Registran más de 4000 incendios en Amazonía brasileña en julio

🛰💡 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



O ministro do Meio Ambiente @joaquimleitemma acompanhou ações do @BRASIL_Ibama e @ICMBio e coordenou ações junto ao @exercitooficial na Amazônia, com utilização de sistema de monitoramento de alta precisão. É o #AmbientalismoDeResultado do @govbr! pic.twitter.com/8z3LczR747