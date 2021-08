Turoperador de Canadá anuncia reinicio de operaciones en Cuba

Compartir

El turoperador especializado en viajes desde Canadá a Cuba, Hola Sun/ Caribe Sol, anunció este sábado el retorno de sus operaciones hacia la Isla en colaboración con la aerolínea OWG.

Ese medio digital ya tiene información sobre la disponibilidad de reservas para destinos como Cayo Santa María en Villa Clara, Trinidad y Cienfuegos en la región central de la mayor de Las Antillas, Holguín, Santa Lucía en Camagüey y Santiago de Cuba en la zona oriental, lugares a los que se llegará por vuelos con salidas desde Toronto y Montreal a partir de octubre.

En Cuba, las instalaciones de alojamiento y extrahoteleras en operación fueron categorizadas con la certificación Turismo Más Higiénico y Seguro, que tiene en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de Salud Pública y Turismo nacionales para garantizar la seguridad sanitaria en todos sus procesos.

Asimismo, el personal de servicio transitó por un proceso de preparación para brindar las atenciones requeridas, y los viajeros deberán cumplir con los protocolos establecidos para enfrentar posibles contagios con la Covid-19 en cada una de las instalaciones, incluidas las ubicadas fuera de los hoteles.

La aerolínea canadiense OWG (siglas de Off We Go, Allá Vamos en español) es una subsidiaria de la compañía charter Nolinor Aviation con sede en Quebec, y en julio del pasado año anunció la asociación con Hola Sun/Caribe Sol.

Canadá constituyó hasta 2019 el primer mercado emisor de vacacionistas a Cuba, que ese año atendió a más de un millón de viajeros de dicha procedencia.

Tras la suspensión de las operaciones por la situación epidemiológica internacional, ambos países buscan recuperar los contactos asociados a la industria del ocio.

Tomado de Cubadebate / Foto de portada: PL.

