fijan los temas de alcance nacional, cada territorio argentino que se encuentra por fuera del AMBA tiene a su vez sus periódicos, sus radios o su canal de televisión que le habla desde su propia localidad o, al menos, desde su propia provincia, sumándose así a los abordajes centralistas de los clásicos Clarín, Radio 10 o TN.

Los medios porteños de difusión masiva se autoperciben nacionales, aunque construyen una agenda que no es federal pero tampoco zonal. Los asuntos que correspoden a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires son habitualmente ocultados y ocupan un lugar marginal en los programas periodísticos. A excepción de situaciones de inseguridad (que incluso en muchos casos pertenecen al conurbano bonaerense) o abordajes circunstanciales (como la privatización de la costanera) los medios porteños tienden a “nacionalizar” los conflictos tomando como referencia a funcionarios de Ministerios del Gobierno de la Nación o a aspirantes a cargos nacionales. Tal es así que la mayoría de los porteños no conocemos a la mayoría de los legisladores de nuestro distrito ni tenemos idea de quiénes son los Ministros de la Ciudad. No existen coberturas de profundidad respecto a los problemas que forman parte de la administración de la Capital Federal. Las finanzas locales, los negocios en torno a la obra pública local o las vulnerabilidades en las villas no forman parte de manera estable en la agenda de los medios locales.

Los medios del AMBA se vuelven nacionales por su alcance, pero no por sus contenidos. Logran federalizar las preocupaciones o intereses de la dirigencia porteña y las aspiraciones electorales de políticos porteñizados pero, paradójicamente, no instalan los problemas de la gestión local en la agenda de los ciudadanos de la región más densamente poblada del país.

Empresas de medios en el Interior

Por el crecimiento que ha tenido en los últimos años, la red de medios del matrimonio compuesto por Josefina Daminato y Gustavo Scaglione constituye uno de los casos de concentración mediática a nivel local que se pueden ver en Argentina. Esta pareja integra un consorcio de empresarios santafesinos que logró comprar La Capital Multimedios al Grupo América en 2019, y a través de esta adquisición se hizo con el control de La Capital de Rosario, el diario más antiguo del país, pero también obtuvo otros medios tanto en Santa Fe como en Entre Ríos. Además el matrimonio ya era propietario desde 2015 del 55% de Televisión Litoral S.A., la empresa que controla Canal 3 de Rosario, dos FM rosarinas y una AM de la misma localidad.

En una nota publicada en Letra P se enumeran varias firmas por fuera del mundo mediático que tienen vinculación societaria con el matrimonio santafesino: Daminato Viajes y Cambio, Daminato Sociedad de Bolsa, Finca Cerro Medina, Fresia S.A., Fibrus S.R.L., Daconia S.A. y Salix S.A.S.

Scaglione y Daminato tienen además a Nahuel Caputto como socio en el consorcio de empresas (que concentra alrededor del 60% del paquete accionario) controlante de La Capital Multimedios*. Caputto es dueño de El Litoral de Santa Fe, del canal Cable y Diario y del 50% de la planta Artes Gráficas del Litoral, cuya otra mitad está en manos del Grupo Clarín (a través de AGEA). La familia Caputto tiene una reconocida trayectoria en el mundo de los medios, ya que el mencionado diario El Litoral fue fundado en 1918 por Salvador Caputto, bisabuelo de Nahuel. Los Caputto son además accionistas minoritarios de Onda 9, licenciataria de dos emisoras en Santa Fe.

Listado de grupos de medios del Interior:

Multimedios La Capital de Mar del Plata (familia Aldrey): AM 1500 en Mendoza, diario La Capital de Mar del Plata, diario La Prensa (AMBA), LRI 444 FM 96.7 de Bahía Blanca, lavozdetandil.com.ar, AM 1560 Tandil, FM 99.5 en Mendoza y LU6 Mar del Plata (AM 760 y FM 93.3) por medio de la empresa Editorial La Capital S.A.; LRI 437 FM 93.9 de Villa Gesell y FM 96.1 de Mar del Plata a través de la firma Deportes y Espectáculos S.A. Además el multimedios controla AM 1620 Mar del Plata, La Capital Cable y Canal 2 de Mar del Plata (los dos últimos en sociedad con Grupo Clarín). En 2020 la licenciataria Difusora Austral (titular de AM 670 y FM 103.3 de Mar del Plata), vinculada a Aldrey Iglesias, fue vendida a Juan Manuel Infante.

Gustavo Scaglione – Josefina Daminato: Mediante La Capital Multimedios S.A., el matrimonio es propietario del diario La Capital de Rosario, Diario Uno de Entre Ríos, y las radios rosarinas Del Siglo FM 99.5 y LT8 AM 830 La Ocho. A través de Televisión Litoral S.A. controla LT83 Canal 3 de Rosario, el portal rosario3.com y las emisoras rosarinas LT2 Radio 2 AM 1230, Vida FM 97.9 y Frecuencia Plus FM 93.1. Además tienen vinculación con Alejandro Cartasso (Gerente General de Diario Uno de Entre Ríos y presidente de Multiportal Medios S.A.), involucrado en la gestión de LT39 Radio Victoria (AM 980 y FM 90.3) y LT15 Radio Concordia (AM 560 y FM 89.3).

Radiodifusora del Centro (Cadena 3): LV3 Radio Córdoba AM 700, FM 99.1 de CABA, FM 90.7 de Río Cuarto, LRJ 387 FM 97.7 de Mendoza, LRF 336 FM 103.1 de Río Gallegos, LRI 752 FM 101.7 de Santa Fe.

Familia Caputto: además de su participación accionaria en el consorcio de medios liderado por Gustavo Scaglione (La Capital Multimedios), los Caputto son dueños del diario El Litoral y la señal de cable CyD Litoral (ambos medios santafesinos). Además El Litoral cuenta con el 50% de Artes Gráficas del Litoral y los Caputto tienen acciones en la firma Onda 9 S.A., que controla las emisoras LT9 AM 1150 y LRM 749 Laser FM 92.5 de Santa Fe.

Ick: diario El Liberal, LW81 Canal 7, AM 1440, LRK 342 Panorama FM 100.1, LRK 344, FM 101.1 (todos en Santiago del Estero); y AM 1430 de San Fernando del Valle de Catamarca.

S.A.P.E.M. (Gobierno de Misiones): LT 85 Canal 12 Posadas, LT 17 Radio Provincia de Misiones AM 620, LT 46 Radio Bernardo de Irigoyen FM 96.9, FM Top 107.3 de Misiones.

Neomedia: LU82 Canal 10 Mar del Plata, LRI 450 Canal 9 de Paraná.

Intereses cruzados

Una de las características que tiene la conformación de grupos de medios en Argentina consiste en la construcción de un entramado de intereses que atraviesan a los medios, los gobiernos y empresas de diferentes sectores de la economía.

En diciembre de 2020 se anunció la adquisición de Edenor (autorizada en junio de 2021 por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad) por parte de una sociedad compuesta por Mauricio Filiberti, Daniel Vila y José Luis Manzano. Estos dos últimos son accionistas del Grupo América y ambos ya contaban con la propiedad de Edemsa, una distribuidora de energía eléctrica que opera en Mendoza. El mismo Grupo América también tiene a Claudio Belocopitt como socio, quien es CEO de Swiss Medical.

Cristóbal López, socio mayoritario de Indalo, tiene una larga trayectoria como empresario petrolero a través de Oil Combustibles, la cual convirtió en el holding que nuclea a una serie de empresas de diferentes rubros. El español Florencio Aldrey Iglesias es un actor de peso en la industria hotelera marplatense y con un historial de adquisiciones en compañías de otros sectores. El Grupo Ick tiene la concesión del Banco de Santiago del Estero y es propietario de Edese, proveedora de energía eléctrica en esa provincia. Mientras el Grupo Clarín sostiene lazos comerciales con grupos del Interior, su compañía Unir imprime facturas para la AGIP, el órgano de recaudación fiscal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Podría escribirse un sinfín de volúmenes sobre la historia y el presente del entramado de intereses que cruzan a las empresas de medios, la política y el poder económico. Aquí solo mencionamos algunos ejemplos.

A pesar de las innovaciones tecnológicas que impulsan y aceleran modificaciones en los hábitos de consumo de bienes culturales, el control tanto de la información como del entretenimiento está determinado por grupos que han logrado retener o adquirir medios tradicionales, con menor o mayor grado de adaptación a los cambios producidos en las últimas décadas.

Los principales conglomeradores de origen estadounidense están directamente vinculados a los grandes estudios cinematográficos de cine (Disney/Fox, Viacom/Paramount, AT&T/Warner) que aún hoy se mantienen como protagonistas en la generación y distribución de contenidos audiovisuales (desafiados en la actualidad por compañías como Netflix y Amazon, que recientemente anunció la compra de MGM). Por otro lado, el más importante grupo multimediático de origen local, Clarín, aún mantiene su participación accionaria en Papel Prensa mientras simultáneamente gestiona servicios posibilitados por las nuevas tecnologías (a través de Telecom, con marcas como Personal y Flow). Mucho más atrás corren los otros grupos locales de alcance nacional, con realidades más inestables y modelos de negocio poco claros.

Aclaraciones sobre el mapa de medios

Con el fin de simplificar la comprensión del esquema de concentración mediática en Argentina, hay ciertos lazos societarios que fueron omitidos en el mapa de medios. Algunos de ellos son:

GC Dominio S.A. es controlante de Telecom Argentina pero de manera indirecta, ya que la titularidad del 39% de las acciones de la empresa de telecomunicaciones está bajo la titularidad de Cablevisión Holding S.A.

Artear ostenta el 40% de las acciones del Canal Rural, IESA tiene un 25%, y así el Grupo Clarín posee indirectamente el 65% de la señal. El otro 35% se encuentran bajo propiedad de Raúl Naya.

La licenciataria de Canal 9 de Mendoza es formalmente la firma Cuyo Televisión S.A. El 9% de esa empresa pertenece al Diario Los Andes Hermanos Calle S.A., mientras que el 91% (en el pasado controlado por Sigifredo Alonso) se reparte entre distintos integrantes de la familia Alonso.

Canal 9 del AMBA es operado por Telearte, cuyo propietario es el Grupo Octubre.

AGEA es propietaria del 37% de Papel Prensa. Otro 12% se encuentra en manos de la firma CIMECO. Mediante la sumatoria de esas acciones el Grupo Clarín alcanza indirectamente el 49% del paquete accionario de la empresa.

Los canales agrupados bajo WarnerMedia son en realidad operados por distintas empresas que directa o indirectamente pertenecen a WarnerMedia. Por ejemplo, diferentes firmas que llevan en su nombre la marca Turner operan señales como TNT Premium o Cartoon Network.

Indalo es propietario de South Media Investments. A su vez, esta empresa controla sus medios a través de diferentes firmas: C5N formalmente pertenece a Telepiu, Radio 10 y Mega a Votionis, Pop a Dh Com, Ámbito Financiero a Editorial Amfin, entre otras.

(*) Los artículos publicados en distintos medios sobre la compra de La Capital Multimedios no coinciden en la cantidad exacta de las acciones adquiridas por parte del consorcio de empresarios liderado por Gustavo Scaglione y Nahuel Caputto, pero en todos los casos el porcentaje señalado se encuentra cercano al 60% del paquete accionario de La Capital Multimedios, anteriormente en manos del Grupo América.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...