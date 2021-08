Regalo de 13 décimas por el 13 de Agosto

Compartir

Compartimos con nuestros lectores las décimas de Ariel Lardoeyt, Director del grupo de Creación Artística «Las mil formas de hacer arte» de la provincia de Santiago de Cuba. Estas décimas resaltan el brillante desempeño de los atletas cubanos en las Olimpiadas de Tokio 2020 y las emociones vividas por el pueblo de Cuba.

“Resumen olímpico (13 X el 13)”

1

Un resumen quiero hacer

con décimas divulgadas

y en próximas olimpiadas

otras van a renacer.

De Tokyo van a volver

nuestros valiosos atletas,

algunos tendrán discretas

actuaciones, pero todos

seguirán buscando modos

de alcanzar mayores metas.

2

Orta: contigo empujamos

para conquistar El Oro,

enarbolando el decoro

con que aquí en Cuba luchamos.

Todos juntos disfrutamos

tu excepcional desempeño,

vivimos contigo el sueño

hasta hacerlo realidad,

con la combatividad

de la que tú eres el dueño.

3

Mijaín López, campeón

en lucha grecorromana,

con la bandera cubana

supo brillar en Japón.

Por cuarta vez la emoción

de oro olímpico fulgura,

subió a la mayor altura

del podio de premiación,

puso a Cuba corazón

El Gigante de Herradura.

4

Gracias, a su Presidente

ha respondido un Campeón,

tras la felicitación,

aún con la sangre caliente.

Una actuación convincente

de Orta y López en Japón

alimentó la emoción

de millones de cubanos

que hoy luchan para estar sanos

junto a La Revolución.

5

Cuando lograron poner

el corazón en la proa,

“Hércules de la canoa”

fue la frase de Reinier.

Al momento de vencer

nos fuimos emocionando,

toda Cuba iba remando

y hasta el agua salpicó

cuando Mi Pueblo ganó

junto a Serguey y Fernando.

6

La cuarta de oro hermano,

dijo mi primo Walfrido

cuando no había amanecido

acá en el suelo cubano.

Roniel levantó su mano

para anunciar la victoria,

seguirá escribiendo historia,

cuando de nuevo mi Cuba,

al más alto podio suba

para alimentar su gloria.

7

Llega la quinta medalla

de oro, Arlen la conquista,

otro campeón en la lista

de esta olímpica batalla.

Demostró tener la talla

que hace falta en estos casos

para que sus puñetazos,

en deportiva querella,

dejen plasmada la huella

de nuestros cubanos pasos.

8

Oro por sexta ocasión

para seguir dando luz,

ya Julio César La Cruz

se ha coronado campeón.

Vimos en televisión,

con su estilo singular,

cómo se pudo esquivar

aún con la guardia baja,

porque encima de su faja

no es muy fácil de tocar.

9

Oro por séptima vez

con Andy Cruz obtuvimos,

el honor con que vencimos

sigue siendo el mejor juez.

El boxeo cubano es

un tren que empuja bastante

y cuando estira su guante

en puño izquierdo o derecho,

se siente latir el pecho

inmortal del Comandante.

10

El Olimpo está asombrado

con la isla caribeña

donde hay un pueblo que sueña

a pesar de estar bloqueado.

No solo El Oro ha brillado

en la sede japonesa,

Plata y Bronce, con destreza,

lograron contribuir

y Cuba pudo lucir

su deportiva belleza.

11

Leuris obtuvo La Plata

en tiro, Idalis en judo,

Juan Miguel, que en salto pudo,

por poco El Oro arrebata.

De salto largo se trata

también con Maykel Massó

que Bronce en Tokyo alcanzó,

como en el disco Yaimé,

Lázaro en boxeo y fue

Alba en el taekwondó.

12

Otro Bronce incorporamos

en lucha libre con Salas.

No se acabarán las balas

con que al futuro apuntamos,

al contrario, recordamos

que en próximas competencias

tendremos nuevas vivencias

donde Cuba ha de mostrar

que sabemos aplicar

las mejores experiencias.

13

Obtuvimos el lugar

catorce en el medallero,

orgullo de un pueblo entero

que no se deja aplastar.

Habrá que multiplicar

los esfuerzos cotidianos

para que estemos bien sanos

y en próximas olimpiadas

batan fuertes las palmadas

cuando lleguen los cubanos.

Foto de portada: Jit.

