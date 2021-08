Perú: Entrevista a Verónica Mendoza, «el gobierno y el congreso fueron elegidos democráticamente»

Compartir

Por Armando Pillado-Matheu.

En la víspera de la presentación del gabinete -el jueves 26 de agosto, que será el mismo de Bellido-, nuestra lideresa política absuelve preguntas sobre algunas ausencias y ministros incómodos, y comenta la participación en el gabinete de Pedro Francke y Anahí Durand (https://www.facebook.com/veromendozaf/videos/344706837353785/).

Vero pone por delante que las críticas son fundamentales, que en Nuevo Perú hay diferencias que se procesan internamente, y que otra cosa es pretender vacar al presidente Castillo desde el día Uno. Dice Vero claramente que, «nos gusten o no nos gusten», el gobierno y el congreso fueron elegidos democráticamente y que hay que ponerse a trabajar en resolver los problemas calientes urgentes que aquejan a la gente: pandemia en próxima tercera ola, oxígeno escaso, niños sin ir al colegio, feminicidios, balones y gas doméstico carísimo, entre muchos otros.

En cuanto a las diferencias internas, implícitamente aludiendo a Bellido y los auspiciados por el Lápiz, mi opinión personal es que ese partido viene teniendo un timón que no merece: al fondo hay sitio, no conduciendo el bus ni gobernando el acelerador de manera desbocada e irreal.

Se ha ganado con las justas a la Fujimori y en sólo tres semanas se ha alejado un tercio del respaldo electoral, incluyendo no sólo al centrismo sino a más del 20% en las zonas de votación más alta, los bastiones del sur andino.

La derecha objeta todo lo que sea izquierda y cambios de veras, Bellido o no Bellido, como que objetó a Héctor Béjar, en verdad para que la Cancillería siga en el sumiso y vergonzoso Grupo de Lima de Trump, enlodándolo por decir la verdad sobre el terrorismo de la Marina 1974 para derrocar a Velasco dentro del Plan Cóndor CIA, y quieren la vacancia.

Béjar dijo además que la CIA multiplica los atentados, tan cierto como que Montesinos -su hombre clave en las FFAA desde que se robó y les entregó los secretos militares URSS- dejó actuar un año más a Sendero en 1991/92, pudiendo haberlo capturado, para astutamente tener un presupuesto secreto para comprar medios, congresistas y voluntades y cutrear en la compra a precios alzados de armamento por la rosca militar fujimorista (y de paso pagar la universidad de los keikos en EEUU y darse una ‘CTS’ de $15 millones de dólares).

Como militante y activista izquierdista que soy por más de 50 años, desde VR, en lo social directo y hoy de Nuevo Perú, apoyé y apoyo a Béjar, su prestigio e integridad moral, pero lo veo mejor en roles de apoyo que en la Cancillería. No veo que el nuevo Canciller Oscar Maúrtua, idóneo, sea distinto de Béjar o de Rodríguez Cuadros en la Cancillería, toda vez que apoyan al Grupo de México (antes desde Noruega) en la solución venezolana, y no reconocen al ‘presidente’ (peón agitador terrorista CIA, digo yo) Guaidó y su jefe el keikovarguista Leopoldo López.

El diario oligárquico golpista El Comercio incluye el domingo reciente una nota editorial vinculada a sus posiciones golpistas pro Pentágono, preocupado por el canciller Maúrtua (https://elcomercio.pe/…/la-fugaz-gestion-hector…/…).

Dice allí «Según relataron a El Comercio miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, la influencia de Rodríguez Cuadros en la institución se hizo notoria desde el inicio de la gestión Béjar: como jefe de despacho se nombró a Manuel de Cossío, miembro de su entorno cercano. Por otro lado, fue designado en el gabinete de asesores del canciller el sobrino de Rodríguez Cuadros, Renzo Rodríguez Toro (miembro del servicio diplomático del Perú). El mismo Óscar Maúrtua, flamante canciller, no solo es amigo cercano de Rodríguez Cuadros, sino que fue vicecanciller cuando aquel se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores. Su designación, por tanto, es percibida en Torre Tagle como ‘una continuidad’ de la influencia de Rodríguez Cuadros en Cancillería.

«(..) Según distintas fuentes, en el círculo diplomático no tardaron en identificar las ideas de Rodríguez Cuadros plasmadas en el discurso de asunción del cargo de canciller de Héctor Béjar, el 2 de agosto.

En este, el ahora exministro de Relaciones Exteriores sostuvo: “La diplomacia peruana será Autónoma, porque las decisiones se tomarán en función de los intereses del ‘nosotros’, que es la expresión colectiva de la nación. Y no de intereses de otros. La autonomía e independencia será un principio esencial de la nueva diplomacia peruana”.

En una ponencia virtual del 14 de abril, Rodríguez Cuadros había señalado que ‘la autonomía es definir la política exterior en función a los intereses nacionales del Perú, que deben corresponder a la mayoría de la población’.»

O sea, si el Grupo El Comercio está alarmado con el Canciller Maúrtua y con Rodríguez Cuadros, es elemental considerarlos aliados y no atacarlos con cálculos infantiles provocadores y consideraciones chatas y desinformadas. Advertir contra el despeñadero a que puede arrastrar a la izquierda el liderazgo del señor Cerrón al timón del barco no es ser ‘infraterno’, sino realista, pisar tierra, darle a cada quien su peso verdadero y su rol, no otro.

Ese mote es claramente una variante suavizada del mismo adjetivo intimidatorio ‘traidor’ con que el manipulador quiere forzar su liderazgo excesivo.

La izquierda debe fortalecerse en serio, robusteciendo sus precarios y mínimos partidos, trabajando en torno a necesidades reales con grupos de base, comedores mejor organizados, sindicatos, agricultores familiares, acercando y aceptando a Conveagro y los agricultores medianos de mercado interno, a la Sociedad de Industrias golpeada por el neoliberalismo, a los colegios profesionales, los movimientos LBGTI y #NiUnaMenos, las redes, cientos y miles y no en torno a los amigos de confianza de un líder regional, sino de todos esos segmento y de MUCHOS líderes regionales.

El maestro Castillo les debe abrir la puerta y darle un lugar a todos. Vean la importante entrevista, que cubre muchos más aspectos. https://www.facebook.com/veromendozaf/videos/344706837353785/.

Tomado de TVpe / Foto de portada: Captura de pantalla.

